Dự án cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long dính những sai phạm gì?

Thanh tra Bộ Xây dựng đã phát hiện hàng loạt sai phạm trong công tác quản lý đầu tư xây dựng. Cụ thể, tại dự án xây dựng cầu cạn đoạn Mai Dịch - Nam Thăng Long thuộc đường vành đai III, TP Hà Nội, do Bộ Giao thông vận tải làm chủ đầu tư, Ban quản lý dự án Thăng Long làm đại diện chủ đầu tư, Thanh tra Bộ Xây dựng phát hiện các cán bộ quản lý dự án đã tăng giá các gói thầu thuộc dự án thêm 27 tỷ đồng sai quy định. Dự án cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long có tổng chiều dài 5,36km, quy mô 4 làn xe, chạy qua địa bàn 2 quận Cầu Giấy và Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội, có tổng vốn đầu tư hơn 5.343 tỷ đồng, từ nguồn vốn vay ODA của Nhật Bản và vốn đối ứng trong nước. Trong quá trình thanh tra dự án, Thanh tra Bộ Xây dựng đã phát hiện nhiều vi phạm, sai sót từ bước lập dự án đầu tư; thẩm tra, thẩm định, phê duyệt thiết kế kỹ thuật, dự toán gói thầu xây dựng; lựa chọn nhà thầu, ký kết hợp đồng. Theo đó, khi lập, thẩm tra thẩm định, phê duyệt dự toán gói thầu xây dựng, các cán bộ ban quản lý dự án có một số sai sót làm tăng giá trị dự toán các gói thầu hơn 27 tỷ đồng. Trong đó, tính trùng 2 lần cát đắp hố móng làm tăng hơn 1,4 tỷ đồng, áp sai giá nhân công làm tăng hơn 2,6 tỉ đồng, tính sai khối lượng phụ gia làm tăng hơn 2,4 tỷ đồng, tính thừa chi phí bulông thép D36 làm tăng hơn 1 tỷ đồng, áp định mức ván khuôn thép sai làm tăng hơn 3,8 tỷ đồng, áp giá nhựa đường cao hơn quy định làm tăng hơn 2,1 tỷ đồng… Cũng theo kết luận thanh tra, nhiều nhà thầu nước ngoài thi công dự án như Công ty TNHH Xây dựng Sumitomo Mitsui; Công ty Tokyu Construction Co., Ltd; Công ty Taisei Corporation; Công ty Oriental Consultants Global Co., Ltd; Công ty Katahira & Engineers International vi phạm quy định, không báo cáo định kỳ với các cơ quan quản lý Việt Nam. Về việc mua bảo hiểm cho người lao động trên công trường, theo nghị định 119 năm 2015, mức tối thiểu là 100 triệu đồng/người, nhưng các nhà thầu thi công dự án như Công ty CP 412, Công ty CP 423, Công ty CP Licogi 12, Công ty TNHH Hải Ánh chỉ mua bảo hiểm cho người lao động trên công trường với số tiền bảo hiểm 10-20 triệu đồng/người/vụ là sai quy định. Hơn nữa, công trình cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long được phê duyệt vào tháng 9/2013 có tiến độ thực hiện 56 tháng, nhưng đến thời điểm thanh tra tháng 3/2022 vẫn chưa hoàn thành, chậm tiến độ gần 3 tháng. Vì vậy, Thanh tra Bộ Xây dựng đã đề nghị Ban quản lý dự án Thăng Long phải điều chỉnh giảm quyết toán dự án cầu cạn Mai Dịch - Nam Thăng Long hơn 27 tỷ đồng. Bên cạnh đó, Thanh tra Bộ Xây dựng đề nghị Bộ Giao thông vận tải kiểm điểm trách nhiệm theo thẩm quyền đối với các tổ chức, cá nhân có liên quan đến các vi phạm, sai sót. Đối với Ban quản lý dự án Thăng Long, Thanh tra Bộ Xây dựng cũng đề nghị kiểm điểm hàng loạt cán bộ có liên quan đến các vi phạm, sai sót. Đồng thời yêu cầu kiểm tra, rà soát để xử lý, khắc phục những sai phạm.

