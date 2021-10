Đại tá Đinh Văn Nơi và những “phát súng” tấn công hang ổ tội phạm

Mới đây, TAND tỉnh An Giang quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng để “chạy điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang”, trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp tiếp tục làm rõ thêm một số vấn đề liên quan. HĐXX cho rằng một số vấn đề chưa được điều tra làm rõ, có khả năng bỏ lọt người phạm tội và xuất hiện hiện loại tội phạm mới. Đáng chú ý, tại phiên tòa, Trần Trí Mãnh, GĐ Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh tại TP Châu Đốc (An Giang) cho biết, Đại tá Đinh Văn Nơi về nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã tăng cường, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế trên các địa bàn trọng điểm trong tỉnh. Sợ rằng hành vi sản xuất, buôn bán hàng gian, hàng giả của mình sẽ bị Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát hiện, cho xử lý, Mãnh nảy sinh ý định dùng tiền để tìm cách điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi đi nơi khác. Trần Trí Mãnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh là trùm sản xuất hàng giả, hàng gian, kém chất lượng quy mô rất lớn trên địa bàn trong thời gian dài. Mãnh có quan hệ rộng, có hệ thống đầu nậu phân phối tại hàng chục tỉnh thành. Mỗi ngày dòng tiền giao dịch chảy qua công ty của Mãnh 4-5 tỷ đồng. Quá trình điều tra, công an An Giang phát hiện chính Trần Trí Mãnh đã ra giá 20 tỷ đồng thực hiện âm mưu điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh đi địa phương khác. Nỗi khiếp sợ của Mãnh cũng là nỗi khiếp sợ của tội phạm tại An Giang kể từ khi Đại tá Nơi về đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Với quyết tâm trấn áp, triệt phá, truy quét tội phạm, kể cả tội phạm núp bóng, hơn một năm đảm nhiệm chức vụ, đại tá Đinh Văn Nơi cùng cán bộ Công an An Giang đã triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm ở các lĩnh vực, những phát súng quyết liệt đã thực sự đánh trúng vào những hang ổ tội phạm. Điển hình nhất là vụ việc, Công an An Giang đã bắt giữ bà trùm buôn lậu 'Mười Tường' Nguyễn Thị Kim Hạnh, kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển 51kg vàng qua biên giới. Liên quan vụ án này, nhiều đàn em và các đối tượng liên quan đã bị khởi tố, bắt giam. Đường dây vận chuyển 51kg vàng qua biên giới trái phép, được Công an tỉnh An Giang phát hiện, triệt phá vào tháng 10/2020, chỉ ít tháng sau khi đại tá Đinh Văn Nơi về giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh này. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nơi, ngày 30/10/2020, các vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ phát hiện đường dây vận chuyển hàng lậu trên, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 51kg vàng 9999 không lẫn tạp chất. Cơ quan điều tra xác định Mười Tường là đối tượng cầm đầu. Tháng 7/2021, Mười Tường bị bắt sau thời gian lẩn trốn. Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, các vụ án liên quan đến Mười Tường cùng đồng bọn là những vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, hoạt động thời gian dài, quy mô lớn trên tuyến biên giới. Đây cũng là vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, thống nhất bổ sung vào diện theo dõi và chỉ đạo. Ngày 1/7/2020, Đại tá Đinh Văn Nơi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ngày 13/7/2020, Đại tá Nơi đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo vụ án người phụ nữ bị nhân tình dùng xăng phóng hóa đốt nhà xảy ra ngày 13/7 trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh Trung (huyện Châu Phú). Vụ cháy làm bị thương 3 người trong gia đình. Chỉ trong 1 ngày, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành truy bắt được đối tượng tình nghi khi y đang lẩn trốn tại huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre). Ngày 3/8/2020, Đại tá Đinh Văn Nơi đã chỉ đạo trực tiếp chuyên án mang bí số 520H, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ, do Huỳnh Trần Hùng (35 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) cầm đầu. Hùng là con của một “đại gia” cá tra nổi tiếng và có một tiền án 3 năm tù về buôn bán ma túy, chấp hành án xong vào năm 2018. Cảnh sát thu giữ 3 khẩu súng, 9 viên đạn cùng nhiều loại ma túy và mở rộng vụ án, bắt thêm nhiều đối tượng. Trước đó, một ngày, ngày 2/8/2020, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng tiểu đoàn 3, Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, Bộ Công an triệt phá sới bạc quy mô lớn do Nguyễn Ngọc Thuận (tức “Út gà”, 51 tuổi, ngụ tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước) cầm đầu, bắt giữ trên 150 người, thu giữ 500 triệu đồng tang vật. Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, sới bạc của Út Gà không chỉ tiềm ẩn sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác như cho vay nặng lãi, cướp giật, trộm cắp và nhiều hệ lụy xã hội khác. Ngày 5/6/2021, đại tá Đinh Văn Nơi, Trưởng Ban chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề có quy mô lớn, với khoảng 70 đối tượng tham gia do Nguyễn Thị Thủy Liên (55 tuổi, TP Long Xuyên), Dương Văn Hoàng (62 tuổi) và Huỳnh Sĩ Nguyên (42 tuổi) cầm đầu. Công an đã xác định số tiền giao dịch đánh đề trong đường dây lên đến 2.000 tỷ đồng. Ngoài 17 người bị khởi tố, 25 người liên quan khác cũng đã ra đầu thú. Ngày 09/10/2021 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự “Làm, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Trước đó, từ ngày 4/10/2021, trên mạng có nhiều tài khoản đã đăng tải các tài liệu, hình ảnh, file âm thanh cắt ghép ảnh hưởng đến uy tín cá nhân ông Đinh Văn Nơi. Mới đây, ngày 27/10/2021, tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân qua số điện thoại “Đường dây nóng” của Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ngày 24/10/2021, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Tri Tôn đã bắt quả tang và triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc của đối tượng Dương Văn Hiền cùng đồng bọn tại tổ 4, ấp Phú Lâm, xã Lương An Trà.

