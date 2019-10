Điểm đen ngập lụt nhất ở TP HCM khiến dân lo sợ

Chiều ngày 28/9 vừa qua, hàng chục tuyến đường ở các quận, huyện trên địa bàn TP HCM ngập lênh láng, do triều cường dâng cao. Xa lộ Hà Nội được cho là điểm ngập lụt thảm họa nhất tại TP HCM. Ảnh: Quang Thịnh Giữa con triều cường, quận 2 là được cho là điểm đen ngập lụt thảm họa nhất ở TP HCM. Ảnh: PLO Nhiều người dân có lý do để lo sợ khi tại khu vực này, triều cường lên cao đạt 1,66 m khiến Xa lộ Hà Nội và các tuyến đường thấp trũng tại TP.HCM ngập sâu. Ảnh: PLO Tại xa lộ Hà Nội đoạn từ khu vực chân cầu Sài Gòn thuộc phường Bình An, quận 2 đến gần chân cầu Rạch Chiếc, nước ngập mênh mông khiến giao thông khu vực này hỗn loạn vào chiều cuối tuần. Ảnh Quang Thịnh Xe máy leo lề tránh đoạn nước ngập sâu. Ảnh: PLO Bão đổ bộ vào Nam Bộ là điều khá hiếm hoi vì khu vực này ít chịu ảnh hưởng của bão lũ. Chính vì vậy, những cơn bão đổ bộ vào miền Nam thường được xếp vào cấp thảm họa vì diễn biến phức tạp và sức tàn phá khủng khiếp của nó. Ảnh: PLO Triều cường tại TP.HCM hiện đã vượt báo động 3 (1,5m), nhiều tuyến đường gần sông rạch ngập nặng, người dân di chuyển khó khăn. Ảnh: PLO Để ứng phó với đợt triều cường này, UBND thành phố yêu cầu các địa phương chuẩn bị vật tư để kịp thời xử lý, cơi đắp bờ bao xung yếu ngay từ giờ đầu theo phương châm “4 tại chỗ”, không để xảy ra tình trạng ngập úng ảnh hưởng đến đời sống, sinh hoạt và sản xuất của nhân dân. Ảnh: PLO Theo dự báo của Đài Khí tượng thủy văn khu vực Nam Bộ, thành phố Hồ Chí Minh bắt đầu bước vào đợt triều cường mới từ ngày 28/9 đến ngày 2/10, khi mực nước sông Sài Gòn và các kênh chính lên trên báo động III. Dự kiến, nhiều địa bàn sẽ bị ngập nước lúc sáng sớm và cuối chiều. Ảnh: Hà Nội mới

