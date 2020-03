Điểm danh hàng loạt quan chức "xộ khám" từ đầu năm do tham tiền

Ngày 20/3, VKSND thị xã Hoàng Mai, tỉnh Nghệ An cho biết đã phê chuẩn quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, lệnh tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Bắc (trưởng Phòng LĐ-TB&XH thị xã Hoàng Mai) về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản. Ông Bắc nguyên là chủ tịch UBND xã Quỳnh Lộc giai đoạn 2010-2014 rồi lên làm trưởng Phòng LĐ-TB&XH thị xã Hoàng Mai. Bị can Bắc bị điều tra liên quan đến vụ “thuốc mìn” khai thác đá khi ông đang làm chủ tịch UBND xã Quỳnh Lộc và liên quan đến đưa, nhận tiền chạy việc… Bắt quả tang trưởng phòng Cục Thuế Thanh Hóa nhận tiền của doanh nghiệp: Ngày 20/3, Công an tỉnh Thanh Hóa cho biết, chiều 19/3, cơ quan chức năng bắt quả tang ông Nguyễn Ngọc Đính (57 tuổi) đang có hành vi cưỡng đoạt 100 triệu đồng của một doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh. Tại cơ quan công an, ông Đính khai nhận từ tháng 2/2020, ông được giao nhiệm vụ thẩm định hồ sơ xét duyệt xin miễn thuế của một doanh nghiệp ở huyện Triệu Sơn (Thanh Hóa). Trong quá trình thẩm định, ông Đính liên tục gọi điện cho bà T.T.H. là giám đốc doanh nghiệp này đe dọa là hồ sơ của công ty không đủ năng lực nên sẽ đề nghị tước giấy phép kinh doanh và không được miễn thuế số tiền 3,6 tỉ đồng, khiến bà H. lo sợ phải "bôi trơn" thì mới được miễn thuế đất. Khi giao tiếp với bà H., Đính nói rất ít, chỉ ra hiệu bằng tay hoặc viết giấy. Khi được bà H. đưa tiền tại bàn uống nước, Đính không nhận mà ra hiệu để bà H. đi ra ôtô của Đính mới nhận tiền. Sau khi nhận tiền, ông Đính vừa lái ôtô về Cục Thuế tỉnh Thanh Hóa thì bị công an bắt giữ, tịch thu toàn bộ số tiền 100 triệu đồng mà Đính vừa nhận của bà H.. Bắt tạm giam phó giám đốc Sở Nội vụ Phú Yên vụ lộ đề thi công chức: Ngày 7/2, Công an tỉnh Phú Yên đã khởi tố bị can đối với ông Phạm Văn Dũng - phó giám đốc Sở Nội vụ Phú Yên - về tội "cố lý làm lộ bí mật nhà nước". Cùng với ông Dũng, công an cũng khởi tố ông Nguyễn Minh Phát - phó chi cục trưởng Chi cục Chăn nuôi và thú y thuộc Sở Nông nghiệp và phát triển nông thôn Phú Yên và ông Bùi Văn Nam - phó trưởng phòng cải cách hành chính Sở Nội vụ Phú Yên. Hai ông này bị khởi tố về tội "lợi dụng chức vụ quyền hạn trong khi thi hành công vụ". Theo lãnh đạo Cơ quan an ninh điều tra Công an tỉnh Phú Yên, quá trình điều tra vụ án lộ đề thi công chức tỉnh Phú Yên năm 2017-2018, cơ quan này xác định 3 cán bộ trên có vi phạm pháp luật nên đã khởi tố để điều tra. Trưởng Phòng Nông nghiệp bị khởi tố vì những sai phạm thời làm Chủ tịch xã: Ngày 7/3, Công an huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị đã ra quyết định khởi tố các bị can, cấm đi khỏi nơi cư trú đối với ông Võ Ngọc Khoa, Trưởng phòng Nông nghiệp và phát triển nông thôn (NN-PTNT) huyện Triệu Phong và 2 cán bộ liên quan đến sai phạm trong công tác quản lý, sử dụng đất, sử dụng các nguồn tài chính khi ông này còn làm Chủ tịch UBND xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong. Trong giai đoạn 2013- 2017, ông Võ Ngọc Khoa đã thực hiện việc giao đất ở, đất kinh doanh, cho thuê ki ốt tại chợ Thuận và thu tiền chờ làm thủ tục giao đất của người dân trái quy định. Số tiền sai phạm gần 4 tỷ đồng, để ngoài sổ sách và sử dụng không đúng quy định. Bên cạnh đó, ông Khoa còn đồng ý cho thôn Đại Hào, xã Triệu Đại giao đất ở thôn và thu tiền trái quy định pháp luật về đất đai, quản lí tài chính với số tiền gần 1,5 tỷ đồng. Vào tháng 3/2018, ông Võ Ngọc Khoa được bổ nhiệm làm Trưởng phòng NN-PTNT huyện Triệu Phong thì vụ việc được phát hiện. Tháng 9/2019, Công an huyện Triệu Phong khởi tố vụ án “Lạm quyền trong khi thi hành công vụ”, theo Điều 357 Bộ luật Hình sự 2015, về các sai phạm xảy ra tại UBND xã Triệu Đại, huyện Triệu Phong, giai đoạn 2013 – 2017 để điều tra, làm rõ vụ án. Bắt tạm giam 2 cán bộ huyện sai phạm trong quản lý đất: Ngày 19/2, Công an tỉnh Phú Yên đã tống đạt quyết định khởi tố bị can, thi hành lệnh bắt tạm giam đối với ông Nguyễn Văn Tiên, nguyên Trưởng Phòng TN-MT huyện Đông Hòa, hiện giữ chức Bí thư thị trấn Hòa Hiệp Trung, huyện Đông Hoà (Phú Yên) và bà Nguyễn Thị Huỳnh Dung, chuyên viên Phòng TN-MT huyện Đông Hòa, về tội vi phạm các quy định về quản lý đất đai. Theo hồ sơ vụ án, ông Tiên trong quá trình giữ chức Trưởng Phòng TN-MT huyện Đông Hòa đã có hành vi lợi dụng chức vụ quyền hạn, cố tình cấu kết với bà Dung hợp thức hồ sơ trình UBND huyện Đông Hòa ký quyết định cho phép chuyển mục đích sử dụng đất của các hộ gia đình, cá nhân tại thị trấn Hòa Hiệp Trung (Đông Hòa) trái quy định pháp luật. Vụ án này liên quan đến bị cáo Nguyễn Tài, nguyên Chủ tịch UBND huyện Đông Hòa cùng 15 thuộc cấp cố ý làm trái việc đền bù, giải phóng mặt bằng tại dự án Nhà máy lọc hóa dầu Vũng Rô, gây thiệt hại ngân sách 9,2 tỷ đồng. Trước đó, bị cáo Nguyễn Tài đã bị TAND tỉnh Phú Yên tuyên án 12 năm tù. Xem thêm video: Nhiều sai phạm đất đai từ hơn 1.000 cuộc thanh tra. Nguồn: VTC 1.

