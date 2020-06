Giám đốc Trung tâm GDNN gạ tình: Những vụ quan chức biến thái

Cô giáo T.L.C (27 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột) là giáo viên dạy hợp đồng tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện Ea Hleo mới đây đã tố cáo ông L.N.H - giám đốc trung tâm trên vì đã có nhiều hành vi vi phạm phẩm chất đạo đức. (Ảnh: VTC) Giáo viên C. cho biết, cô rất bức xúc về những lời nói thô tục, đe doạ của vị giám đốc này: "Tôi liên tục bị áp lực từ những lời lẽ chửi bới, thô tục và gạ tình của ông ấy. Nên tôi quyết định làm đơn tố cáo để các cấp chính quyền xem xét, mong muốn một nền giáo dục không có những con người như ông giám đốc Trung tâm này". Hiện Chủ tịch UBND huyện Ea Hleo đã ra quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vụ việc. Quyết định nêu cụ thể nội dung thụ lý về việc: ông H. có hành vi gạ tình, quấy rối tình dục, xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm của người khác. Ban hành các văn bản thiếu khách quan, vì động cơ cá nhân để buộc nhân viên nghỉ việc trái quy định. Tạm đình chỉ thượng úy CSGT bị tố ‘gạ tình’ cô gái vi phạm giao thông: Ngày 27/4, thượng úy N.C.A. ở Đội CSGT Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) bị tạm đình chỉ công tác 1 tháng để phục vụ công tác xác minh, xử lý việc ông này bị tố gạ tình 1 cô gái vi phạm giao thông. Trước đó, ngày 18/4, trên mạng xã hội loan truyền thông tin tố ông N.C.A. nhắn tin gạ cô gái tên K.N. trước đó vi phạm giao thông, bị giữ giấy tờ, vào 1 khách sạn trên đường Lý Tự Trọng (Nha Trang) để quan hệ tình dục. Đổi lại, ông A. giúp cô N. lấy giấy tờ xe bị giữ ra sớm để cô này kịp gởi xe máy về quê. Ngoài thông tin, tài khoản này còn đưa một số hình ảnh, trong đó có ảnh một đôi nam nữ trong tình trạng bán khỏa thân trong một phòng nghỉ. Trả lời báo chí, ông N.C.A. nói rằng những thông tin trên mạng xã hội về ông "có tình tiết đúng, có nhiều tình tiết không đúng", nhưng ông từ chối giải thích thêm vì cho hay hiện cơ quan chức năng đang xác minh, ông "không được phép nói". Kiểm sát viên bị tố tống tiền, gạ tình đương sự: Ngày 26/2, trao đổi với báo Đất Việt, ông D.V.T, trú xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, ông đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng của TP.Hà Nội để tố cáo việc ông Đ.V.K, kiểm sát viên, Viện KSND huyện Ba Vì tống tiền, gạ tình vợ ông T. là bà N.T.B.T. Theo thông tin được phản ánh, tháng 2/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và ngày 8/5/2018 ra quyết định khởi tố bị can đối với bà T. về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Ảnh minh họa). Trong quá trình điều tra, thụ lý vụ án ông K bị tố là đã nhiều lần lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để gạ tình với đương sự là bà T, rủ bà T. đi chơi bằng những ngôn từ không đúng mực. Không chỉ gạ tình, ông K. còn yêu cầu bà T. phải chi hàng trăm triệu đồng để được hủy án, miễn trách nhiệm hình sự. (Ảnh minh họa). Bác sĩ nghi gạ tình, hành hung nữ điều dưỡng nhập viện: Ngày 18/9/2019, dư luận xôn xao về việc một nam bác sĩ tên Ph (37 tuổi, công tác tại Bệnh viện T.Ư Huế) xuất hiện thông tin nghi có hành vi gạ tình rồi đánh đập dã man nữ điều dưỡng hợp đồng tên Tr. (23 tuổi, làm cùng khoa với bs Ph, ngụ thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế). Anh trai của Tr cung cấp thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30 sáng ngày 17/9, bác sĩ Ph. điện thoại cho 1 bác sĩ đang ở bệnh viện, yêu cầu Tr lấy thuốc mang qua tầng 2 chung cư Đống Đa. Khi đến đây, bác sĩ Ph. mở cửa phòng với vẻ mặt bình thường, sau đó bất ngờ chốt cửa trong lại rồi có hành động sàm sỡ Tr. Tr. vùng chạy thì bị lôi lại và bị bác sĩ Ph. đấm vào mặt bóp cổ sau đó Tr. đã đánh trả và thoát được. Tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Trung ương Huế đã tạm thời đình chỉ công tác đối với bác sĩ Ph. do có liên quan tới vụ việc nghi đánh nữ điều dưỡng phải nhập viện. Bác sĩ này cũng đã có đơn xin nghỉ việc. Công an TP Huế, đang xác minh, làm rõ. Cơ quan này cũng đã triệu tập bác sĩ có liên quan cũng như đã lấy lời khai của nạn nhân. Xem thêm video: Từ bỏ ước mơ nghề nghiệp vì bị gạ tình công sở. Nguồn: VTC 9.

