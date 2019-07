Điểm những vụ tai nạn xe tải thảm khốc từ đầu năm 2019

1. Xe tải lật ngang trúng người đi đường: Khoảng 13h ngày 20/1, một chiếc xe tải BKS 51C- 514.88 chạy trên đường Hồng Bàng, hướng từ quận 5 đi quận 6 (TP HCM) với tốc độ khá cao. Khi gần đến giữa cầu vượt Cây Gõ, phương tiện này bất ngờ lao sang trái húc văng hàng loạt dải phân cách bằng thép giữa đường. Không chịu dừng lại chiếc xe tải tiếp tục lao sang phần đường ngược lại rồi lật ngang đường trúng 2 xe máy do một 1 nam và 1 nữ điều khiển chạy ngược hướng. (Ảnh: Thảo Nguyện/Vietnamnet) Hậu quả vụ tai nạn, 2 người bị thương nặng phải đưa bệnh viện cấp cứu, chiếc xe tải lật ngang chắn đường gây ùn tắc giao thông nghiệm trong. (Ảnh: Thảo Nguyện/Vietnamnet) 2. Tai nạn liên hoàn giữa 4 phương tiện, 2 vợ chồng tử vong: Khoảng 10h40 ngày 21/2, xe khách 29 chỗ chạy tuyến Hà Nội - Hòa Bình khi đi đến xã Hòa Thạch (Thạch Thất, Hà Nội) thì đâm vào một xe tải gắn cẩu tự hành đang quay đầu từ làn ngoài cùng và một xe máy. Sau đó, xe container đi cùng chiều do không kiểm soát được tốc độ nên đâm vào thân xe khách. (Ảnh: Zing) Hậu quả vụ tai nạn khiến một cặp vợ chồng tử vong, 5 người bị thương. (Ảnh: Zing) 3. Xe máy chui vào gầm xe tải, một người tử vong tại chỗ: khoảng 11h55 ngày 21/2, tại ngã ba đường tại N12-D4 (thuộc Khu hành chính mới Vĩnh Long, khóm 4, phường 9, TP Vĩnh Long) anh Nguyễn Thanh Việt Em (SN 1983, ngụ Thạnh Đông- Tân Hiệp- Kiên Giang) điều khiển xe tải mang biển số 84C-047.52 chạy từ hướng đường Phạm Hùng vào đến ngã ba đường D4-D12 bất ngờ xảy ra va chạm với xe máy mang biển số 64E1-406.91 do ông Biện Công Cảnh Sang (SN 1983, ngụ Tân Lộc, huyện Tam Bình, Vĩnh Long) đi hướng ngược lại trên đường D4. Hậu quả vụ tai nạn làm ông Sang tử vong tại chỗ. (Ảnh: Congly) 4. Bé gái 3 tuổi bị xe tải tông tử vong: khoảng 5h chiều 7/3, tại km 307 quốc lộ 1A, đoạn qua địa phận xã Triệu Lộc, huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) một bé gái 3 tuổi từ trong ngõ bất ngờ băng ngang qua Quốc lộ 1A đúng lúc chiếc xe tải 36C -106.79 do Trần Bá Tuyến (42 tuổi, ngụ ở xã Quảng Lưu, huyện Quảng Xương, Thanh Hóa) điều khiển theo hướng Hà Nội-Thanh Hóa đụng phải. Hậu quả khiến bé gái tử vong ngay tại chỗ. (Ảnh: Plo) 5. Xe tải tông đuôi container trên cao tốc, 2 người tử vong trong cabin: khoảng 10h ngày 18/3, vào thời điểm trên xe tải mang BS: 62C-044.65 lưu thông trên cao tốc theo hướng Long Thành-TP.HCM, khi đến Km9+400, thuộc địa phận P.Phú Hữu, Q.9 xe tải đã tông vào đuôi xe container mang BS: 63C-125.91 chạy cùng chiều phía trước. (Ảnh: Congan) Hậu quả vụ tai nạn, 2 người tử vong tại chỗ. (Ảnh: Congan) 6. Bốn ôtô đâm liên hoàn trong hầm Hải Vân: Khoảng 17h ngày12/4, tại km3+930 xe khách giường nằm mang biển số 