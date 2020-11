Đề nghị truy tố Đường 'Nhuệ' thu phí hỏa táng, cưỡng đoạt tài sản

Quá trình điều tra xác định, Thái Bình không có dịch vụ hỏa táng nên gia đình có người chết ở địa phương phải thuê xe đưa thi thể đến Nam Định hoặc Hải Phòng để làm thủ tục này. Để thâu tóm dịch vụ hỏa táng tại tỉnh Thái Bình, từ cuối năm 2017, Đường "Nhuệ" đứng ra thành lập Hiệp hội hỏa táng tỉnh Thái Bình và ép các cơ sở dịch vụ tang lễ trên địa bàn phải tham gia vào làm hội viên để phân chia địa bàn cho các hội viên hoạt động. Đồng thời, vợ chồng Đường "Nhuệ" yêu cầu mỗi hội viên phải nộp về cho hiệp hội 500.000 đồng/ca hỏa táng, những trường hợp chống đối không tham gia và nộp số tiền nói trên về cho hội sẽ bị đe dọa, hành hung gây khó dễ mỗi khi nhận các đám đưa đi hỏa táng. Sau khi hiệp hội ra đời, không ít đơn vị dịch vụ mai táng tại các tỉnh, thành khác khi vào địa phận tỉnh Thái Bình để "nhận đám" đưa đi hỏa táng mà không thông qua hiệp hội của Đường "Nhuệ" cũng bị đe dọa, phá hoại, chặn đường hành hung nhân viên. Đến nay, có gần 30 tập thể và cá nhân gửi đơn đến Công an tỉnh Thái Bình tố cáo việc bị vợ chồng Đường "Nhuệ" cùng nhóm đàn em ăn chặn tiền hỏa táng. Để đấu tranh làm rõ, ngày 22/4/2020, Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình đã khởi tố vụ án hình sự "cưỡng đoạt tài sản" xảy ra tại tỉnh Thái Bình liên quan đến hoạt động tang lễ hỏa táng trên địa bàn tỉnh. Quá trình điều tra, cơ quan công an đã khởi tố 6 bị can gồm vợ chồng Nguyễn Xuân Đường và 4 đồng phạm là Quách Việt Cường (46 tuổi), Ninh Đức Lợi (46 tuổi), Nguyễn Khắc Nin (41 tuổi) và Phạm Văn Úy (31 tuổi). Hiện, Nguyễn Xuân Đường đang lĩnh tổng mức án 6 năm tù giam, Nguyễn Thị Dương lĩnh 4 năm 6 tháng tù do cùng liên quan nhiều vụ án xảy ra ở Thái Bình. >>> Mời độc giả xem thêm video Dùng ảnh khỏa thân uy hiếp tình cũ cưỡng đoạt tài sản. Nguồn: THĐT

