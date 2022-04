Cuộc sống sang chảnh của hotgirl bán ma túy “nước nho“

Ngày 26/4, Công an quận Hải Châu, TP Đà Nẵng cho biết đang tiếp tục điều tra mở rộng vụ án mua bán chất ma túy trái phép do Dương Thị Thanh Phương (28 tuổi, ngụ phường Hòa Minh), cùng Mai Gia Thái Bình (20 tuổi, ngụ phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu, Đà Nẵng). Cả 2 hiện đang bị tạm giữ hình sự để phục vụ điều tra. Đây là lần đầu tiên lực lượng Cảnh sát Phòng chống ma túy Công an quận Hải Châu triệt phá việc mua bán loại ma túy có tên gọi là "bột nho". Loại ma túy này được đóng gói bắt mắt, bên ngoài nhìn như một loại nước giải khát làm từ nho. Mỗi gói "bột nho" được bán với giá từ 2,8 đến 3 triệu. Con nghiện chỉ cần mua loại bột này rồi pha với một lon nước giải khát bất kì thì sẽ đủ cho 2-3 người cùng sử dụng. Để tìm kiếm khách mua ma túy, hot girl này áp dụng chiêu thức quảng bá bán "hàng" trực tuyến trên các trang mạng xã hội. Người này dùng tài khoản Facebook Nabi Phương để livestream, quay video giới thiệu "bột nho" trong các hội, nhóm kín trên mạng xã hội để bán ma túy. Loại "bột nho" này được giới thiệu với tên là "nước vui". Ngoài việc livestream bán ma túy, trên trang Facebook cá nhân, Nabi Phương còn thường xuyên đăng tải những hình ảnh xinh đẹp như hot girl, check in các địa điểm ăn chơi sang chảnh tại Đà Nẵng, những chuyến du lịch đắt tiền. Trước khi bị cơ quan Công an bắt vì buôn ma túy, Nabi Phương còn thể hiện là người phụ nữ độc lập về kinh tế, giỏi giang. Hot girl này sử dụng MXH để nói về đạo lý, rao giảng đạo đức, khuyên nhủ phụ nữ vươn lên để làm chủ bản thân. Theo cơ quan điều tra, trong đời thực, đối tượng Phương hiện đang làm mẹ đơn thân. Những hình ảnh xinh đẹp lộng lẫy của Phương Nabi đăng tải trên MXH. Phương thường xuyên check in tại các địa điểm sang chảnh. >>> Xem thêm video: Bạc Liêu: Thuê xe ô tô luồng xanh để chở ma túy đi bán. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

