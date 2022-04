Điểm mặt những đại gia Việt “vướng vòng lao lý“ gây xôn xao

Ngày 29/3/2022, Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an đã ban hành Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 06/QĐ-VPCQCSĐT, các Quyết định khởi tố bị can, Lệnh bắt tạm giam đối với Trịnh Văn Quyết (Chủ tịch Tập đoàn FLC) để điều tra hành vi “Thao túng thị trường chứng khoán” theo quy định tại Điều 221 Bộ luật Hình sự. Ước tính ông Trịnh Văn Quyết đang nắm số tài sản 4.789 tỷ đồng. Đại gia Bất động sản Dương Thị Bạch Diệp bị đề nghị án chung thân: Ngày 17/11/2021, phiên tòa sơ thẩm lần 2 xét xử các bị cáo liên quan đến sai phạm việc hoán đổi giữa căn nhà 57 Cao Thắng với căn nhà 185 Hai Bà Trưng là tài sản của nhà nước, gây thất thoát 186 tỷ đồng, đại diện VKSND giữ quyền công tố đã nêu quan điểm và đề nghị mức án “Chung thân” đối với nữ đại gia Dương Thị Bạch Diệp (SN 1948, Giám đốc Công ty TNHH bất động sản Diệp Bạch Dương) về tội “Lừa đảo chiếm đoạt tài sản”. Bà Dương Thị Bạch Diệp (Quy Nhơn, Bình Định) là một trong những nữ đại gia bất động sản có tiếng trong giới. Bà Diệp sỡ hữu nhiều công ty và tài sản nhà đất có giá trị như Diep Bach Duong’s Senla Boutique (Senla Boutique); dự án Khách sạn, trung tâm hội nghị 179Bis Hai Bà Trưng (quận 3); 7 mặt bằng tại 31 Lê Duẩn (quận 1)… nữ đại gia sở hữu Rolls-Royce chính hãng đầu tiên ở Việt Nam. Trầm Bê lãnh 7 năm tù: Ngày 14/12/2020, bị tuyên án 3 năm tù, tổng hợp hình phạt là 7 năm tù vì phạm tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng. Ông Trầm Bê – phó chủ tịch HĐQT Ngân hàng Phương Nam và 8 bị cáo là cán bộ, nhân viên ngân hàng Phương Nam, đã biết rõ Công ty Bình Phát không đủ điều kiện được cấp tín dụng nhưng vẫn để xuất cho vay, phê duyệt cho vay dẫn đến việc Ngân hàng Phương Nam bị thiệt hại 505 tỷ đồng. Tuy nhiên, HĐXX cho rằng ông Trầm Bê và thuộc cấp có nhân thân tốt, có cống hiến trong ngành ngân hàng, không tư lợi, tài sản có khả năng thu hồi nên không chấp nhận kháng nghị tăng hình phạt của viện trưởng Viện KSND TP HCM. Hà Văn Thắm lãnh án chung thân: Ngày 28/9/2017, TAND TP Hà Nội đã tuyên án Hà Văn Thắm mức án tù chung thân về 4 tội: cố ý làm trái, vi phạm quy định về cho vay, lạm dụng chức vụ quyền hạn chiếm đoạt tài sản và tham ô tài sản. Đến đầu năm 2020, sau 5 năm bị bắt và trong thời gian thụ án, ông tiếp tục bị tuyên án thêm. Ông Thắm bị bắt với các tội danh: Vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; Lợi dụng chức vụ quyền hạn khi thi hành công vụ; Cố ý làm trái quy định của Nhà nước xảy ra tại Ngân hàng thương mại cổ phần Đại Dương (Oceanbank). Ngày 28/8/2017, TAND TP Hà Nội đưa Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm ra xét xử. Theo cáo trạng, trong quá trình làm Chủ tịch HĐQT Oceanbank, Hà Văn Thắm cùng các đồng phạm đã có nhiều vi phạm trong hoạt động tín dụng, gây thiệt hại cho ngân hàng gần 2.000 tỷ đồng. Đến ngày 14 /1/2020, khi đang thụ án tù chung thân, Hà Văn Thắm bị Tòa án nhân dân thành phố Hà Nội tuyên thêm án 15 năm tù về tội Vi phạm quy định về hoạt động ngân hàng, hoạt động khác liên quan đến hoạt động ngân hàng. Phạm Công Danh lãnh án 30 năm tù: Ngày 24/1/2017, Tòa phúc thẩm giữ nguyên toàn bộ bản án sơ thẩm ngày 9/9/2016 của TAND TP HCM, bị cáo Phạm Công Danh lãnh án 20 năm tù về tội vi phạm quy định về cho vay trong hoạt