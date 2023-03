Hà Nội: Cận cảnh những chung cư nguy hiểm cấp độ D “chờ sập”

Theo Sở Xây dựng Hà Nội, thành phố có khoảng 1.600 nhà chung cư cũ, được xây dựng từ 1960 đến 1992, quy mô 2-5 tầng, kết cấu tường gạch, bê tông lắp ghép và nằm tập trung ở 4 quận: Ba Đình, Đống Đa, Hoàn Kiếm và Hai Bà Trưng. Trong quá trình sử dụng, các hộ dân tự cơi nới, sửa chữa gây mất mỹ quan đô thị, nhiều nhà đã xuống cấp nghiêm trọng, gây nguy hiểm. Việc cải tạo từ giai đoạn lập dự án đến đền bù, triển khai có quá nhiều khó khăn, vướng mắc về ngân sách, nguồn lực. Nhiều nơi, người dân chưa đồng ý di dời do chưa đồng thuận với hệ số bồi thường và lo lắng việc thành phố chưa lựa chọn được chủ đầu tư sẽ dẫn đến chậm trễ thi công sau này.Theo Ban Chỉ đạo cải tạo, xây dựng lại nhà chung cư cũ trên địa bàn TP Hà Nội, có 4 khu có nhà nguy hiểm cấp D: Giảng Võ, Thành Công, Ngọc Khánh, khu tập thể Bộ Tư pháp phải di dời các hộ dân, hoàn thành chậm nhất trong quý 1/2023. Đồng thời, khảo sát hiện trạng, kiểm định, lập quy hoạch, hoàn thành chậm nhất trong quý 2/2023; tổ chức lựa chọn chủ đầu tư dự án trong quý 3/2023. Khu tập thể Thành Công (Ba Đình, Hà Nội) được đánh giá mức độ nguy hiểm cao nhất, có thể sập bất cứ lúc nào, phải phá dỡ để xây lại. Tuy nhiên, nhiều hộ dân vẫn bám trụ, chưa chuyển đến nơi ở mới. Các căn hộ tại đây bị cơi nới chằng chịt, "chuồng cọp" chất chồng lên nhau, tiềm ẩn nhiều rủi ro liên quan đến cháy nổ.Đặc biệt, tại toà G6A vẫn còn nhiều hộ dân cố "bám trụ" tại đây dù đã có kế hoạch di dời từ 2016. Tại điểm tiếp giáp giữa hai tòa đơn nguyên 1 và đơn nguyên 2 tòa G6A đã xuất hiện vết tách rời, nghiêng về 2 phía, phải sử dụng nhiều móc sắt để chống đỡ, có nguy cơ sụp đổ cao. Biển cảnh báo nhà nguy hiểm cấp độ D đã được treo quanh khu tập thể Thành Công, khuyến cáo người dân hạn chế di chuyển qua khu vực này. Tại khu tập thể C8 Giảng Võ (Ba Đình, Hà Nội) đa số hộ dân ở đây đã di dời về nhà tạm cư để đảm bảo an toàn. Phía trong khu tập thể, những mảng tường nứt vỡ, lộ rõ sắt thép, tiềm ẩn nguy đổ sập bất cứ lúc nào. UBND phường Giảng Võ đã nghiêm cấm mọi hoạt động kinh doanh, cho thuê, cho mượn để ở hoặc sử dụng vào các mục đích khác tại đơn nguyên nhà C8. Nhằm bảo đảm an toàn tính mạng, tài sản cho người dân ở các khu nhà chung cư cũ nguy hiểm trước mùa mưa bão sắp đến, TP Hà Nội đang đẩy nhanh tiến độ di dời dân tại các chung cư cũ cấp độ D để sớm cải tạo, xây dựng lại. >>> Mời độc giả xem thêm video Bàng hoàng phát hiện bí mật ẩn sâu dưới nền nhà cũ (Nguồn: Kienthucnet)

