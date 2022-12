Hà Nội: Mê đắm vẻ đẹp của hoa lê rừng

Chợ hoa Quảng An (P.Quảng An, Q.Tây Hồ) là chợ hoa lớn nhất Hà Nội, chuyên cung cấp các loại hoa tươi cho người dân và các thương lái. Gần 2 tháng nay, hoa lê rừng đã được bày bán phục vụ nhu cầu chơi Tết sớm của người dân Thủ đô. Hoa lê trắng đã được nhập về từ các tỉnh miền núi phía Bắc như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái…Hoa lê rừng có màu trắng muốt, thơm mùi hương của núi rừng và thường nở rộ vào dịp rằm tháng Giêng. Hoa chơi được 3 kỳ: chơi hoa, chơi lá và chơi quả. Hoa lê không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa phong thuỷ, tượng trưng cho vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết. Những chùm hoa lê trắng như tuyết, tinh khôi, khoe sắc đẹp mê đắm lòng người. Cành lê nhiều năm tuổi sẽ có thân to, mốc trắng, sần sùi, rêu phong đậm chất núi rừng. So với nhiều loài hoa khác, hoa lê có sức sống bền bỉ, người dân có thể chơi ít nhất khoảng 2 tháng.Anh Đỗ Hữu Hoàng, tiểu thương tại chợ hoa Quảng An cho biết: “Mình bán ở đây từ 27/9, đến thời điểm hiện tại lượng người mua vẫn ít. Cành lê nhỏ có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, cành lê to giá chục triệu đồng cũng có.” Ngoài việc bán hoa tại chợ Quảng An, anh cho biết mình còn sở hữu một fanpage có hơn 30.000 follow để chuyên bán hoa online, khách hàng có nhu cầu mua sẽ ship bằng đường máy bay, ô tô khách.“Hoa lê đẹp lắm. Cành cây mốc meo, rêu phong, hoa trắng tinh khiết, chơi hết đợt hoa sẽ chơi lá, lá xanh mọc xum xuê như một cây xanh giữa nhà. Ngày Tết ai đến nhà chơi cũng khen”, anh Nguyễn Văn Đồng (quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ. Người dân tỏ ra thích thú với loài hoa lê rừng. Sự xuất hiện của những cành hoa lê như báo hiệu một mùa Xuân sắp đến.

Chợ hoa Quảng An (P.Quảng An, Q.Tây Hồ) là chợ hoa lớn nhất Hà Nội, chuyên cung cấp các loại hoa tươi cho người dân và các thương lái. Gần 2 tháng nay, hoa lê rừng đã được bày bán phục vụ nhu cầu chơi Tết sớm của người dân Thủ đô. Hoa lê trắng đã được nhập về từ các tỉnh miền núi phía Bắc như: Cao Bằng, Lạng Sơn, Lào Cai, Yên Bái… Hoa lê rừng có màu trắng muốt, thơm mùi hương của núi rừng và thường nở rộ vào dịp rằm tháng Giêng. Hoa chơi được 3 kỳ: chơi hoa, chơi lá và chơi quả. Hoa lê không chỉ đẹp mà còn mang ý nghĩa phong thuỷ, tượng trưng cho vẻ đẹp trong sáng, thuần khiết. Những chùm hoa lê trắng như tuyết, tinh khôi, khoe sắc đẹp mê đắm lòng người. Cành lê nhiều năm tuổi sẽ có thân to, mốc trắng, sần sùi, rêu phong đậm chất núi rừng. So với nhiều loài hoa khác, hoa lê có sức sống bền bỉ, người dân có thể chơi ít nhất khoảng 2 tháng. Anh Đỗ Hữu Hoàng, tiểu thương tại chợ hoa Quảng An cho biết: “Mình bán ở đây từ 27/9, đến thời điểm hiện tại lượng người mua vẫn ít. Cành lê nhỏ có giá từ vài chục đến vài trăm nghìn đồng, cành lê to giá chục triệu đồng cũng có.” Ngoài việc bán hoa tại chợ Quảng An, anh cho biết mình còn sở hữu một fanpage có hơn 30.000 follow để chuyên bán hoa online, khách hàng có nhu cầu mua sẽ ship bằng đường máy bay, ô tô khách. “Hoa lê đẹp lắm. Cành cây mốc meo, rêu phong, hoa trắng tinh khiết, chơi hết đợt hoa sẽ chơi lá, lá xanh mọc xum xuê như một cây xanh giữa nhà. Ngày Tết ai đến nhà chơi cũng khen”, anh Nguyễn Văn Đồng (quận Đống Đa, Hà Nội) chia sẻ. Người dân tỏ ra thích thú với loài hoa lê rừng. Sự xuất hiện của những cành hoa lê như báo hiệu một mùa Xuân sắp đến.