Được phép tiêu diệt phạm nhân nguy hiểm trốn trại Triệu Quân Sự

Từ đêm qua đến nay, Bộ Tư lệnh Quân khu 5, lực lượng biên phòng và Công an Đà Nẵng đã huy động hơn 200 cán bộ, chiến sĩ tham gia vây bắt phạm nhân Triệu Quân Sự (29 tuổi, quê Thái Nguyên). Triệu Quân Sự là tên tội phạm trốn khỏi Trại giam T10 (thuộc Quân khu 5, ở xã Bình Khương, huyện Bình Sơn, tỉnh Quảng Ngãi) chiều 3/6. Đại tá Trần Mưu, Phó giám đốc Công an Đà Nẵng cũng có mặt tại núi Hải Vân để chỉ đạo các lực lượng truy bắt. Tại hiện trường, nhiều tổ công an, quân đội đang bao vây theo thế gọng kìm. Hơn 50 chó nghiệp vụ được đưa đến núi Hải Vân để giám biệt mùi hơi nhằm truy tìm kẻ mang tội giết người. Tuy nhiên, việc truy bắt Sự gặp nhiều khó khăn do địa hình khu vực này hiểm trở, ban ngày nhiệt độ lên đến 40 độ C. Trên núi có nhiều vắt, muỗi nên gây khó khăn cho những lực lượng làm nhiệm vụ. Do Triệu Quân Sự từng huấn luyện trong quân đội một năm và từng là lính đặc công ở Đại đội 1, Tiểu đoàn 18, Sư đoàn 3, Quân khu 1 nên giỏi võ. Chính vì thế, trong quá trình vây bắt, các chiến sĩ luôn đề cao cảnh giác, đề phòng phạm nhân này chống trả. Ngoài phối hợp với các đơn vị quân đội, lực lượng công an phải bố trí các trạm kiểm soát dọc ven biển ngăn chặn kẻ sát nhân tẩu thoát theo đường biển hoặc ra địa phận Thừa Thiên - Huế. Đồng thời lực lượng tính đến khả năng hắn đói, khát và tìm xuống các khu dân cư, nên người dân phải cảnh giác. Đại tá Trần Mưu cho hay, đây là kẻ giết người dã man, liên tục cướp của nên rất nguy hiểm. Hắn đã có án chung thân, nếu trốn thoát càng nguy hiểm hơn. Nếu phát hiện, lực lượng có thể nổ súng tiêu diệt nếu cần thiết, không được để hắn có cơ hội phản kháng, gây án. Theo đó, sau khi trốn khỏi trại giam T10, Sự đã chạy về hướng Quảng Nam. Trên đường chạy trốn, hắn trộm xe máy hiệu Yamaha, loại xe nữ, màu đen - bạc của người dân huyện Núi Thành (tỉnh Quảng Nam) rồi bỏ chạy. Tổ công tác trạm Cảnh sát giao thông Cửa Ô Hòa Hiệp (Đà Nẵng) đang làm nhiệm vụ tại khu vực chân đèo Hải Vân phát hiện và đuổi theo. Hắn vứt lại xe máy rồi chạy trốn lên núi. >>> Xem thêm video: Lực lượng chức năng băng rừng tìm kẻ trốn trại giam Triệu Quân Sự. Nguồn: Zing