Những vụ án mà Công an tỉnh An Giang đã triệt phá trong thời gian qua là minh chứng cho việc đấu tranh với tội phạm không khoan nhượng, không vì tình cảm riêng tư. Đồng thời cho thấy, công việc đã hiệu quả, đánh trúng, đánh đúng tội phạm. Như lời Đại tá Nơi đã nói: “Người dân cứ tố giác tội phạm, sẽ giúp lực lượng công an tiến hành đấu tranh”. >>> Mời độc giả xem thêm video Hiệu quả, chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Nguồn: THĐT

Mới đây, TAND tỉnh An Giang quyết định hoãn phiên tòa xét xử vụ lừa đảo chiếm đoạt 20 tỷ đồng để “chạy điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh An Giang”, trả hồ sơ cho VKSND cùng cấp tiếp tục làm rõ thêm một số vấn đề liên quan. HĐXX cho rằng một số vấn đề chưa được điều tra làm rõ, có khả năng bỏ lọt người phạm tội và xuất hiện hiện loại tội phạm mới. Đáng chú ý, tại phiên tòa, Trần Trí Mãnh, GĐ Công ty TNHH Thương mại và Sản xuất Gia Thịnh tại TP Châu Đốc (An Giang) cho biết, Đại tá Đinh Văn Nơi về nhận nhiệm vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang đã tăng cường, kiên quyết tấn công, trấn áp tội phạm, nhất là tội phạm kinh tế trên các địa bàn trọng điểm trong tỉnh. Sợ rằng hành vi sản xuất, buôn bán hàng gian, hàng giả của mình sẽ bị Giám đốc Công an tỉnh An Giang phát hiện, cho xử lý, Mãnh nảy sinh ý định dùng tiền để tìm cách điều chuyển Đại tá Đinh Văn Nơi đi nơi khác. Trần Trí Mãnh, Giám đốc Công ty TNHH Thương mại và sản xuất Gia Thịnh là trùm sản xuất hàng giả, hàng gian, kém chất lượng quy mô rất lớn trên địa bàn trong thời gian dài. Mãnh có quan hệ rộng, có hệ thống đầu nậu phân phối tại hàng chục tỉnh thành. Mỗi ngày dòng tiền giao dịch chảy qua công ty của Mãnh 4-5 tỷ đồng. Quá trình điều tra, công an An Giang phát hiện chính Trần Trí Mãnh đã ra giá 20 tỷ đồng thực hiện âm mưu điều chuyển Giám đốc Công an tỉnh đi địa phương khác. Nỗi khiếp sợ của Mãnh cũng là nỗi khiếp sợ của tội phạm tại An Giang kể từ khi Đại tá Nơi về đảm nhiệm chức vụ Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Với quyết tâm trấn áp, triệt phá, truy quét tội phạm, kể cả tội phạm núp bóng, hơn một năm đảm nhiệm chức vụ, đại tá Đinh Văn Nơi cùng cán bộ Công an An Giang đã triệt phá nhiều ổ nhóm tội phạm ở các lĩnh vực, những phát súng quyết liệt đã thực sự đánh trúng vào những hang ổ tội phạm. Điển hình nhất là vụ việc, Công an An Giang đã bắt giữ bà trùm buôn lậu 'Mười Tường' Nguyễn Thị Kim Hạnh, kẻ cầm đầu đường dây vận chuyển 51kg vàng qua biên giới. Liên quan vụ án này, nhiều đàn em và các đối tượng liên quan đã bị khởi tố, bắt giam. Đường dây vận chuyển 51kg vàng qua biên giới trái phép, được Công an tỉnh An Giang phát hiện, triệt phá vào tháng 10/2020, chỉ ít tháng sau khi đại tá Đinh Văn Nơi về giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh này. Dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Đại tá Nơi, ngày 30/10/2020, các vị nghiệp vụ Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng Tiểu đoàn 3 Trung đoàn Cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ phát hiện đường dây vận chuyển hàng lậu trên, bắt giữ 1 đối tượng, thu giữ 51kg vàng 9999 không lẫn tạp chất. Cơ quan điều tra xác định Mười Tường là đối tượng cầm đầu. Tháng 7/2021, Mười Tường bị bắt sau thời gian lẩn trốn. Đại tá Đinh Văn Nơi, Giám đốc Công an tỉnh cho biết, các vụ án liên quan đến Mười Tường cùng đồng bọn