Cuộc sống Việt kiều bị tạt axit, cắt gân thế nào sau 3 năm?

Cách đây hơn 3 năm - vào đêm 9/2/2019 (mùng 5 Tết Kỷ Hợi), vụ án tạt axit và cắt gân chân chấn động ở Quảng Ngãi đã mãi mãi thay đổi cuộc sống của anh Võ Duy Nghiêm (31 tuổi, Việt kiều Canada). Sau khi bị 2 kẻ lạ mặt tấn công tàn nhẫn, anh Nghiêm bỏng 80% cơ thể, mất thị lực một mắt, gương mặt bị hủy hoại, không thể đi lại bình thường. Vụ tạt axit kinh hoàng ấy không chỉ trở thành nỗi ám ảnh, khắc sâu vào tâm trí của anh Nghiêm mà nó còn mang theo nỗi đau thể xác dài đằng đẵng với hàng chục cuộc phẫu thuật lớn nhỏ để tìm lại ánh sáng và xóa nhòa đi những vết sẹo trên gương mặt và cơ thể sau khi bị axit tàn phá. Những tưởng người đàn ông ấy sẽ bị đánh gục bởi những di chứng axit để lại, bởi sự mặc cảm khi thấy chính mình trong gương và cả nỗi ám ảnh về đêm kinh hoàng. Nhưng may mắn trong suốt 3 năm qua nhờ có sự đồng hành của chị Tammy, của gia đình và cả sự xuất hiện của 2 thiên thần nhỏ đã trở thành động lực lớn lao để anh có thể cùng nhau vượt qua tất cả. Mới đây nhất, anh Nghiêm đã tiếp tục thực hiện phẫu thuật cắt mí mắt và đang nằm bệnh viện để phục hồi sức khỏe. Chia sẻ với báo chí, chị Tammy cho biết: "Anh Nghiêm vừa trải qua cuộc phẫu thuật 2 mí mắt để sau này bác sĩ có thể thay giác mạc giúp anh Nghiêm có thể nhìn thấy ánh sáng. Lần này bác sĩ cũng thực hiện cắt thêm da ở những vết sẹo trên gương mặt do di chứng của axit để lại". Theo chị Tammy, đây có lẽ chưa phải là cuộc phẫu thuật cuối cùng của anh Nghiêm. "Bác sỹ có nói do sự ăn mòn của axit đã làm rất nhiều nơi trên khuôn mặt và cơ thể anh Nghiêm bị biến dạng. Nên không phải chỉ thực hiện phẫu thuật 1 lần là có thể tái tạo lại gương mặt". Thật sự không biết khi nào mới thật sự kết thúc, khi nào anh Nghiêm mới thôi phải chịu sự đau đớn. May mắn chi phí cho cuộc phẫu thuật vừa qua vẫn được bảo hiểm y tế chi trả, tuy nhiên kinh phí cho cuộc phẫu thuật ghép giác mạc và chỉnh hình trong tương lai thì gia đình phải tự lo liệu. Trải qua vô vàn những điều tồi tệ, cũng như những di chứng do axit để lại đã khiến bản thân anh Nghiêm mặc cảm vô cùng. Thế nhưng, sự chào đời của Chloe - kết quả tình yêu 10 năm của anh Nghiêm và vợ trong thời gian đang phải điều trị và tập vật lý trị liệu đã phần nào chữa lành những vết thương về tâm hồn và thể xác cho ông bố trẻ. Sắp tới đây, gia đình nhỏ của anh Nghiêm sẽ chào đón thêm một thiên thần nhỏ. Chị Tammy cho biết: "2 thiên thần nhỏ này đã giúp 2 đứa về tinh thần, bớt nghĩ những chuyện ác mộng. Đó chính là động lực lớn cho anh Nghiêm. Nhiều khi mình cũng rất muốn cho những người đang trong hoàn cảnh như anh Nghiêm có thêm động lực trong cuộc sống để cố gắng, đừng để tinh thần suy sụp, bỏ cuộc". Chị Tammy cũng mong muốn anh Nghiêm luôn giữ tinh thần lạc quan hơn, cố gắng tiến về phía trước là chỗ dựa vững chắc cho cả 3 mẹ con. "Mình có thể không được may mắn như mọi người nhưng mình vẫn phải tiếp tục cố gắng để vun đắp cho gia đình nhỏ của mình". Sau 3 năm, những nỗi đau và ký ức về vụ việc kinh hoàng vẫn như mới hôm qua, đặc biệt hung thủ gây ra vụ việc vẫn nhởn nhơ ngoài vòng pháp luật khiến gia đình chị Tammy rất bất an. Hiện anh chị vẫn luôn hy vọng hung thủ sẽ sớm bị bắt giữ và chịu sự trừng phạt của pháp luật. >>> Xem thêm video: Hai Việt kiều Canada bị tạt axit, cắt gân chân: Mong kẻ gây án sớm bị bắt. (Nguồn: Vietnamnet).

