Cựu Giám đốc GD&ĐT Quảng Ninh và loạt “quan chức” nhận tiền tỷ dịp Tết

Cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh nhận 14 tỷ dịp lễ, Tết: Kết luận điều tra vụ án vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng xảy ra tại Sở GD&ĐT Quảng Ninh, sau khi tạo điều kiện cho nhóm công ty của Hoàng Thị Thúy Nga trúng 6 gói thầu mua sắm với tổng giá trị hơn 636 tỷ đồng, Vũ Liên Oanh - cựu Giám đốc Sở GD&ĐT Quảng Ninh đã được Nga chi 14 tỷ cảm ơn. Đáng chú ý, cả 4 lần bà Oanh nhận tiền đều diễn ra vào dịp lễ, Tết. Theo lời khai của bà Oanh, cuối năm 2016 đầu năm 2017 (sau ngày 23 tháng Chạp), bà Nga đến Sở GD&ĐT Quảng Ninh đưa cho bà Oanh 1 tỷ đồng. Cuối năm 2017 đầu năm 2018 (khoảng sau ngày 23 tháng Chạp), bà Nga tiếp tục đến sở đưa bà Oanh 3,5 tỷ đồng. Cuối 2018, đầu năm 2019, khoảng sau ngày 23 tháng Chạp, trước kỳ nghỉ Tết Nguyên đán, Nga tiếp tục đến Sở GD&ĐT Quảng Ninh và đưa cho Oanh 5 tỷ. Lần thứ 4 bà Nga đưa tiền cho cựu giám đốc Sở GD&ĐT diễn ra trước Tết âm lịch năm 2020, khi đó bà Oanh đã nghỉ hưu, bà Nga đến nhà riêng đưa cho bà Oanh 4,5 tỷ đồng. Cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai nhận tiền tỷ dịp Tết: Ngày 4/1/2023, TAND TP Hà Nội đã tuyên án ông Đinh Quốc Thái, cựu Chủ tịch UBND tỉnh Đồng Nai, 9 năm tù về tội “nhận hối lộ” trong vụ án xảy ra tại Bệnh viện Đồng Nai, Công ty AIC. Theo hồ sơ vụ án, do tạo điều kiện cho AIC trong quá trình thực hiện dự án, ông Thái được Nguyễn Thị Thanh Nhàn và Trần Mạnh Hà chi 14,5 tỷ đồng. Ông Thái nhiều lần nhận tiền vào dịp Tết Nguyên đán các năm 2010, 2011, 2012, 2014, 2015, 2016, 2017, 2019, 2020 với số tiền từ 500 triệu đến 1 tỷ đồng. Cựu Giám đốc Sở KH&ĐT Đồng Nai Bồ Ngọc Thu nhận 1 tỷ đồng dịp lễ, Tết: Trong vụ AIC Bệnh viện Đa khoa Đồng Nai, bà Bồ Ngọc Thu thừa nhận nhiều lần nhận quà từ Công ty AIC. Cụ thể, trong năm 2010, vào các dịp lễ, tết bị can này được bà Nhàn và Hà biếu quà nhiều lần, từ 10 - 50 triệu đồng, có lần lên tới 300 triệu đồng. Cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ cũng nhận tiền dịp Tết: Trong vụ án "Vi phạm quy định về đấu thầu gây hậu quả nghiêm trọng", xảy ra tại Sở Y tế Cần Thơ, cựu Giám đốc Sở Y tế Cần Thơ Bùi Thị Lệ Phi đã “can thiệp” cho doanh nghiệp của Hoàng Thị Thúy Nga trúng 4 gói thầu, tổng giá trị hơn 89,9 tỷ đồng đã nhận 3 tỷ đồng cho cá nhân từ Hoàng Thị Thúy Nga và nhận thêm 200 triệu đồng cho Sở Y tế Cần Thơ. Cơ quan tố tụng cáo buộc, riêng khoản 200 triệu đồng nhận cho Sở Y tế, bị can Phi đã nhận từ Nga và thuộc cấp của Nga vào các dịp Tết âm lịch năm 2019 và 2020. Cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai nhận tiền của nhà thầu dịp... "Tết dân tộc": Tại phiên tòa xét xử vụ án xảy ra tại Bệnh viện Bạch Mai liên quan đến hành vi nâng khống giá thiết bị y tế ngày 20/1/2022, cựu Giám đốc Bệnh viện Bạch Mai Nguyễn Quốc Anh khai vào các dịp lễ Tết, bị cáo Phạm Đức Tuấn (Chủ tịch BMS) đến bệnh viện chúc tết Ban Giám đốc, các phòng ban, trong đó có bị cáo. Mỗi lần đến bị cáo Tuấn đưa từ 10 - 20 triệu đồng, hoặc 1.000 - 2.000 USD. "Tôi nghĩ đây là lễ Tết dân tộc, và những ngày đó bệnh viện cũng đi chúc Tết các nơi. Tôi không nghĩ đó là tiền tiêu cực. Trong 3 năm trời, 400 triệu và 10.000 USD. ", ông Quốc Anh khai. Cựu Bộ trưởng Nguyễn Bắc Son nhận 200.000 USD dịp Tết: Trong vụ Mobifone mua 95% cổ phần AVG, ông Nguyễn Bắc Son thừa nhận vào dịp lễ, Tết đã nhận tiền của ông Cao Duy Hải (cựu Tổng giám đốc Mobifone) số tiền 200 triệu đồng dịp 30/4/2015 và 200.000 USD của ông Lê Nam Trà (cựu Chủ tịch HĐTV Mobifone) dịp Tết âm lịch 2016. Trịnh Xuân Thanh “đòi” 4 tỷ đồng tiêu Tết: Trong vụ án “Cố ý làm trái quy định của Nhà nước về quản lý kinh tế gây hậu quả nghiêm trọng; Tham ô tài sản”, xảy ra tại PVN và PVC, Trịnh Xuân Thanh (cựu Chủ tịch PVC) bị cáo buộc tham ô 4 tỷ đồng. Số tiền trên do bị cáo Lương Văn Hòa, nguyên Giám đốc Ban điều hành Dự án Vũng Áng – Quảng Trạch đưa vào dịp Tết. Tại phiên tòa, bị cáo Hòa khai, ông nghe rõ giọng Trịnh Xuân Thanh nói: “Cho tao 4 đồng” tiêu Tết. Ông Hòa hiểu "4 đồng" là 4 tỷ đồng. >>> Mời độc giả xem thêm video 20 năm tù cho Chánh Thanh tra Quân hội nhận hối lộ. Nguồn: THĐT

