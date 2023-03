Cuộc vây bắt “ông trùm” ma túy Nguyễn Văn Long

Những tháng cuối năm 2022, Công an huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La nhận được tin báo về một đường dây mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy cực lớn, đi qua địa bàn tỉnh Sơn La, dọc QL6 về miền xuôi. Qua xác minh, đối tượng cộm cán trong đường dây này sinh sống tại Vĩnh Phúc, thường lên Điện Biên "lấy hàng". (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Công tác trinh sát được tăng cường nhằm nắm thông tin cụ thể về các chuyến hàng, những lần giao dịch của gã đàn ông bí ẩn này. Ngày 23/12/2022, nguồn tin báo về là đối tượng chuẩn bị vận chuyển một lượng ma túy lớn bằng ô tô hiệu Mazda màu sẫm. Dựa theo lịch trình quen thuộc của đối tượng, Công an huyện Thuận Châu xác định gã sẽ di chuyển trên QL6 qua huyện Thuận Châu. Kế hoạch vây bắt được triển khai. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Sau khi nghiên cứu, công an quyết định lấy đoạn đường chạy qua bản Phồng Lăng làm nơi phá án. Lực lượng công an giao thông sẽ chặn xe, sau đó các nhóm thuộc cảnh sát ma túy, cảnh sát hình sự mặc thường phục sẽ áp sát, bắt giữ đối tượng. Khoảng 14h cùng ngày, chiếc xe Mazda CX5 của đối tượng xuất hiện. Nhưng, khi thấy cảnh sát giao thông ra hiệu dừng xe, đối tượng bất ngờ tăng ga, đâm thẳng vào xe cảnh sát nhằm tẩu thoát. Tuy nhiên, do đường bé, sau khi va chạm, xe ô tô của đối tượng lao xuống mương nước, chết máy. Gã đàn ông nhanh chóng mở cửa xe ra ngoài, vừa chạy, vừa chĩa khẩu súng quân dụng bắn về lực lượng truy đuổi. Trên đường chạy, gã cướp xe máy của người dân và đi về thị trấn Thuận Châu. Tại hiện trường, một mặt lực lượng công an tiếp tục tổ chức truy đuổi, lần theo hướng đối tượng bỏ chạy, mặt khác tiến hành kiểm tra chiếc xe gã bỏ lại. Tại đây, công an làm rõ người lái xe là Nguyễn Văn Long (SN 1977, trú tại Phúc Yên, Vĩnh Phúc). Long thường xuyên dùng vỏ bọc là một người dân lương thiện, một lái xe hiền lành nhằm che giấu hành vi phạm pháp của mình. Từ trước đó, Long nổi lên như một kẻ phân phối "cái chết trắng" có tiếng trong giới. Kiểm tra chiếc xe, Công an huyện Thuận Châu phát hiện bên trong có 22 bánh heroin, trọng lượng hơn 7kg, 17 gói ma túy tổng hợp, khối tượng hơn 17kg và nhiều vật chứng liên quan khác. Xác định Long là đối tượng đặc biệt nguy hiểm, có vũ khí "nóng", Công an tỉnh Sơn La đã tăng cường thêm lực lượng, phối hợp với Công an huyện Thuận Châu, Công an TP Sơn La lên phương án truy tìm, bắt giữ nhanh nhất tên này. Nhận dạng của Long được thông báo công khai. Ngoài các tổ, chốt chặn dọc đường nhằm ngăn chặn Long bỏ trốn khỏi địa bàn tỉnh Sơn La, lực lượng công an còn vận động, tuyên truyền người dân tham gia tố giác tội phạm. Một thông tin được báo về, tại xã Chiềng Ly (Thuận Châu), có người nhìn thấy Long đang ẩn nấp trên một hang núi. Đây là khu vực cây cối rậm rạp, các mỏm đá cao chót vót, sắc nhọn. Việc bắt giữ đối tượng phải hết sức thận trọng bởi gã có súng. (Ảnh minh hoạ, nguồn Internet) Công an tính toán, trong trường hợp vây bắt, đối tượng bằng cách nào đó thoát khỏi vòng vây, chạy vào nhà dân và khống chế con tin thì sự việc sẽ rất nghiêm trọng. Chính vì thế, các cán bộ, chiến sĩ đã đến từng hộ dân gần đó, thông báo, chia sẻ và có phương án bảo vệ an toàn cho họ. Trời tối, gió thổi hun hút qua những mỏm đá tai mèo, gần 300 cán bộ, chiến sĩ của Công an tỉnh Sơn La dần siết chặt vòng vây. Loa được bật lên để kêu gọi Long buông vũ khí, ra đầu hàng. (Ảnh Tiền Phong) Khoảng 20h ngày 24/12, sau 29 giờ truy bắt, Nguyễn Văn Long đã bị bắt giữ với khẩu súng ngắn và 14 viên đạn. >>> Xem thêm video: Hà Nội: Triệt phá đường dây ma tuý lớn, thu giữ gần 60 kg ma túy. Nguồn: ĐTHĐT.

