Hà Nội: Giảng viên đại học lái xe đâm liên hoàn trong đêm

Thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, vụ giảng viên đại học lái xe ô tô đâm liên hoàn xảy ra vào khoảng 21h25 ngày 7/9. Cụ thể, khi đang di chuyển trên đường theo hướng từ Trần Duy Hưng về Dương Đình Nghệ, xe ô tô BKS 30F-811.85 đã va chạm với xe máy BKS 29Y5 - 18XX do một người phụ nữ (HKTT: Thanh Xuân, Hà Nội) điều khiển chở con gái phía sau. Sau đó, xe ô tô tiếp tục di chuyển và va chạm với xe ô tô BKS 30G-644.XX do anh D.D.T (HKTT: Thanh Trì, Hà Nội) điều khiển, xe máy BKS 29E2-497.00 do anh N.V.D (HKTT: Đống Đa Hà Nội) điều khiển. Hậu quả: Người phụ nữ cùng con gái và anh D.D.T, N.V.D bị thương được đưa đi cấp cứu, hiện cả 4 nạn nhân sức khoẻ đã ổn định không nguy hiểm đến tính mạng. Tại hiện trường, 2 xe ô tô, 2 xe máy bị hư hỏng. Ngay khi nhận được thông tin vụ việc, Đội Cảnh sát giao thông - trật tự, Công an quận Cầu Giấy ngay lập tức tới hiện trường phối hợp với Công an phường Trung Hòa và Đội Cảnh sát giao thông số 6, Phòng Cảnh sát giao thông, CATP Hà Nội phong tỏa hiện trường, điều tra làm rõ nguyên nhân vụ tai nạn. Riêng lái xe gây tai nạn đã được đưa về Công an phường Trung Hòa để điều tra. Danh tính người này là Trịnh Văn Phương (SN 1981, trú tại Khu 3, phường Đại Phúc, thành phố Bắc Ninh, tỉnh Bắc Ninh), hiện đang sinh sống tại Tòa 14A1 Yên Hòa, Cầu Giấy - là giảng viên một trường đại học trên địa bàn thành phố Hà Nội. Hiện vụ tai nạn đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ. >>> Xem thêm video: An Giang: Xe máy va chạm xe khách, 1 người tử vong. Nguồn: ĐTHĐT.

