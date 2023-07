Di tích Hang Lèn Hà ghi dấu chiến công của người lính thông tin

Hang Lèn Hà ở xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa (Quảng Bình) nơi có Trạm thông tin A69 thuộc Đại đội 9, Trung đoàn 134, Binh chủng Thông tin liên lạc đóng. Địa hình có dãy núi đá vôi sừng sững với cây rừng rậm rạp làm nơi đặt máy móc liên lạc và là khu trữ hàng chiến lược chi viện cho chiến trường miền Nam. Trạm thông tin A69 có vị trí cực kỳ quan trọng, có nhiệm vụ bảo đảm thông tin Bắc - Nam (từ Hà Nội đến đường 9 - Nam Lào). Đường dây của Trạm nối liền mạng thông tin của Bộ Tư lệnh 559, chạy dọc đường 12A (Quảng Bình) và đường 8 (Hà Tĩnh) đi qua nhiều trọng điểm địch đánh phá ác liệt, địa hình hiểm trở, như Khe Nét, Thanh Lạng, Đò Vàng… Trạm cách tuyến đường chiến lược 15A (đường Hồ Chí Minh ngày nay) khoảng 3km. Trong thời gian Trạm đóng quân trên địa bàn, nhân dân Tuyên Hoá đã đùm bọc, chở che, giúp đỡ để cán bộ, chiến sĩ Trạm hoàn thành tốt nhiệm vụ. Với vị trí và nhiệm vụ cực kỳ quan trọng, nên trong những năm chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ, địch đã phát hiện và thường xuyên tập trung đánh phá vào khu vực Trạm. Đặc biệt, vào ngày 02/07/1972, máy bay Mỹ bất ngờ ập tới đánh phá, loạt bom tàn ác chỉ diễn ra trong vòng 5 phút nhưng đã để lại thiệt hại hết sức nặng nề. Trạm máy trên hang đá cao bị hư hỏng nặng, mạng cáp nhập đài và khoảng 1.500m đường dây quanh khu vực Trạm bị đứt nát không liên lạc được. Xót xa hơn sau loạt bom đã có tới 13 cán bộ, chiến sĩ đã anh dũng hy sinh Ông Nguyễn Văn Ba, bảo vệ di tích đang ngồi bên chiếc hầm trú ẩn của những người lính Trạm A69 năm nào. Đây cũng nơi 3 chiến sĩ đã anh dũng hi sinh sau loạt bom của quân thù. Dẫn phóng viên lên với hang, nơi đặt các trang thiết bị của Trạm A69, ông Ba cho biết, đường lên có 269 bậc thang, những ngày qua di tích đã đón rất nhiều đoàn đến viếng và dâng hương. Dưới vòm đá sừng sững, các thiết bị thông tin liên lạc của Trạm A69 vẫn còn đây. Dường như đâu đây vẫn còn đó bóng dáng của những người lính năm xưa kiên cường anh dũng bám máy bảo đảm thông tin trước loạt bom đạn của quân thù. Tấm bia ghi tên 13 chiến sĩ đã anh dũng hi sinh. Sau loạt bom mặc dù bị thiệt hại hết sức nặng nề, nhưng với tinh thần trách nhiêm cao cho nhiệm vụ bảo đảm thông tin liên lạc, các chiến sĩ còn sống đã biến đau thương thành hành động, chỉ sau 1 giờ đã khắc phục xong, thông tin liên lạc được thông suốt và tiếp tục phục vụ cho các mặt trận, các chiến dịch chiến đấu đến thắng lợi. Trong số 13 chiến sĩ anh dũng hy sinh thì có tới 10 nữ và 3 nam. Có thể nói, trong suốt quá trình chiến đấu chống chiến tranh phá hoại của đế quốc Mỹ và chi viện các chiến trường, cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin A69 đã dũng cảm, mưu trí, sáng tạo vượt qua mọi khó khăn gian khổ, hy sinh bảo đảm thông tin liên lạc thông suốt, kịp thời, bí mật, góp phần cùng với quân và dân cả nước đánh thắng giặc Mỹ, giành độc lập, tự do, thống nhất Tổ quốc. Chiến tranh đã lùi xa, nhưng những chiến công oanh liệt và sự hy sinh anh dũng của cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin A69 sẽ mãi mãi là niềm tự hào cho các thế hệ mai sau. Hang Lèn Hà là nơi đã thấm đẫm máu, mồ hôi và nước mắt của cán bộ, chiến sĩ Trạm thông tin A69. Với ý nghĩa đó, ngày 07/5/2009, Hang Lèn Hà đã được Bộ Văn hóa - Thể thao và Du lịch xếp hạng Di tích lịch sử cấp Quốc gia. Những kỷ vật được lưu lại tại nhà lưu niệm của di tích Cây vú sữa do Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa trồng tại khu di tích. Hang Lèn Hà với dòng chữ A69 nhìn từ xa. Hiện tỉnh Quảng Bình đã quy hoạch khu Di tích với diện tích 12 ha; phối hợp với Binh chủng Thông tin liên lạc đầu tư tôn tạo các hạng mục, xây dựng miếu thờ, nhà dâng hương, bia ghi danh tưởng nhớ các cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh, nhà truyền thống của Trạm thông tin A69, đầu tư nâng cấp, mở rộng tuyến đường từ đường Hồ Chí Minh vào khu Di tích; bố trí một nhân viên làm nhiệm vụ hướng dẫn cho nhân dân và du khách khi đến tham quan, thăm viếng… Đường về di tích, phát huy truyền thống quê hương anh hùng, hiện nay xã Thanh Hóa nói riêng và Tuyên Hóa nói chung không ngừng phát triển, đổi mới, đồng thời xây dựng di tích trở thành địa chỉ đỏ để giáo dục truyền thống cho các thế hệ mai sau. Những chiến công của Trạm A69 nơi đây sẽ mãi bất tử. >>> Mời độc giả xem thêm video Lãnh đạo Bộ Quốc phòng gặp mặt, động viên thân nhân 13 liệt sĩ (Nguồn: TRT):

