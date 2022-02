Điều chưa biết về em trai Hải “Bánh“: Nghe tên đã khiếp sợ

Nguyễn Hải Long (tức Long "máy chém", SN 1969, ở phường Hàng Mã, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) là em trai của trùm giang hồ Nguyễn Văn Hải (tức Hải "Bánh"). Năm 2017, Long bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ với cáo buộc tàng trữ trái phép vũ khí quân dụng. Trước khi bị Công an quận Hoàn Kiếm bắt giữ, Long bị Công an quận Hoàng Mai truy nã về tội Cố ý gây thương tích. Nạn nhân của Long "máy chém" là thanh niên quê Thanh Hóa, tình địch của gã. Theo tài liệu, Long có tình cảm với cô gái 22 tuổi, quê Thanh Hóa. Gã "say như điếu đổ" cô gái có gương mặt ưa nhìn nên luôn dè chừng những thanh niên xung quanh. Mỗi lần đi đâu, hễ có thanh niên nào liếc nhìn người tình, Long chỉ cần quắc mắt đã khiến đối thủ sợ hãi. Sau một thời gian đến với cô gái, Long "máy chém" phát hiện người tình "cắm sừng" mình. Gã sai đàn em theo dõi và phát hiện người yêu có tình cảm với thanh niên cùng quê Thanh Hóa. (Ảnh minh hoạ) Cuối cùng Long đã xác định người thứ ba chen chân vào cuộc tình của mình, là anh Nguyễn Hữu Dương (quê Thanh Hóa). Chiều 6/5/2016, Long dẫn theo 3 đàn em mang theo 4 con dao quắm đến nhà trọ của người thanh niên này để tìm người yêu. (Ảnh minh hoạ) Tại đây, ngoài anh Dương còn có 3 người bạn khác. Sau khi lục tung khắp dãy phòng trọ không tìm thấy người yêu đâu, Long nổi điên cùng với đàn em vung dao lao vào anh Dương và bạn bè. Chỉ sau vài đường dao, các nạn nhân nằm gục xuống nền nhà. Gây án xong, nhóm này nhanh chân bỏ trốn. (Ảnh minh hoạ) Các nạn nhân được cấp cứu kịp thời nên thoát chết. Tuy nhiên, lo sợ bị trả thù, những người này không dám tố cáo với cơ quan Công an, có người còn rút đơn kiện. Tuy nhiên, sau đó, Công an quận Hoàng Mai vẫn ra quyết định khởi tố bị can, truy nã Long và đồng bọn về tội Cố ý gây thương tích. (Ảnh minh hoạ) Cũng theo hồ sơ Công an, Long có tới 4 tiền án, 3 tiền sự, trong đó 90% tội liên quan đến cố ý gây thương tích. Biệt danh Long "máy chém" của gã này xuất phát từ thời thanh niên, khi anh trai Hải "Bánh" làm trùm giang hồ đất Bắc. Thời điểm đó, các cuộc "giao chiến" với đối thủ, Long đều trực tiếp tham gia đâm chém người. Sau khi anh trai "Hải Bánh" vào tù, Long lấy được vị trí trùm giang hồ đất Bắc. Năm 2010, gã ra trại và thu thập lại đám đàn em để hoạt động xã hội đen. Đến khi gây ra vụ chém người xối xả ở quận Hoàng Mai, Long "máy chém" mất hút. Tuy nhiên, vào tháng 7/2017, Công an quận Hoàn Kiếm phát hiện Long "máy chém" đang lái ô tô từ Hưng Yên về Hà Nội nên tổ chức bắt giữ. Khi lái xe đến con phố trung tâm Hà Nội, gã bị cảnh sát khống chế. Trên chiếc xế hộp Long lái, lực lượng chức năng thu giữ hơn 300 viên đạn súng. >>> Xem thêm video: Hải "bánh" bật khóc khi vừa bước ra khỏi trại giam sau 22 năm. Nguồn: Báo Người Lao Động.