18B-018.81 do Võ Văn H. (37 tuổi, trú tại Nam Định) điều khiển theo hướng Nam – Bắc dừng khẩn cấp do phía trước có một xe khác phanh đột ngột khiến cho xe ô tô 7 chỗ mang biển số 43A-288.60 do Đặng Hữu T. (46 tuổi, trú tại Đà Nẵng) điều khiển phía sau đâm vào đuôi xe khách. Tiếp đó, xe tải mang biển 29C - 391.07 do Trịnh Xuân K. (29 tuổi, trú tại Ninh Bình) điều khiển đâm vào xe ô tô 7 chỗ. Không dừng lại ở đó, xe ô tải này tiếp tục bị một xe cứu thương biển số 43A-179.24 chở bệnh nhân từ Đà Nẵng ra Huế chạy phía sau cùng chiều đâm vào đuôi xe. Vụ tai nạn này khiến giao thông trong hầm Hải Vân bị ùn tắc. (Ảnh: Plo) 7. Xe tải chở máy xúc tuột dốc đè 2 em học sinh tử vong: Vào khoảng 15h30 chiều 14/4, chiếc xe tải BKS 36C-048.38 chở theo máy xúc chạy trên tuyến đường đê sông Yên, xã Thanh Thủy thì tuột dốc đè 3 em học sinh đang đi xe máy điện phía sau. Hậu quả, 2 em học sinh tử vong tại chỗ, 1 em bị thương nặng phải nhập viện. (Ảnh: Vietnamnet) 8. Xe tải tông vào đoàn người đang dừng đèn đỏ: Khoảng 17h chiều 16/4, xe tải mang BKS: 79C - 02151 lưu thông hướng Nam - Bắc, khi đến ngã tư bưu điện (đường Lý Thường Kiệt, TP Đồng Hới, Quảng Bình) thì bất ngờ lao thẳng vào đoàn xe đang dừng đèn đỏ khiến hai xe ô tô con và 2 xe máy bị hất văng bên lề đường. (Ảnh: Nld) Hậu quả vụ tai nạn, 2 người bị thương đã được đưa đi cấp cứu tại bệnh viện Việt Nam - Cuba Đồng Hới. Nhiều xe ô tô, xe máy hư hỏng nặng. (Ảnh: Nld) 9. Xe tải tông xe cẩu đang sửa chữa ở giữa đường, 2 tài xế tử vong: Khoảng 5h sáng 18/4, một chiếc xe tải cẩu BS: 61C-341.17 chạy trên đường Võ Trần Chí hướng từ đường cao tốc TP.HCM-Trung Lương ra QL1. Đang trong lúc tài xế và phụ xe đang tiến hành sửa chữa thì chiếc xe tải BS: 69C-006.34 chạy cùng chiều phía sau đến tông thẳng vào đuôi xe tải cẩu. (Ảnh: Congan) Hậu quả vụ tai nạn, cả hai tài xế xe tải chết trong cabin và tài xế xe tải cẩu chết dưới đường. Riêng phụ xe cẩu bị húc bay qua dải phân cách của chiều ngược lại, may mắn nạn nhân chỉ bị thương nhẹ. (Ảnh: Congan) 10. Ba vụ tai nạn liên tiếp khiến 7 người tử vong: Trong ngày 23/7, tỉnh Hải Dương xảy ra 3 vụ tai nạn liên tiếp. Vụ thứ nhất xảy ra hồi 4h10 tại lối mở dải phân cách vị trí Km63+300, 01 xe ô tô 16 chỗ chạy hướng Hải Phòng - Hà Nội đâm vào người dắt xe đạp qua đường làm nạn nhân tử vong; vụ thứ 2 xảy ra vào khoảng 5h30 phút tại lối mở qua dải phân cách vị trí Km61+800 do 01 xe Containter chạy hướng Hải Phòng - Hà Nội đâm vào xe tải đang qua đường từ lối mở làm lái xe tải tử vong; vụ thứ 3 xảy ra vào hồi 6h5 phút xe tải chạy hướng Hà Nội - Hải Phòng đâm vào giải phân cách và 7 người trên 4 mô tô đang dừng chờ sang đường tại lối mở dải phân cách vị trí Km63+300 làm chết 5 người và bị thương nặng 2 người. (Ảnh: Hải Ninh) Hâu quả cả 3 vụ tai nạn, Làm 7 người tử vong, 2 người bị thương. (Ảnh: Hải Ninh)

