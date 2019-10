Dân Hà Nội ùn ùn xếp hàng lấy nước sạch như thời bao cấp

Theo đó, người dân tại khu vực chung cư Gemek (An Khánh, Hoài Đức, Hà Nội), hàng trăm hộ dân mang theo xô, chậu để nhận lượng nước sạch đầu tiên kể từ sau khi sự cố nước có mùi lạ xảy ra. Hàng dài người dân xếp thành 2 hàng nối nhau kéo dài hàng chục mét dưới xe chở nước sạch của Công ty nước sạch Hà Nội. Bày tỏ sự lo lắng và bất tiện khi nước sinh hoạt có mùi lạ, chị Hoàng Thu Hương (35 tuổi) cho hay, việc không có nước sạch để dùng khiến nhiều hoạt động trong gia đình bị xáo trộn. Mấy ngày trước đây, khi dùng nước từ đường ống do công ty nước sạch sông Đà cung cấp có mùi rất khét, sử dụng vào bị ngứa và có cảm giác buồn nôn. Chị cho biết trong suốt gần 1 tuần qua, gia đình chị phải mua nhiều bình nước lọc ở bên ngoài về dùng. Đặc biệt, gia đình có con nhỏ nên việc sinh hoạt khá bất tiện. “Ngay khi nhận được thông tin về việc thành phố Hà Nội cung cấp nước sạch cho người dân bị ảnh hưởng tôi cùng chồng mang theo xô và chậu để đựng nước. Sau khoảng 30 phút xếp hàng tôi đã lấy được khoảng 5l nước về dùng tạm thời". Những bình nước đóng chai cơ lớn cũng được người dân tận dụng triệt để. Những chiếc xô nhựa to, nhỏ... Cũng giống hoàn cảnh như những người dân tại chung cư Gemek, An Khánh, Hoài Đức vài ngày qua người dân khu đô thị Linh Đàm (Hoàng Mai, Hà Nội) cũng phải tìm đến nước sạch dịch vụ. Trong lúc chờ kết luận của cơ quan chức năng, ban đại diện tại các tòa nhà đã bỏ tiền mua nước sạch cung cấp cho các hộ dân. Cảnh tượng người dân xếp hàng lấy nước như thời bao cấp sẽ còn diễn ra cho đến khi nguồn nước chính thức được xử lý đảm bảo an toàn. Clip: Người dân rồng rắn đợi lấy nước miễn phí. Nguồn: VTC NOW.

