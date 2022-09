Cựu trụ trì chùa Nôm nhận bao tiền “chạy án” giám đốc BV Thủ Đức?

Mới đây, trong cáo trạng vụ án lừa đảo chiếm đoạt tài sản, môi giới hối lộ xảy ra tại Hà Nội, TP HCM liên quan đến vụ "chạy án" cho cựu Giám đốc Bệnh viện TP Thủ Đức Nguyễn Minh Quân, VKSND Tối cao đã truy tố Nguyễn Ngọc Triệu (SN 1973, cựu Trụ trì Chùa Nôm, đã hoàn tục và thôi các chức vụ tôn giáo từ ngày 8/11/2021) về tội Môi giới hối lộ, khung hình phạt tù 8-15 năm. Theo cáo trạng, tháng 4/2021, Giám đốc Bệnh viện Thủ Đức Nguyễn Minh Quân đã ký hợp đồng dịch vụ pháp lý “bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp” với Bùi Thị Hồng Giang – Giám đốc Công ty Luật Bùi Gia và đặt vấn đề nhờ giúp đỡ không bị truy cứu trách nhiệm hình sự đối với những sai phạm trong hoạt động đấu thầu xảy ra tại Bệnh viện này. Giang nhờ Lê Thanh An – cựu cán bộ C03 và được yêu cầu chi phí là 1,5 triệu USD. An nhờ Hà Duy Tuấn - Chủ tịch Hội đồng tư vấn Công ty CP Đầu tư Long Thịnh đến nhận 1 triệu USD từ luật sư Giang. Sau khi nhận tiền, Tuấn nhờ bị can Nguyễn Ngọc Triệu (cựu Trụ trì Chùa Nôm) tác động đến những người có thẩm quyền để giúp ông Quân thoát tội. Sau cuộc gặp Tuấn, ông Triệu nói sẽ nhờ người giúp Quân rồi hẹn gặp ông Vũ Văn Đắc (Chủ tịch Công ty môi trường Thuận Thành) vì cho rằng ông Đắc quen lãnh đạo ngành công an. Khoảng tháng 7/2021, ông Triệu đến nhà ông Đắc đưa thùng nhãn, hộp chuông gió kèm túi xách bên trong đựng 100.000 USD. Theo cáo trạng, khi ông Triệu về, ông Đắc thấy trong túi có gói giấy dán kín nghi là tiền nên đã mang đến chùa Nôm trả cho Nguyễn Ngọc Triệu. Ông Đắc cũng không liên lạc với ai để nhờ giúp đỡ cho Nguyễn Minh Quân. Quá trình điều tra, Hà Duy Tuấn khai từng nhiều lần đến chùa Nôm đưa tổng số tiền 970.000 USD cho bị can Triệu. Tuy nhiên, ông Triệu khai chỉ nhận được 400.000 USD. Lời khai của bị can Triệu được cho là phù hợp với tường trình của nhân chứng là lái xe cho Tuấn. Do đó, cơ quan chức năng chỉ xác định bị can Tuấn đưa tiền 400.000 USD để nhờ ông Triệu giúp Nguyễn Minh Quân. Tháng 10/2021, khi vụ án xảy ra tại Bệnh viện Thủ Đức bị khởi tố, nhận thấy Nguyễn Minh Quân có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự, Bùi Thị Hồng Giang nhiều lần gọi điện, nhắn tin cho Lê Thanh An để đòi lại tiền. Lê Thanh An liên hệ, yêu cầu Hà Duy Tuấn trả lại tiền để An trả lại cho Giang; Tuấn đã yêu cầu Nguyễn Ngọc Triệu trả lại tiền cho mình. Kết quả, Triệu trả lại Tuấn 4,6 tỷ đồng, Tuấn trả cho An 3,9 tỷ đồng, An trả cho Giang 8 tỷ đồng. Giang sử dụng 650 triệu đồng để trả nợ cá nhân, còn 7,35 tỷ đồng nhờ Long cất giữ để chờ An trả nốt tiền rồi trả lại cho ông Quân. Đến nay, số tiền này đã giao nộp cho công an. Đến nay, gia đình ông Triệu đã tự nguyện giao nộp 5 tỷ đồng để khắc phục. Viện kiểm sát đánh giá, quá trình điều tra, Nguyễn Ngọc Triệu thành khẩn khai báo, ăn năn, hối cải, nhân thân chưa có tiền án, tiền sự, đã khắc phục hết hậu quả. >>> Mời độc giả xem thêm video 20 năm tù cho Chánh Thanh tra Quân đội nhận hối. Nguồn: THDT

