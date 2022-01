Đang truy bắt đối tượng dùng súng, cướp 3 tỷ tại ngân hàng ở Hải Phòng

Sáng 8/1, Công an Thành phố Hải Phòng cho biết, lực lượng chức năng đang khẩn trương truy bắt đối tượng gây ra vụ cướp tại phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An, TP Hải Phòng. Theo Công an thành phố, khoảng 15h20 ngày 7/1/2022, tại phòng giao dịch ngân hàng Vietcombank ở đường Đình Vũ, phường Đông Hải 2, Hải An, TP Hải Phòng xảy ra vụ một đối tượng dùng vật nghi là súng uy hiếp, khống chế giao dịch viên và cướp số tiền khoảng 3 tỷ đồng. Thời điểm xảy ra vụ việc, một nam thanh niên mặc quần áo tối màu, đội mũ, bịt mặt, mang theo ba lô vào ngân hàng ngồi xuống ghế khách hàng. Người này rút ra 1 vật giống khẩu súng ngắn chĩa vào nhân viên bảo vệ uy hiếp rồi chĩa súng vào nhân viên ngân hàng ngồi trong quầy giao dịch đe dọa. Camera an ninh ghi lại cho thấy, trong khi đối tượng đứng tại quầy giao dịch uy hiếp nhân viên ngân hàng, phía ngoài nhiều người sợ hãi đứng nhìn. Bị uy hiếp, nhân viên ngân hàng tại quầy giao dịch sợ hãi đưa các cọc tiền cho người mặc áo đen. Người này bình thản nhận và nhét vào trong ba lô. Khi nhận tiền người này tiếp tục chĩa súng vào nhân viên ngân hàng. Thời gian đối tượng thực hiện cướp diễn ra khoảng 5 phút sau đó ôm ba lô tiền chạy ra ngoài, cướp 1 xe máy của nhân viên bảo vệ rồi bỏ trốn. Tên cướp dùng súng uy hiếp bảo vệ ngân hàng. Ngay sau khi nhận được thông tin, Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đã chỉ đạo các lực lượng khẩn trương truy bắt đối tượng. Lực lượng của Phòng Cảnh sát hình sự, Phòng Kỹ thuật hình sự cùng Công an quận Hải An, Công an Cát Hải đang triển khai truy bắt nghi phạm. Được biết, cơ quan chức năng đã tìm thấy chiếc xe máy nghi phạm cướp từ nhân viên bảo vệ ngân hàng; chiếc xe này bị bỏ lại trên cầu Tân Vũ - Lạch Huyện, Hải Phòng. Một bảo vệ cho biết, tại thời điểm bị cướp, ngân hàng có 3 bảo vệ, ngoài ra còn có nhiều người khác, nhưng do tên cướp có súng nên mọi người cũng không dám lại gần, chỉ hô hoán và gọi điện báo công an. Mời độc giả xem video tên cướp ngân hàng tại Hải Phòng.

