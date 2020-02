Có thể phạt tiền 100 triệu đồng đối với những người trốn tránh cách ly y tế

Trao đổi với báo chí, luật sư Đỗ Ngọc Thanh (Đoàn luật sự TPHCM) cho biết điều 10, Nghị định 176/2013/NĐ-CP quy định người nào từ chối hoặc trốn tránh việc áp dụng quyết định cách ly y tế, cưỡng chế cách ly y tế của cơ quan nhà nước có thẩm quyền đối với người mắc bệnh truyền nhiễm thuộc nhóm A sẽ bị phạt tiền từ 5 đến 10 triệu đồng. (Ảnh: Kiểm tra nhiệt độ hành khách xuống máy bay, đặc biệt là người Trung Quốc tại sân bay Cát Bi. Nguồn: Cuocsongantoan) Nếu người có hành vi trốn khỏi nơi cách ly mà mang mầm bệnh, lây nhiễm có thể bị truy cứu trách nhiệm hình sự theo điều 240 Bộ luật hình sự về tội làm lây lan dịch bệnh truyền nhiễm nguy hiểm cho người. (Ảnh: Hành khách phải kiểm tra nhiệt độ tại sân bay Nội Bài. Nguồn: VOV) Trong trường hợp bị truy tố, mức phạt có thể lên tới 12 năm tù, thậm chí phạt tiền từ 20 đến 100 triệu đồng tùy theo mức độ gây thiệt hại của người vi phạm. (Ảnh minh họa) Mới đây, trường hợp cô gái trở về Việt Nam từ vùng dịch nhưng nhờ gian dối trong việc khai báo y tế mà dễ dàng được nhập cảnh. Cụ thể, ngày 25/2 trên mạng xã hội Facebook lan truyền hình ảnh livestream của một cô gái tự xưng quê Bình Dương, đến từ Daege (thành phố tâm dịch COVID-19 của Hàn Quốc) nhập cảnh tại sân bay quốc tế Tân Sơn Nhất (TP HCM), chia sẻ bí quyết khai báo y tế không trung thực để được nhập cảnh. Chiều 26/2, Sở Y tế Bình Dương thông báo đã tìm được cô gái trên và buộc cô phải cách ly tập trung tại khu cách ly của địa phương 14 ngày do về từ vùng dịch. Trung tâm kiểm soát bệnh tật Bình Dương đã điều tra dịch tễ của cô gái, lập danh sách tất cả người đã tiếp xúc gần trên máy bay, khi nhập cảnh, đường di chuyển từ khi nhập cảnh đến lúc được cách ly, gia đình, người thân để khoanh vùng và giám sát sức khỏe họ trong 14 ngày. Được biết, cô gái trên tên là N.T.T., có địa chỉ tại phường Tân Đông Hiệp, TP Dĩ An, cô sống tại Daegu nhưng đã qua thành phố lớn thứ hai của Hàn Quốc là Busan để đáp máy bay đi TP HCM. Khi nhập cảnh vào sân bay Tân Sơn Nhất, cô khai điểm xuất phát hành trình của mình là Busan, không nhắc tới Daegu và đã được phép nhập cảnh. Nam thanh niên ở Hà Nội bị yêu cầu cách ly vì khoe trốn được cách ly: Trước đó, ngày 25/2, nam thanh niên tên V.H.L. (SN 1994, trú tại xã Kiêu Kỵ, huyện Gia Lâm, Hà Nội) đã đăng tải trên trang cá nhân, khoe việc không bị cách ly khi từ Hàn Quốc. "Không bị cách ly dù ở tâm dịch Daegu trở về", nam thanh niên này viết và còn vui đùa về việc sẽ trở thành nguồn lây dịch bệnh. Sau đó, nam thanh niên này và gia đình đã bị chính quyền địa phương yêu cầu cách ly tại nhà 15 ngày. Cô gái Hải Phòng đăng tin 'thoát cách ly' khi từ Hàn Quốc về: Ngày 27/2, công an TP Cần Thơ phối hợp với Sở TT&TT TP tiến hành mời làm việc đối với B.T.Q. (24 tuổi, trú tại TP Hải Phòng). (Ảnh: Vietnamnet) Tại cơ quan công an, Q. khai nhận đã cùng một người bạn là H. (cũng làm việc tỉnh Jeollabukdo - Hàn Quốc) nhập cảnh vào sân bay quốc tế Cần Thơ sáng 25/2. Nơi Q. và H. sinh sống ở Hàn Quốc là vùng không có dịch, cả hai đã thực hiện kiểm tra y tế 4 lần từ khi xuất cảnh tại sân bay Hàn Quốc đến nay. Tuy nhiên, việc cô gái này đăng tải nội dung: "đã về đến sân bay quốc tế Cần Thơ an toàn, không bị cách ly và hướng dẫn cách khai báo với cơ quan y tế để không bị cách ly...", trên trang Facebook cá nhân đã gây hoang mang dư luận. (Ảnh: Sân bay quốc tế Cam Ranh đang giám sát chặt chẽ du khách Hàn Quốc đến với Cam Ranh. Nguồn: Nongnghiep) Khai man để trốn cách ly Covid-19 bị phạt ra sao? (Nguồn: VTC)