động của các tổ chức tín dụng; 18 năm tù cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng. Tổng hợp hình phạt đối với bị cáo Danh là 30 năm tù. Ngoài mức án trên, HĐXX cũng tuyên buộc bị cáo Phạm Công Danh phải hoàn trả tổng cộng hơn 6.000 tỷ đồng gốc và lãi mà bị cáo Phạm Công Danh thực hiện các hành vi vi phạm rút hoặc vay từ VNCB. Đồng thời, HĐXX tuyên tiếp tục kê biên những tài sản của Phạm Công Danh, tài sản của Tập đoàn Thiên Thanh để đảm bảo thi hành án. Đại gia Lê Văn Hướng: Giữa năm 2015, ông Lê Văn Hướng (SN 1976, nguyên Chủ tịch HĐQT kiêm Giám đốc CTCP Thiết bị Y tế Việt Nhật – JVC), bị Cơ quan cảnh sát điều tra Công an TP. Hà Nội khởi tố bị can về hành vi “lừa dối khách hàng”. Trước khi biến cố xảy ra, ông là một đại gia nằm trong top 100 người giàu nhất trên thị trường chứng khoán, với tài sản quy đổi lên tới 222 tỷ đồng. Sau khi ông Lê Văn Hướng rơi vào vòng lao lý, hoạt động kinh doanh của công ty bị xáo trộn, ban lãnh đạo thay đổi liên tục, nhiều hợp đồng lớn bị ngưng, cổ phiếu bán tháo, ngân hàng xiết nợ, thêm vào đó là hàng trăm tỷ đồng tiền mặt và tiền gửi bị biến thành những khoản phải thu có nguy cơ không thu hồi được. Tình hình này khiến JVC báo lỗ tới hơn 700 tỷ trong năm tài chính 2015. Nguyễn Đức Kiên (Bầu Kiên) lãnh án 30 năm tù, nộp phạt hơn 75 tỷ đồng: Tháng 8/2012, ông Nguyễn Đức Kiên (nguyên Phó Chủ tịch HĐQT Ngân hàng TMCP Á Châu – ACB) bị bắt để điều tra liên quan tới các sai phạm trong hoạt động kinh tế tại 3 Công ty con do ông làm Chủ tịch HĐQT. Cơ quan điều tra xác định thường trực HĐQT của ACB đã ban hành chủ trương cấp hạn mức 700 tỷ đồng để đầu tư cổ phiếu trên thị trường chứng khoán, và uỷ quyền cho ông Kiên trực tiếp làm. Chủ trương này được cho là trái quy định của nhà nước, khiến ACB bị thua lỗ gần 688 tỷ đồng. Sự kiện bắt “bầu Kiên” đã gây chấn động thị trường tài chính ngân hàng thời điểm đó. Trên thị trường chứng khoán, hàng trăm cổ phiếu giảm sàn hết biên độ, thị trường hoảng loạn 3 phiên liên tiếp vào các ngày 21/8, 22/8 và 23/8/2012. Ước tính vốn hóa thị trường chứng khoán bị thổi bay 6,5 tỷ USD chỉ trong mấy phiên giao dịch trên. Ông Nguyễn Đức Kiên bị tòa phạt tổng cộng 30 năm tù giam, nộp phạt 75 tỷ đồng trốn thuế, 100 triệu đồng tội lừa đảo. Đồng phạm của ông lần lượt nhận mức án từ 2 – 8 năm tù. Chủ tịch Dược Viễn Đông – Lê Văn Dũng: Năm 2010, cổ phiếu DVD của Công ty CP Dược phẩm Viễn Đông là một trong những hàng hot trên thị trường và có những chuỗi tăng điểm kéo dài, thanh khoản lớn, được các nhà đầu tư cực kỳ quan tâm. Tuy nhiên, sự việc đã nhanh chóng bị Ủy ban Chứng khoán Nhà nước phơi bày, khi Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc Lê Văn Dũng là người chủ mưu cùng một số người khác thao túng cổ phiếu để nhằm thâu tóm Công ty CP Dược phẩm Hà Tây (DHT). Đồng thời, ông Lê Văn Dũng cùng một số đối tượng lập ra nhiều công ty “ma” cho người thân trong gia đình, bạn bè đứng tên làm lãnh đạo. Thực chất mọi việc do ông Dũng chỉ đạo thực hiện để kinh doanh lòng vòng, làm giả các hợp đồng có giá trị lớn, cung cấp thông tin sai sự thật, doanh thu của DVD… để lừa đảo nhà đầu tư. Ngoài ra, ông Dũng cũng trực tiếp chỉ đạo việc thao túng làm giá cổ phiếu DVD. Cuối 2011, ông Lê Văn Dũng bị Tòa án nhân dân TP. Hà Nội tuyên án 4 năm tù, về tội “Thao túng thị trường chứng khoán”. >>> Xem thêm video: Bắt giam Chủ tịch Tập đoàn FLC Trịnh Văn Quyết. Nguồn: Báo Người Lao Động.

