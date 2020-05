Hà Nội mưa dông bất ngờ lúc tan làm, trời như đêm tối

Một cơn mưa dông bất ngờ kéo đến Hà Nội vào lúc tan giờ làm chiều nay. Trước khi mưa xuống, bầu trời nổi "cuồng phong", khiến cả Hà Nội chỉ trong chốc lát bỗng trở nên tối om. Quang cảnh trên đường Nguyễn Trãi vào lúc tan tầm. Các phương tiện phải bật đèn để di chuyển. Bầu trời Hà Nội mây đen cuồn cuộn, như bình nước khổng lồ, khiến cho các phương tiện gặp khó khăn khi di chuyển. Theo dự báo thời tiết ngày 13/5, các tỉnh phía Đông Bắc Bộ và Bắc Trung Bộ chiều tối có mưa dông rải rác, cục bộ có mưa vừa, mưa to. Trong mưa dông có khả năng xảy ra lốc, sét, mưa đá và gió giật mạnh. Theo Trung tâm dự báo khí tượng thủy văn, do ảnh hưởng của rìa tây nam lưỡi áp cao lục địa kết hợp với vùng hội tụ gió trên mực 1500m nên ngày 13/5, khu vực Tây Bắc và Việt Bắc có mưa, mưa vừa và dông, cục bộ có mưa to đến rất to (lượng mưa từ 40-80mm/24h, có nơi trên 100mm/24h). Hình ảnh đám mây vần vũ, kèm theo gió lốc khiến nhiều người sợ hãi khi di chuyển trên đường. Theo dự báo, vùng mây đối lưu sẽ gây ra mưa rào và dông cho các quận phía tây Hà Nội bao gồm quận Bắc Từ Liêm, Nam Từ Liêm, Hà Đông, Thanh Xuân và Cầu Giấy, sau đó vùng mưa dông có khả năng ảnh hưởng sang các quận nội thành khác.Nhiều người dân phải tấp vào lề đường khi mưa dông bất ngờ kéo đến để trú tạm, hoặc mặc áo mưa. Hiện tại, nhiều khu vực ở Hà Nội vẫn đang mưa lớn, kèm theo tiếng sấm.

>>> Xem thêm video: An Giang: Mưa dông, hơn 600 căn nhà tốc mái Nguồn VTC1.