Cô giáo T.L.C (27 tuổi, trú TP Buôn Ma Thuột) là giáo viên dạy hợp đồng tại Trung tâm Giáo dục Nghề nghiệp - Giáo dục thường xuyên (GDNN - GDTX) huyện Ea Hleo mới đây đã tố cáo ông L.N.H - giám đốc trung tâm trên vì đã có nhiều hành vi vi phạm phẩm chất đạo đức. (Ảnh: VTC) Giáo viên C. cho biết, cô rất bức xúc về những lời nói thô tục, đe doạ của vị giám đốc này: "Tôi liên tục bị áp lực từ những lời lẽ chửi bới, thô tục và gạ tình của ông ấy. Nên tôi quyết định làm đơn tố cáo để các cấp chính quyền xem xét, mong muốn một nền giáo dục không có những con người như ông giám đốc Trung tâm này". Hiện Chủ tịch UBND huyện Ea Hleo đã ra quyết định thụ lý giải quyết tố cáo và yêu cầu các cơ quan chức năng kiểm tra, xử lý vụ việc. Quyết định nêu cụ thể nội dung thụ lý về việc: ông H. có hành vi gạ tình, quấy rối tình dục, xúc phạm nghiêm trọng danh dự nhân phẩm của người khác. Ban hành các văn bản thiếu khách quan, vì động cơ cá nhân để buộc nhân viên nghỉ việc trái quy định. Tạm đình chỉ thượng úy CSGT bị tố ‘gạ tình’ cô gái vi phạm giao thông: Ngày 27/4, thượng úy N.C.A. ở Đội CSGT Công an TP Nha Trang (tỉnh Khánh Hòa) bị tạm đình chỉ công tác 1 tháng để phục vụ công tác xác minh, xử lý việc ông này bị tố gạ tình 1 cô gái vi phạm giao thông. Trước đó, ngày 18/4, trên mạng xã hội loan truyền thông tin tố ông N.C.A. nhắn tin gạ cô gái tên K.N. trước đó vi phạm giao thông, bị giữ giấy tờ, vào 1 khách sạn trên đường Lý Tự Trọng (Nha Trang) để quan hệ tình dục . Đổi lại, ông A. giúp cô N. lấy giấy tờ xe bị giữ ra sớm để cô này kịp gởi xe máy về quê. Ngoài thông tin, tài khoản này còn đưa một số hình ảnh, trong đó có ảnh một đôi nam nữ trong tình trạng bán khỏa thân trong một phòng nghỉ. Trả lời báo chí, ông N.C.A. nói rằng những thông tin trên mạng xã hội về ông "có tình tiết đúng, có nhiều tình tiết không đúng", nhưng ông từ chối giải thích thêm vì cho hay hiện cơ quan chức năng đang xác minh, ông "không được phép nói". Kiểm sát viên bị tố tống tiền, gạ tình đương sự: Ngày 26/2, trao đổi với báo Đất Việt, ông D.V.T, trú xã Tản Lĩnh, huyện Ba Vì, Hà Nội cho biết, ông đã làm đơn gửi đến các cơ quan chức năng của TP.Hà Nội để tố cáo việc ông Đ.V.K, kiểm sát viên, Viện KSND huyện Ba Vì tống tiền, gạ tình vợ ông T. là bà N.T.B.T. Theo thông tin được phản ánh, tháng 2/2018, Cơ quan CSĐT Công an huyện Ba Vì đã ra quyết định khởi tố vụ án hình sự “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản” và ngày 8/5/2018 ra quyết định khởi tố bị can đối với bà T. về hành vi “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. (Ảnh minh họa). Trong quá trình điều tra, thụ lý vụ án ông K bị tố là đã nhiều lần lợi dụng chức vụ quyền hạn của mình để gạ tình với đương sự là bà T, rủ bà T. đi chơi bằng những ngôn từ không đúng mực. Không chỉ gạ tình, ông K. còn yêu cầu bà T. phải chi hàng trăm triệu đồng để được hủy án, miễn trách nhiệm hình sự. (Ảnh minh họa). Bác sĩ nghi gạ tình, hành hung nữ điều dưỡng nhập viện: Ngày 18/9/2019, dư luận xôn xao về việc một nam bác sĩ tên Ph (37 tuổi, công tác tại Bệnh viện T.Ư Huế) xuất hiện thông tin nghi có hành vi gạ tình rồi đánh đập dã man nữ điều dưỡng hợp đồng tên Tr. (23 tuổi, làm cùng khoa với bs Ph, ngụ thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên Huế). Anh trai của Tr cung cấp thông tin, vụ việc xảy ra vào khoảng 10h30 sáng ngày 17/9, bác sĩ Ph. điện thoại cho 1 bác sĩ đang ở bệnh viện, yêu cầu Tr lấy thuốc mang qua tầng 2 chung cư Đống Đa. Khi đến đây, bác sĩ Ph. mở cửa phòng với vẻ mặt bình thường, sau đó bất ngờ chốt cửa trong lại rồi có hành động sàm sỡ Tr. Tr. vùng chạy thì bị lôi lại và bị bác sĩ Ph. đấm vào mặt bóp cổ sau đó Tr. đã đánh trả và thoát được. Tiếp nhận thông tin, Bệnh viện Trung ương Huế đã tạm thời đình chỉ công tác đối với bác sĩ Ph. do có liên quan tới vụ việc nghi đánh nữ điều dưỡng phải nhập viện. Bác sĩ này cũng đã có đơn xin nghỉ việc. Công an TP Huế, đang xác minh, làm rõ. Cơ quan này cũng đã triệu tập bác sĩ có liên quan cũng như đã lấy lời khai của nạn nhân. Xem thêm video: Từ bỏ ước mơ nghề nghiệp vì bị gạ tình công sở. Nguồn: VTC 9.