Đại tá Trần Thanh Trà - nguyên Phó Cục trưởng Cục CSGT qua đời

Tối 7/8, đại tá Trần Thanh Trà - nguyên Phó Cục trưởng Cục CSGT (Bộ Công an), đã qua đời do bệnh nặng. Đại tá Trần Thanh Trà hiện giữ chức vụ Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM. Đại tá Trần Thanh Trà có trình độ thạc sĩ Luật, chuyên ngành Tội phạm học và Phòng ngừa tội phạm; Cử nhân khoa học, ngành Luật. (Ảnh: Công an TP HCM) Đại tá Trần Thanh Trà sinh ngày 7/4/1968, quê quán huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Ông từng công tác tại Công an tỉnh Tiền Giang. Năm 1985 đến tháng 11 năm 1988, ông là cán bộ Phòng Trinh sát ngoại tuyến, Công an tỉnh Tiền Giang. Năm 1988 đến năm 2016, ông công tác tại Công an TP HCM và giữ nhiều chức vụ như Phó trưởng phòng, Trưởng phòng, Phòng Cảnh sát giao thông đường bộ - đường sắt. Năm 2016 đến tháng 5 năm 2020 giữ chức vụ Phó Cục trưởng, Cục Cảnh sát giao thông, Bộ Công an. Từ tháng 5/2020 đến nay, ông là Phó Trưởng Ban Nội chính Thành ủy TP HCM. Lễ tang được tổ chức tại ấp Lương Trí, xã Mỹ Lương, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Lễ động quan tổ chức vào lúc 15h ngày 10/8. >>> Xem thêm video: Cựu Tổng thống Mỹ George H. W. Bush qua đời. Nguồn: ĐTHĐT.