là những vụ án phức tạp, liên quan đến nhiều đối tượng, hoạt động thời gian dài, quy mô lớn trên tuyến biên giới. Đây cũng là vụ án được Ban Chỉ đạo Trung ương về phòng chống tham nhũng, thống nhất bổ sung vào diện theo dõi và chỉ đạo. Ngày 1/7/2020, Đại tá Đinh Văn Nơi được bổ nhiệm giữ chức Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Ngày 13/7/2020, Đại tá Nơi đã trực tiếp đến hiện trường chỉ đạo vụ án người phụ nữ bị nhân tình dùng xăng phóng hóa đốt nhà xảy ra ngày 13/7 trên địa bàn xã Vĩnh Thạnh Trung (huyện Châu Phú). Vụ cháy làm bị thương 3 người trong gia đình. Chỉ trong 1 ngày, các đơn vị nghiệp vụ đã tiến hành truy bắt được đối tượng tình nghi khi y đang lẩn trốn tại huyện Bình Đại (tỉnh Bến Tre). Ngày 3/8/2020, Đại tá Đinh Văn Nơi đã chỉ đạo trực tiếp chuyên án mang bí số 520H, triệt phá đường dây mua bán trái phép chất ma túy, vũ khí quân dụng và công cụ hỗ trợ, do Huỳnh Trần Hùng (35 tuổi, ngụ TP Long Xuyên) cầm đầu. Hùng là con của một “đại gia” cá tra nổi tiếng và có một tiền án 3 năm tù về buôn bán ma túy, chấp hành án xong vào năm 2018. Cảnh sát thu giữ 3 khẩu súng, 9 viên đạn cùng nhiều loại ma túy và mở rộng vụ án, bắt thêm nhiều đối tượng. Trước đó, một ngày, ngày 2/8/2020, Công an tỉnh An Giang phối hợp cùng tiểu đoàn 3, Trung đoàn cảnh sát cơ động Tây Nam Bộ, Bộ Công an triệt phá sới bạc quy mô lớn do Nguyễn Ngọc Thuận (tức “Út gà”, 51 tuổi, ngụ tại ấp Hà Bao 1, xã Đa Phước) cầm đầu, bắt giữ trên 150 người, thu giữ 500 triệu đồng tang vật. Đại tá Đinh Văn Nơi cho biết, sới bạc của Út Gà không chỉ tiềm ẩn sự gia tăng của nhiều loại tội phạm khác như cho vay nặng lãi, cướp giật, trộm cắp và nhiều hệ lụy xã hội khác. Ngày 5/6/2021, đại tá Đinh Văn Nơi, Trưởng Ban chuyên án đấu tranh triệt phá đường dây đánh bạc bằng hình thức lô đề có quy mô lớn, với khoảng 70 đối tượng tham gia do Nguyễn Thị Thủy Liên (55 tuổi, TP Long Xuyên), Dương Văn Hoàng (62 tuổi) và Huỳnh Sĩ Nguyên (42 tuổi) cầm đầu. Công an đã xác định số tiền giao dịch đánh đề trong đường dây lên đến 2.000 tỷ đồng. Ngoài 17 người bị khởi tố, 25 người liên quan khác cũng đã ra đầu thú. Ngày 09/10/2021 Cơ quan An ninh điều tra Công an tỉnh An Giang đã khởi tố vụ án hình sự “Làm, phát tán hoặc tuyên truyền thông tin, tài liệu nhằm chống Nhà nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam”. Trước đó, từ ngày 4/10/2021, trên mạng có nhiều tài khoản đã đăng tải các tài liệu, hình ảnh, file âm thanh cắt ghép ảnh hưởng đến uy tín cá nhân ông Đinh Văn Nơi. Mới đây, ngày 27/10/2021, tiếp nhận, xử lý phản ánh của người dân qua số điện thoại “Đường dây nóng” của Giám đốc Công an tỉnh An Giang, ngày 24/10/2021, Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự, kinh tế, ma túy Công an huyện Tri Tôn đã bắt quả tang và triệt phá thành công tụ điểm đánh bạc của đối tượng Dương Văn Hiền cùng đồng bọn tại tổ 4, ấp Phú Lâm, xã Lương An Trà.

Những vụ án mà Công an tỉnh An Giang đã triệt phá trong thời gian qua là minh chứng cho việc đấu tranh với tội phạm không khoan nhượng, không vì tình cảm riêng tư. Đồng thời cho thấy, công việc đã hiệu quả, đánh trúng, đánh đúng tội phạm. Như lời Đại tá Nơi đã nói: “Người dân cứ tố giác tội phạm, sẽ giúp lực lượng công an tiến hành đấu tranh”. >>> Mời độc giả xem thêm video Hiệu quả, chất lượng công tác tiếp nhận, giải quyết tin báo, tố giác tội phạm. Nguồn: THĐT