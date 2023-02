Đà Nẵng: Sắp đến mùa cao điểm, nhiều KS vẫn “cửa đóng then cài”

Holiday Beach Hotel, khách sạn 4 sao, tọa lạc ngay bãi biển Mỹ Khê, nơi được mệnh danh là một trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, những ngày này không một bóng dáng du khách. Nằm trên con đường đắc địa Võ Nguyên Giáp, Holiday Beach từng được xem là thiên đường nghỉ dưỡng bởi các hoạt động giải trí đa năng. Nơi đây cũng từng thu hút đông đảo du khách với đường hầm băng đường - Holiday Beach Subway. Khách sạn có quy mô hơn 100 phòng và có nhiều tiện ích hấp dẫn như hồ bơi ngoài trời, bar, xông hơi, khu vui chơi riêng cho trẻ…giờ trong cảnh "cửa đóng then cài".Sau thời gian tạm dừng do dịch COVID-19, khách sạn chưa biết khi nào hoạt động trở lại, một bảo vệ tại đây cho hay. Nhiều hạng mục của khách sạn đã bắt đầu xuống cấp. Nằm trên con đường "tỷ đô" Võ Nguyên Giáp, khách sạn này cũng trong tình cảnh tương tự. Vắng du khách, vắng cả bảo vệ trông coi. Nếu không có tấm bảng trên tường, chắc không ai nhận ra đây từng là một khách sạn 3 sao tại khu "phố Tây" ở thành phố biển Đà Nẵng. Khách sạn Queen Palace nằm trên đường Trần Bạch Đằng, trong khu phố Tây An Thượng, chỉ cách biển chưa đến 100m. Ngay cả bảng tên của khách sạn ở mặt tiền đã rơi rụng vài chữ cái... Bên dưới là cảnh ngổn ngang, cửa đóng then cài. Cũng tại khu phố Tây, một khách sạn khác ngay ngã tư cũng chẳng khá hơn. Vắng bóng du khách, nơi đây trở thành điểm dừng chân của các anh xe ôm công nghệ và shipper. >>> Mời độc giả xem thêm video Khách sạn lạ lùng, khách có thể ngủ cùng lúc ở hai quốc gia (Nguồn: Kienthucnet)

Holiday Beach Hotel, khách sạn 4 sao, tọa lạc ngay bãi biển Mỹ Khê, nơi được mệnh danh là một trong những bãi biển quyến rũ nhất hành tinh, những ngày này không một bóng dáng du khách. Nằm trên con đường đắc địa Võ Nguyên Giáp , Holiday Beach từng được xem là thiên đường nghỉ dưỡng bởi các hoạt động giải trí đa năng. Nơi đây cũng từng thu hút đông đảo du khách với đường hầm băng đường - Holiday Beach Subway. Khách sạn có quy mô hơn 100 phòng và có nhiều tiện ích hấp dẫn như hồ bơi ngoài trời, bar, xông hơi, khu vui chơi riêng cho trẻ…giờ trong cảnh "cửa đóng then cài". Sau thời gian tạm dừng do dịch COVID-19, khách sạn chưa biết khi nào hoạt động trở lại, một bảo vệ tại đây cho hay. Nhiều hạng mục của khách sạn đã bắt đầu xuống cấp. Nằm trên con đường "tỷ đô" Võ Nguyên Giáp, khách sạn này cũng trong tình cảnh tương tự. Vắng du khách, vắng cả bảo vệ trông coi. Nếu không có tấm bảng trên tường, chắc không ai nhận ra đây từng là một khách sạn 3 sao tại khu "phố Tây" ở thành phố biển Đà Nẵng. Khách sạn Queen Palace nằm trên đường Trần Bạch Đằng, trong khu phố Tây An Thượng, chỉ cách biển chưa đến 100m. Ngay cả bảng tên của khách sạn ở mặt tiền đã rơi rụng vài chữ cái... Bên dưới là cảnh ngổn ngang, cửa đóng then cài. Cũng tại khu phố Tây, một khách sạn khác ngay ngã tư cũng chẳng khá hơn. Vắng bóng du khách, nơi đây trở thành điểm dừng chân của các anh xe ôm công nghệ và shipper. >>> Mời độc giả xem thêm video Khách sạn lạ lùng, khách có thể ngủ cùng lúc ở hai quốc gia (Nguồn: Kienthucnet)