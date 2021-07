Dịch COVID-19: Những địa phương nào đang giãn cách xã hội?

Đồng Tháp: Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Đồng Tháp quyết định áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ, bắt đầu từ 0h ngày 14/7. An Giang: Ngày 14/7, ông Nguyễn Thanh Bình - Chủ tịch UBND tỉnh An Giang - đã ký công văn 694 về việc thực hiện giãn cách xã hội theo chỉ thị 16 đối với 9 huyện, thị, thành phố toàn tỉnh trong vòng 10 ngày kể từ 0h ngày 15/7 đến hết ngày 25/7.

Tây Ninh: Từ 0h ngày 15/7 toàn tỉnh Tây Ninh áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 toàn huyện Dương Minh Châu, thị xã Trảng Bàng; 5 xã, thị trấn thuộc huyện Bến Cầu là: thị trấn Bến Cầu, xã Lợi Thuận, An Thạnh, Tiên Thuận, Long Thuận. Đối với các huyện, thị còn lại và TP Tây Ninh, thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 15/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. TP Tuy Hòa (Phú Yên): Sáng 14/7, ông Cao Đình Huy, Chủ tịch UBND TP Tuy Hòa (Phú Yên) ký công văn hỏa tốc về việc áp dụng các biện pháp khẩn cấp phòng, chống dịch COVID-19. Theo đó, từ 0h ngày 15/7, TP Tuy Hòa thực hiện giãn cách xã hội trong vòng 14 ngày. Vĩnh Long: TP Vĩnh Long và 4 huyện, thị xã của Vĩnh Long là thị xã Bình Minh, các huyện Long Hồ, Bình Tân và Tam Bình đồng loạt áp dụng giãn cách xã hội theo tinh thần của Chỉ thị 16. Các huyện còn lại áp dụng Chỉ thị số 15 của Thủ tướng Chính phủ. Thời gian thực hiện từ 13/7, thị xã Bình Minh áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị số 16, cho đến ngày 23/7. Kiên Giang: Trước tình hình diễn biến phức tạp và khó lường của dịch COVID-19 trên địa bàn tỉnh, để bảo vệ tốt nhất sức khỏe, tính mạng của nhân dân, UBND tỉnh Kiên Giang áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 15 của Thủ tướng Chính phủ trong vòng 17 ngày, kể từ 0h ngày 14/7 đến hết ngày 30/7. Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận: Thị xã La Gi, tỉnh Bình Thuận phong tỏa những nơi mà ca nghi nhiễm đã đến và hai khu phố với 422 hộ, 2.310 nhân khẩu bắt đầu từ 12h trưa ngày 14/7. Giãn cách toàn thị xã La Gi, Bình Thuận, theo Chỉ thị 15 từ 12h trưa nay 14/7. TX Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng, áp dụng Chỉ thị số 16/CT-TTg kể từ 8h sáng ngày 14/7/2021, đối với Phường 1, TX. Vĩnh Châu, tỉnh Sóc Trăng để phòng, chống dịch COVID-19. TP Vũng Tàu: Từ 0h ngày 14/7, thành phố Vũng Tàu thực hiện giãn cách theo Chỉ thị số 16/CT-TTg của Thủ tướng Chính phủ. Đây là quyết định được đưa ra tối 12/7, tại cuộc họp của Ban Thường vụ Tỉnh ủy Bà Rịa-Vũng Tàu cùng các ban, ngành chức năng của tỉnh. TP HCM: Sáng 8/7, trước diễn biến nhanh, phức tạp của dịch COVID-19 tại TP Hồ Chí Minh, sau khi đồng ý với đề xuất của Thành phố áp dụng Chỉ thị 16/CT-TTg từ 0h ngày 9/7, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã chủ trì họp trực tuyến với lãnh đạo Thành phố để bàn, thống nhất nhận thức, quan điểm, mục tiêu, giải pháp và kêu gọi nhân dân thành phố vào cuộc cùng hệ thống chính trị để thực hiện phòng, chống dịch hiệu quả. Quảng Ngãi: Tình hình dịch COVID-19 ở Quảng Ngãi diễn biến tích cực nên từ 0H ngày 15/7, tỉnh Quảng Ngãi nới lỏng giãn cách xã hội toàn tỉnh theo Chỉ thị 19 của Thủ tướng Chính phủ. >>> Mời quý vị độc giả xem thêm video: TP Vũng tàu thực hiện các biện pháp cấp bách phòng chống dịch.

