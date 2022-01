Đặc điểm nhận dạng 3 tên cướp tại chung cư HH1A Linh Đàm

Ngày 10/1, thông tin từ Công an TP Hà Nội cho biết, cơ quan CSĐT Công an quận Hoàng Mai đang điều tra vụ cướp tài sản tại chung cư HH1A Linh Đàm, phường Hoàng Liệt, quận Hoàng Mai.

Theo đó, vào chiều 8/1, có 3 đối tượng đã giả làm khách mua điện thoại đến nhà anh A. (quê Nam Đàn, Nghệ An hiện ở tầng 3 chung cư HH1A Linh Đàm). Sau đó nhóm này đã xịt hơi cay, đánh, trói anh A. rồi cướp 3 chiếc điện thoại. (Ảnh nạn nhân)



Đặc điểm nhận dạng cướp tài sản tại chung cư HH1A Linh Đàm: Đối tượng thứ nhất là nam giới khoảng 30-35 tuổi, cao khoảng 1m70-1m75, dáng người to béo, khuôn mặt dài, đeo kính gọng nhựa màu đen, đeo khẩu trang màu trắng; mặc áo khoác màu đen, áo bên trong màu xanh nước biển, quần bò màu xanh, đi giày thể thao màu trắng, đội lưỡi trai màu đen, nói giọng miền Bắc. Đối tượng thứ hai là nam giới khoảng 25-30 tuổi, dáng người cao khoảng 1m65, khuôn mặt tròn, đeo kính trắng, mắt kính hình chữ nhật, gọng kính màu đen, mặt đeo khẩu trang y tế màu xanh nhạt, mặc áo phao trắng xám có mũ, quần bò tối màu, đi giày da màu đen, đội mũ lưỡi trai màu trắng, đeo ba lô khoác vai màu đen, nói giọng miền Bắc. Đối tượng thứ 3 là nam giới khoảng 25-30 tuổi, cao khoảng 1m60, dáng người cao gầy nhỏ, khuôn mặt dài hóp, đeo khẩu trang y tế màu xanh, đội mũ lưỡi trai màu đen, áo khoác thể thao màu đen, quần bò màu đen, đi giày màu nâu, cầm cặp da xách tay màu nâu, nói giọng miền Bắc. Để phục vụ điều tra, Công an quận Hoàng Mai thông báo truy tìm 3 đối tượng có đặc điểm như trên. Nếu phát hiện các đối tượng, người dân có thể báo ngay cho Công an quận Hoàng Mai (SĐT 0986.165.698), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội. (Căn phòng nơi xảy ra sự việc) Hiện vụ cướp tài sản tại chung cư HH1A Linh Đàm ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Đặc điểm nhận dạng cướp tài sản tại chung cư HH1A Linh Đàm: Đối tượng thứ nhất là nam giới khoảng 30-35 tuổi, cao khoảng 1m70-1m75, dáng người to béo, khuôn mặt dài, đeo kính gọng nhựa màu đen, đeo khẩu trang màu trắng; mặc áo khoác màu đen, áo bên trong màu xanh nước biển, quần bò màu xanh, đi giày thể thao màu trắng, đội lưỡi trai màu đen, nói giọng miền Bắc. Đối tượng thứ hai là nam giới khoảng 25-30 tuổi, dáng người cao khoảng 1m65, khuôn mặt tròn, đeo kính trắng, mắt kính hình chữ nhật, gọng kính màu đen, mặt đeo khẩu trang y tế màu xanh nhạt, mặc áo phao trắng xám có mũ, quần bò tối màu, đi giày da màu đen, đội mũ lưỡi trai màu trắng, đeo ba lô khoác vai màu đen, nói giọng miền Bắc. Đối tượng thứ 3 là nam giới khoảng 25-30 tuổi, cao khoảng 1m60, dáng người cao gầy nhỏ, khuôn mặt dài hóp, đeo khẩu trang y tế màu xanh, đội mũ lưỡi trai màu đen, áo khoác thể thao màu đen, quần bò màu đen, đi giày màu nâu, cầm cặp da xách tay màu nâu, nói giọng miền Bắc. Để phục vụ điều tra, Công an quận Hoàng Mai thông báo truy tìm 3 đối tượng có đặc điểm như trên. Nếu phát hiện các đối tượng, người dân có thể báo ngay cho Công an quận Hoàng Mai (SĐT 0986.165.698), cơ quan Công an nơi gần nhất, Tổng đài 113 hoặc cung cấp thông tin qua trang facebook Công an thành phố Hà Nội. (Căn phòng nơi xảy ra sự việc) Hiện vụ cướp tài sản tại chung cư HH1A Linh Đàm ở Hà Nội đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.