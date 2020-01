Cố thủ trong xe nhiều giờ và loạt chiêu trò “qua mặt” CSGT của xế xỉn

Lỗi vi phạm ứng với tiền phạt cao, tài xế định hối lộ: Ngày 11/1, lực lượng chức năng Phòng CSGT tỉnh Gia Lai ra quân tuần tra, kiểm soát xử lý các trường hợp tài xế vi phạm khi tham gia giao thông. Tại buổi tuần tra, lự lượng chức năng phát hiện anh N.H.Phúc (trú tại TP Pleiku, Gia Lai) có kết quả đo nồng độ cồn là 0,534mg/lít. Tuy nhiên, khi biết lỗi vi phạm của mình ứng với mức phạt 7 triệu đồng, tước bằng lái 23 tháng, anh Phúc không đồng ý ký vào biên bản mà còn có ý định hối lộ lực lượng chức năng để được bỏ qua, còn người đi cùng tài xế này còn rút điện thoại ra quay, phát trực tiếp lên mạng. Tài xế cố thủ trong xe uống nước lên tục khi bị kiểm tra nồng độ cồn: Khoảng 13h ngày 8/1, CSGT tỉnh Hải Dương kiểm tra nồng độ cồn tài xế lái ô tô hiệu Toyota Fortuner mang biển kiểm soát 34A-125.07 trên quốc lộ 5, đoạn qua thôn Bầu, thị trấn Lai Cách, huyện Cẩm Giàng tuy nhiên, tài xế này khóa cửa cố thủ bên trong và liên tục uống nước. (Ảnh: Zing) Hơn 3 giờ sau, lực lượng CSGT buộc phải điều xe cứu hộ đến để kéo chiếc ô tô trên về xử lý, khi CSGT dán niêm phong thì người đàn ông khoảng 40 tuổi mới bước ra ngoài. Tại thời điểm này, kết quả máy đo không phát hiện được tài xế có nồng độ cồn, tài xế này nói sẵn sàng nộp phạt nhưng không chấp hành thêm bất cứ yêu cầu nào khác của CSGT như xuất trình giấy tờ xe, thông tin cá nhân. (Ảnh: Zing) Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế cầm dép đánh CSGT: Tối 5/1, Đội CSGT công an huyện Đức Thọ, tỉnh Hà Tĩnh đang kiểm tra nồng độ cồn đối với người tham gia giao thông, thấy chốt cảnh sát, ông Nguyễn Duy Thành lái ô tô 4 chỗ lao lên vỉa hè rồi chạy vào quán cà phê để né tránh kiểm tra. Khi lực lượng chức năng yêu cầu đo nồng độ cồn, ông Thành chống đối, đánh một CSGT khiến chiến sĩ này phải nhập viện, bị cảnh sát hình sự đưa về trụ sở, ông Thành cầm dép đánh trúng mặt một CSGT khác. Sau đó, cơ quan chức năng đã lập biên bản xử phạt từ 16-18 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 16-18 tháng đối với ông Thành do có nồng độ cồn là 0,298 mg/lít khí thở. Ngoài ra, tạm giữ xe ô tô 4 chỗ do ông Thành điều khiển khi đã sử dụng rượu, bia. (Ảnh: Zing) Bị kiểm tra nồng độ cồn, tài xế bỏ xe chạy: Khoảng 22h đêm 3/1, Đội CSGT Công an TP Vinh (Nghệ An) ra tín hiệu dừng xe ô tô 4 chỗ màu đen để kiểm tra nồng độ cồn. Tại đây, khi lực lượng CSGT yêu cầu thổi vào máy đo nồng độ cồn nhưng tài xế P.V.M. (39 tuổi, trú tại huyện Thanh Chương, Nghệ An) lại khóa cửa xe rồi bỏ chạy. (Ảnh: Tri Thức Trẻ) Mặc dù lực lượng CSGT phối hợp với lực lượng công an địa phương vận động ông M. để kiểm tra nồng độ cồn nhưng không được, sau đó ông M. gọi điện thoại cho vợ đến và nói vợ mới là người cầm lái chiếc ô tô chứ không phải mình, tuy nhiên, người vợ cũng không nhận mình là người lái xe rồi rời đi. (Ảnh: Tri Thức Trẻ) Sau đó, với hành vi vi phạm trên, tài xế M. sẽ bị phạt 35 triệu đồng và bị tước quyền sử dụng giấy phép lái xe 23 tháng. (Ảnh: Tri Thức Trẻ) Mạo danh vụ trưởng khi bị kiểm tra nồng độ cồn: Tối 2/1, tổ tuần tra Đội CSGT số 6 làm nhiệm vụ tại nút giao Xuân Thủy - Cầu Giấy (Hà Nội) trong buổi tuần tra, tổ cảnh sát dừng xe ông Lưu Hoàng Hải (SN 1953, trú tại phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy) vì có biểu hiện đã sử dụng rượu bia. (Ảnh: ANTĐ) Tuy nhiên, khi cảnh sát dừng xe yêu cầu kiểm tra nồng độ cồn, ông Hải lớn tiếng, quát tháo và bất hợp tác với lực lượng chức năng và tự xưng là Vụ trưởng thuộc Bộ GD&ĐT. (Ảnh: Trung Vương) Sau đó, ông Hải để lại giấy tờ, xe máy và hẹn lên Đội CSGT làm việc lúc 0h đêm rồi rời đi. Tuy nhiên, sáng 3/1, một cán bộ Đội CSGT số 6 cho biết, đơn vị vẫn chưa thấy ông Hải tới cơ quan để làm việc về lỗi vi phạm xảy ra một ngày trước, tổ tuần tra đã tạm giữ phương tiện, giấy tờ để làm căn cứ xử lý vi phạm sau. (Ảnh: Baogiaothong) Muôn kiểu thoát chốt kiểm tra nồng độ cồn. (Nguồn: VTC14)

