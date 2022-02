Cựu Chủ tịch tỉnh Bình Thuận vừa bị bắt từng bị kỉ luật Đảng

Ngày 11/2, Bộ Công an cho biết, vừa khởi tố bị can, bắt tạm giam ông Nguyễn Ngọc Hai (SN 1962 ở Phan Thiết, Bình Thuận) về tội “Vi phạm quy định về quản lý, sử dụng tài sản Nhà nước gây thất thoát, lãng phí” xảy ra tại dự án Khu thương mại dịch vụ và dân cư Tân Việt Phát 2 (3 lô đất số 18,19,20), thuộc quỹ đất hai bên đường 706B (nay là đường Võ Nguyên Giáp, Nguyễn Thông) phường Phú Hài, thành phố Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận. Ông Nguyễn Ngọc Hai sinh ngày 31/12/1962. Quê quán: huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận. Trình độ chuyên môn: Kỹ sư Thủy lợi; cử nhân Chính trị. Trình độ quản lý nhà nước: Chuyên viên cao cấp. Ngày 11/12/2015, tại kì họp thứ 12 HĐND tỉnh Bình Thuận khóa 9, ông Nguyễn Ngọc Hai, Phó bí thư Tỉnh ủy Bình Thuận đã được bầu giữ chức vụ Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Trước đó, ông Nguyễn Ngọc Hai từng giữ các chức vụ Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận, Bí thư Thị ủy thị xã La Gi và từng là đại biểu Quốc hội khóa XI.Vào tháng 8/2007, lúc còn đương chức Giám đốc Sở NN-PTNT tỉnh Bình Thuận, ông Nguyễn Ngọc Hai bị kỉ luật Đảng với hình thức cảnh cáo do để xảy ra vụ phá rừng La Dạ. Cụ thể, ông Hai cùng với ông Nguyễn Văn Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận đưa ra ngoài quy hoạch 3 loại rừng (64.367ha) và ký quyết định số 407 cấp phép cho Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận khai thác gỗ tại La Dạ trái với mục đích cho thuê đất, công ty này đã khai thác rừng ngoài diện tích cấp phép, gây hậu quả nghiêm trọng... Vụ phá rừng La Dạ xảy ra từ tháng 4/2005, khi Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận được UBND tỉnh Bình Thuận cấp phép khai thác gần 370ha rừng nhưng đã khai thác ngoài giấy phép hơn 23ha rừng thuộc diện khoanh nuôi, bảo vệ. Sau khi dư luận lên tiếng, cơ quan thanh tra vào cuộc kết luận sai phạm và đề nghị chuyển hồ sơ sang cơ quan điều tra. Đến tháng 7/2007, Công an Bình Thuận đã khởi tố vụ án vi phạm các quy định về khai thác và bảo vệ rừng tại Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận. Trước đó, Cục Cảnh sát điều tra về tội phạm tham nhũng (Bộ Công an) cũng cử cán bộ vào điều tra vụ việc. Ngày 15/9/2006, Chi Cục trưởng Kiểm lâm Bình Thuận - Nguyễn Ngọc Sang gửi đơn đến các đồng chí lãnh đạo Đảng, Nhà nước tố cáo UBND tỉnh Bình Thuận vi phạm pháp luật nghiêm trọng, đã bao che vụ cố ý khai thác gỗ trái phép tại xã La Dạ, huyện Hàm Thuận Bắc của Công ty Lâm nghiệp Bình Thuận, đồng thời còn tùy tiện đưa hàng ngàn ha rừng ra khỏi diện tích đất có rừng của toàn tỉnh khi Thủ tướng Chính phủ chưa cho phép chuyển mục đích sử dụng. >>> Xem thêm video: Bắt nguyên Chủ tịch và Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

