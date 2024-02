Điểm du xuân “thất thủ” đầu năm gọi tên... Sa Pa, Tràng An

Sáng ngày 13/2 (tức mùng 4 Tết Giáp Thìn) trên một số các fanpage về du lịch các netizen đã đăng tải những bức ảnh về địa điểm mình đến du xuân. Trong đó đáng chú ý có những địa điểm đông nghịt khách như Tràng An - Ninh Bình, Chùa Hương - Hà Nội hay Yên Tử - Quảng Ninh. Trên các diễn đàn mạng, bức ảnh khu du lịch Tràng An đông nghịt khách xếp hàng để đi du thuyền hay thăm quan quần thể tại đây được netizen đăng tải. Hình ảnh khách phải xếp hàng tại khu du lịch Tràng An. Với phong tục đầu năm đi chùa cầu bình an nên ngay ngày mùng 4 Tết, dù chưa phải ngày khai hội, nhưng chùa Hương - Hà Nội đã đón lượng khách lớn. Những địa điểm tại quần thể chùa Hương như động Hương Tích, chùa Thiên Trù hay đền Thánh Cả đã đông đúc khách thập phương tới tham quan, lễ bái. Quang cảnh được ghi lại trong động Hương Tích chùa Hương trong ngày mùng 4 Tết Giáp Thìn. Bên cạnh việc đi chùa chiền đầu năm, nhiều người cũng chọn dịp Tết Nguyên đán để nghỉ dưỡng. Tại một số điểm đến như Sa Pa, Hà Giang hay Tam Đảo cũng đã xuất hiện cảnh đông đúc của du khách ngay những ngày đầu năm mới. Những tuyến đường dẫn xuống bản ở Sa Pa đông khách du lịch dẫn đến cảnh ùn tắc giao thông. Dẫu vậy, theo miêu tả của netizen đang có mặt tại Sa Pa đây chỉ là ùn ứ cục bộ và ngay sau đó đã được thông xe. Hình ảnh chùa Đồng - Yên Tử ngày mùng 4 Tết. Nhiều người dân đã đến chùa Đồng - Yên Tử để cầu mong một năm mới bình an. >>> Mời độc giả xem thêm video Sôi động 5 lễ hội đặc sắc trên thế giới trong tháng 1:

