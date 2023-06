Hà Nội: Cận cảnh cầu vượt chữ C gần 150 tỉ ngày thông xe

Sáng 30/6, UBND thành phố Hà Nội đã tổ chức lễ khánh thành Dự án xây dựng cầu vượt chữ C tại nút giao đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch. Cầu vượt kết cấu thép được triển khai thi công từ tháng 11/2021. Phát biểu tại buỗi lễ, ông Dương Đức Tuấn - Phó chủ tịch UBND TP Hà Nội nhấn mạnh, sau 18 tháng thi công, vượt qua khó khăn của dịch Covid-19, bão giá vật liệu, công trình trọng điểm của Hà Nội chính thức được thông xe. Cầu vượt chữ C sẽ giúp giảm tải, nâng cao năng lực thông hành cho các phương tiện trong khu vực lân cận, là giải pháp hiệu quả góp phần giải quyết những vấn đề cấp bách về giao thông đô thị và hình thành hạ tầng giao thông khung của thành phố. Đúng 7h, cầu vượt chữ C tại nút giao Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch (Đống Đa, Hà Nội) đã chính thức được thông xe. Công trình trọng điểm này dài hơn 318 m, có tổng vốn đầu tư gần 150 tỉ đồng từ nguồn vốn ngân sách TP Hà Nội. Cầu vượt bằng kết cấu thép lắp ghép, cầu vượt trực thông dạng chữ C theo hướng từ Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch tổ chức giao thông 2 chiều cho 2 làn xe hỗn hợp (ô tô và xe máy). Cầu có kết cấu dầm hộp thép liên hợp bản bê tông cốt thép, chiều cao 1,2m, rộng 9m. Đây là một trong những nút giao trung tâm của quận Đống Đa, nơi tập trung nhiều trường học, trung tâm thương mại, tòa nhà dịch vụ có mật độ đông đúc và sầm uất của thành phố. Theo phương án tổ chức giao thông, tại khu vực nút giao Lương Định Của - Phạm Ngọc Thạch, cơ quan chức năng cấm các phương tiện quay đầu trên đường Phạm Ngọc Thạch (theo hướng từ cầu vượt đến nút giao Lương Định Của); cấm các phương tiện ôtô trên đường Phạm Ngọc Thạch (hướng từ Đào Duy Anh đi Chùa Bộc) rẽ trái vào phố Lương Định Của. Các phương tiện ôtô từ Phạm Ngọc Thạch rẽ trái vào Lương Định Của đi theo các hướng: Phạm Ngọc Thạch - Đào Duy Anh - Hoàng Tích Trí - Lương Định Của hoặc Phạm Ngọc Thạch - Đông Tác - Lương Định Của hoặc quay đầu tại điểm mở dải phân cách trên đường Phạm Ngọc Thạch (gầm cầu vượt) đi Lương Định Của. Điều chỉnh tổ chức giao thông ôtô một chiều trên tuyến đường Hoàng Tích Trí theo chiều và đoạn từ Đào Duy Anh đến Lương Định Của.Dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao thông đường Chùa Bộc - Phạm Ngọc Thạch là một trong những công trình giao thông trọng điểm của TP Hà Nội giai đoạn 2016 - 2020. >>> Mời độc giả xem thêm video Cây cầu vượt bộ hành chữ Y có tính thâm mỹ cao tại Hà Nội (Nguồn: HANOITV):

