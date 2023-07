Hà Nội: Cận cảnh giao thông tại cầu vượt chữ C vào giờ cao điểm

Mới đây, TP Hà Nội đã chính thức đưa vào khai thác dự án cầu vượt chữ C Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch. Dự án được xây dựng nhằm mục đích giải quyết tình trạng ùn tắc giao thông tại một trong những nút giao đông đúc và sầm uất nhất của Thủ đô. Đồng thời, nâng cao năng lực giao thông qua nút giao ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch - Tôn Thất Tùng - Đông Tác và giảm tải, tăng khả năng thông hành cho các phương tiện tham gia giao thông trong khu vực. Ghi nhận của PV vào khung giờ cao điểm lúc 17h ngày 4/7, tại khu vực cầu vượt chữ C, sau ít ngày chính thức thông xe, các phương tiện đã di chuyển dễ dàng, tình trạng ùn tắc đã giảm đáng kể ở cả 2 chiều. Ngã tư Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch - Tôn Thất Tùng - Đông Tác, được coi là một trong những nút giao tập trung nhiều trường học, trung tâm thương mại, tòa nhà dịch vụ... có mật độ phương tiện đông đúc.Cầu vượt thép tại nút giao thông Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch chính thức thông xe vào sáng 30/6 đã nhận được phản ứng tích cực của người dân. Anh Hoàng Trọng Nhân (29 tuổi, ở Nam Định) tài xế xe ôm công nghệ tại Hà Nội chia sẻ: “Từ ngày cầu vượt này thông xe, tình trạng ùn tắc giao thông giảm hẳn, các phương tiện di chuyển dễ dàng và thuận lợi hơn. Cùng với đó, cây cầu mới và đẹp đã góp phần làm cho đô thị ngày càng đẹp và phát triển hơn. Người dân chúng tôi vô cùng phấn khởi". Các phương tiện di chuyển dễ dàng phía trên cầu. Tương tự, phía dưới cầu tình trạng ùn tắc vào giờ cao điểm cũng giảm hẳn. Tại khu vực nút giao Lương Đình Của - Phạm Ngọc Thạch, cơ quan chức năng cấm các phương tiện quay đầu trên đường Phạm Ngọc Thạch (theo hướng từ cầu vượt đến nút giao Lương Định Của). Cấm các phương tiện ô tô trên đường Phạm Ngọc Thạch (hướng từ Đào Duy Anh đi Chùa Bộc) rẽ trái vào phố Lương Định Của. Các phương tiện ô tô từ Phạm Ngọc Thạch rẽ trái vào Lương Định Của đi theo các hướng : Phạm Ngọc Thạch - Đào Duy Anh - Hoàng Tích Trí - Lương Định Của hoặc Phạm Ngọc Thạch - Đông Tác - Lương Định Của hoặc quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Phạm Ngọc Thạch (gầm cầu vượt) đi Lương Định Của. Đây là cầu vượt có hình chữ C đầu tiên và là cầu vượt thép thứ 13 tại Hà Nội được thông xe, xóa ùn tắc tại các nút giao thông luôn có mật độ giao thông cao, thường xuyên xảy ra ùn tắc vào bất cứ thời điểm nào trong ngày. Tuy nhiên PV ghi nhận, bắt đầu từ đoạn chân cầu vượt đến cầu vượt Thái Hà vẫn xảy ra ùn ứ cả hai chiều. Mật độ giao thông vẫn rất cao nơi chuẩn bị lên và xuống cầu vượt trên phố Chùa Bộc. Dự án cầu vượt tại nút giao thông đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch (quận Đống Đa, Hà Nội) là một trong những công trình giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội. Cầu có tổng mức đầu tư hơn 147 tỷ đồng, gồm 2 làn xe hỗn hợp được xây dựng với kết cấu dầm hộp thép hoàn thành sau 18 tháng thi công. >>> Mời độc giả xem thêm video Cầu vượt chữ C thông xe ngã tư Phạm Ngọc Thạch - Chùa Bộc hết tắc:

