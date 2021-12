Dự án Diamond Blue “treo” tính mạng người dân trên cẩu trục tháp

Mới đây, cử tri quận Thanh Xuân (Hà Nội) tiếp tục có ý kiến đề nghị UBND TP Hà Nội sớm có phương án tháo gỡ, xử lý đối với dự án “Nhà ở kết hợp văn phòng làm việc” Diamond Blue tại số 69 phố Triều Khúc, phường Thanh Xuân Nam vì dự án tồn tại tình trạng cần trục tháp, giàn giáo treo lơ lửng tiềm ẩn nguy cơ an toàn cho người dân, các công trình lân cận. Tìm hiểu của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, quy mô công trình dự án Diamond Blue có 16 tầng, 2 tầng hầm, trên mái có tầng kỹ thuật. Tổng diện tích sàn xây dựng là 18.202m2 (không tính diện tích hầm). Tổng chiều cao công trình là 61,80m. Ngày 26/12/2011, UBND TP Hà Nội cấp giấy chứng nhận đầu tư cho 2 nhà đầu tư gồm: Công ty cổ phần Công trình và Thương mại giao thông vận tải và Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư CCI. Công trình bắt đầu triển khai thi công vào năm 2009. Sau khi thi công xong phần ngầm, công trình tạm dừng thi công. Đến năm 2014, công trình tiếp tục triển khai thi công lại, đến nay đã dừng thi công xây dựng. Dù vậy, công trình vẫn chưa hoàn thiện và chưa bàn giao cho các cư dân. Theo báo cáo của UBND quận Thanh Xuân, trong quá trình thi công dự án, chính quyền đã nhiều lần chỉ đạo các đơn vị liên quan tiến hành kiểm tra công trình nhưng Công ty cổ phần Công trình và Thương mại giao thông vận tải và Công ty cổ phần Tư vấn và Đầu tư CCI không hợp tác, không cung cấp hồ sơ liên quan. Năm 2018, sau khi thi công xong phần thô, công trình dừng thi công xây dựng. Sau hơn 2 năm dừng thi công, cần trục tháp tại dự án vẫn chưa được tháo dỡ, tại khu vực dự án chỉ bố trí 1 đến 2 bảo vệ. Cử tri phường Thanh Xuân Nam liên tục có ý kiến, đơn thư phản ánh về cần trục tháp, giàn giáo treo lơ lửng, gây nguy hiểm đến tính mạng. “Đến thời điểm hiện tại, chủ đầu tư không cử đại diện đến làm việc theo giấy mời, không cung cấp hồ sơ, tài liệu liên quan đến việc kiểm định đảm bảo an toàn lao động cho cần trục tháp có bán kính vượt ra khỏi phạm vi công trường" - báo cáo của UBND quận Thanh cho biết. Được biết, trong các ngày 25/2/2021 và ngày 6/4/2021, Đội trật tự xây dựng quận Thanh Xuân đã tổ chức họp vào chủ đầu tư dự án và yêu cầu các đơn vị phải tháo dỡ hoặc thực hiện các biện pháp quy định để đảm bảo an toàn trong việc quản lý, sử dụng, vận hành cần trục tháp, hệ thống giàn giáo tại dự án xong trước ngày 15/4/2021. Ngoài ra, các đơn vị chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu để xảy ra mất an toàn liên quan đến cần trục và hệ thống giàn giáo. Tuy nhiên, theo ghi nhận của PV Báo Tri thức và Cuộc sống, tính đến ngày 8/12/2021, chủ đầu tư vẫn chưa thực hiện tháo dỡ cần trục tháp, hệ thống giàn giáo gây bức xúc cho người dân khu vực. Dường như, chủ đầu tư dự và chính quyền quận Thanh Xuân đang "thách thức" sự hoen gỉ, xuống cấp của hệ thống cần trục tháp và "treo" tính mạng của người dân sống xung quanh dự án theo từng ngày. Người dân sinh sống ngay sát dự án Diamond Blue luôn sống trong cảnh phấp phỏng lo sợ về một tai họa có thể xảy ra bất kì lúc nào. Video: Hàng loạt cán bộ bị khởi tố vì sai phạm đất đai

