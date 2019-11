Điểm mặt "quý ông, quý bà" vô ý thức, biến thang máy thành toilet

Khoảng 20h40 ngày 21/11, người đàn ông khoảng 35 tuổi bước vào thanh máy chung cư với bộ dạng say xỉn. Vừa bước vào bên trong, người này liền đi tiểu ngay ở vị trí cửa, nước tiểu vương vãi khắp thang máy. Sau đó, do có bé trai bước vào thang máy nên người đàn ông này vội vã bước ra ngoài. Ngày 23/11, Ban Quản lý chung cư Thạnh Lộc cho biết, họ vừa xác định được người đàn ông tiểu bậy trong thang máy trong clip lan truyền trên mạng xã hội mới đây và mời ông đến làm việc. Người đàn ông này sống ở tầng 5 của chung cư Thạnh Lộc. Sau khi đoạn clip ghi lại cảnh ông ta tiểu bậy trong thang máy được lan truyền, nhiều cư dân của chung cư này đề nghị ban quản lý có phương án xử lý. Người phụ nữ che cho kẻ tè bậy trong thang máy: Vụ việc xảy ra trong thang máy A1 chung cư Moscow Tower, phường Tân Thới Nhất, quận 12, TP.HCM và được lan truyền chóng mặt trên mạng xã hội facebook vào ngày 3/10. Theo nội dung clip, người đàn ông bước vào thang máy với người phụ nữ. Sau đó, người đàn ông tè bậy vào góc thang máy. Một lúc sau, nam thanh niên bước vào chứng kiến sự việc nên bước ra ngoài vì không chịu nổi hành vi của người đàn ông. Người phụ nữ đi cùng che chắn cho người đàn ông, đồng thời che mặt của mình lại. Toàn bộ sự việc được camera trong thang máy ghi lại. Hai phụ nữ che camera tiểu bậy trong thang máy chung cư: Sự việc xảy ra vào khoảng 23h30 ngày 22/6 tại thang máy PL06 thuộc tòa nhà CT2B, đơn nguyên 2 của chung cư Gelexia Riverside 885 Tam Trinh (Hoàng Mai, Hà Nội). Người dân chung cư phát hiện bãi nước có mùi khai trên sàn thang máy đã báo cho ban quản lý tòa nhà xem xét. Trích xuất camera an ninh, đơn vị quản lý tòa nhà phát hiện hai khách nữ đến một căn hộ tại tầng 27 của tòa nhà này chơi. Trong quá trình đi lên thang máy, một phụ nữ đã dùng mũ bảo hiểm để che camera an ninh, một người phụ nữ khác tiểu bậy xuống sàn thang máy. Ban quản lý tòa nhà đã mời chủ căn hộ có hai khách nữ đến chơi và ban đại diện lâm thời của tòa nhà để làm rõ sự việc. Sau đó, ban quản lý tòa nhà đã xử phạt chủ căn hộ trên 2 triệu đồng, mức phạt cao nhất theo quy chế quản lý tạm thời của khu chung cư này. Bé trai đại tiện ra thang máy ở chung cư Capital Garden: Khoảng 13h chiều 25/6, trong lúc đi thang máy, cư dân sinh sống tại tòa nhà Capital Garden, quận Đống Đa, Hà Nội bức xúc khi phát hiện trong thang máy P2 của tòa nhà này có chất thải do ai đó "đại tiện". Vụ việc sau đó nhanh chóng được nhiều cư dân trong tòa nhà này phản ánh lên ban quản lý lâm thời và đến chiều cùng ngày đã xác định được bé trai gây ra sự việc. Bà Vũ Thị Thanh Ngân - Trưởng ban đại diện lâm thời toà nhà cho biết: Đến chiều cùng ngày đã xác định được người gây ra việc này. Theo đó, một bé trai khoảng 7 - 8 tuổi sinh sống trong tòa nhà Capital Garden do đau bụng, bố mẹ vắng nhà nên đã "đại tiện" ra thang máy P2. Mẹ cháu bé sau khi biết tin cũng đã gửi lời xin lỗi tới cư dân sống trong toà nhà. Clip: Người đàn ông 'tè' bậy trong thang chung cư Thạnh Lộc, TP HCM.

