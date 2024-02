Cơ sở kinh doanh vàng tấp nập người mua trước ngày vía Thần Tài

Sáng 18/2, trên phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), người dân xếp hàng dài chờ mua vàng tại các cửa hàng lớn. Thậm chí, dòng người còn đông hơn những ngày trước, khiến thị trường vàng ngày vía Thần Tài 2024 vô cùng tấp nập. Tuy nhiên, theo quan sát, phần lớn khách hàng đều mua một lượng nhỏ vàng, với tâm lý cầu may đầu năm và chưa có ai dốc tiền để mua nhiều vàng. Trả lời PV, ông Nguyễn Minh Thuyết - chuyên viên phòng kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu cho biết: "Năm nay chúng tôi chuẩn bị rất nhiều sản phẩm mới. Ngoài những sản phẩm chủ đạo như nhẫn tròn trơn thì chúng tôi đã chuẩn bị thêm trang sức vàng bằng chất liệu bằng rồng Thăng Long". Cũng theo ông Thuyết cho biết: "Tại các cơ sở kinh doanh Bảo Tín Minh Châu, lượng khách ở các phiên mở cửa đã tăng khoảng 10 - 20% so với thời điểm cuối năm. Ngoài ra, chúng tôi cũng có nhận thức bán hàng online fanpage của Bảo Tín Minh Châu như Faceboook, Zalo để phục vụ cho khách hàng đặt hàng online". Người dân đổ tới các cửa hàng vàng trên con phố Trần Nhân Tông để mua sắm trong ngày vía Thần Tài. Còn tại hội sở của Doji trên phố Lê Duẩn, không khí lễ hội cho ngày vía Thần Tài cũng khá rộn ràng. Những sản phẩm vàng của Doji khá đa dạng từ trang sức với hình thức tượng rồng vàng, thần tài hay kim tiền được bày trong các gian hàng phục vụ người mua. Bộ 3 sản phẩm vàng theo dạng logo rồng tại cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Doji. Với vai trò là khách hàng chị Như Ý (37 tuổi - Hà Nội) cho biết: "Với mục đích thì hôm nay chị đi mua vàng mua và nghêu sử dụng số tiền tiền mừng tuổi, tiền tích lũy theo 1 năm làm việc của bạn nhỏ như thế là mình mua thì cũng mong muốn con mình có một ý thức quản lý chi tiêu cũng như là biết tiết kiệm và biết quý trọng đồng tiền mình kiếm được.... Cũng cầu mong cho gia đình khách may mắn mua vàng, giá vàng tăng hay giảm thì mình làm giàu cơ thì cần phải cân đối nhưng mang tính chất tâm linh người Việt Nam mình thì sẽ nặng về tâm linh nhiều hơn. Thứ hai nữa là mình mang tính chất tích lũy về tương lai cho con và tạo thói quen tốt cho con. Cho nên mình cũng không quan tâm nhiều đến việc tăng giá của thị trường". Chị Như Ý cho biết thêm. Hũ hạt gạo vàng - bạc là món quà tặng được nhiều người lựa chọn năm nay trong ngày vía Thần Tài. Hình ảnh thỏi vàng ngân lượng. Tượng vàng Thần Tài.

Sáng 18/2, trên phố Trần Nhân Tông (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội), người dân xếp hàng dài chờ mua vàng tại các cửa hàng lớn. Thậm chí, dòng người còn đông hơn những ngày trước, khiến thị trường vàng ngày vía Thần Tài 2024 vô cùng tấp nập. Tuy nhiên, theo quan sát, phần lớn khách hàng đều mua một lượng nhỏ vàng, với tâm lý cầu may đầu năm và chưa có ai dốc tiền để mua nhiều vàng. Trả lời PV, ông Nguyễn Minh Thuyết - chuyên viên phòng kinh doanh của Bảo Tín Minh Châu cho biết: "Năm nay chúng tôi chuẩn bị rất nhiều sản phẩm mới. Ngoài những sản phẩm chủ đạo như nhẫn tròn trơn thì chúng tôi đã chuẩn bị thêm trang sức vàng bằng chất liệu bằng rồng Thăng Long". Cũng theo ông Thuyết cho biết: "Tại các cơ sở kinh doanh Bảo Tín Minh Châu, lượng khách ở các phiên mở cửa đã tăng khoảng 10 - 20% so với thời điểm cuối năm. Ngoài ra, chúng tôi cũng có nhận thức bán hàng online fanpage của Bảo Tín Minh Châu như Faceboook, Zalo để phục vụ cho khách hàng đặt hàng online". Người dân đổ tới các cửa hàng vàng trên con phố Trần Nhân Tông để mua sắm trong ngày vía Thần Tài . Còn tại hội sở của Doji trên phố Lê Duẩn, không khí lễ hội cho ngày vía Thần Tài cũng khá rộn ràng. Những sản phẩm vàng của Doji khá đa dạng từ trang sức với hình thức tượng rồng vàng, thần tài hay kim tiền được bày trong các gian hàng phục vụ người mua. Bộ 3 sản phẩm vàng theo dạng logo rồng tại cơ sở kinh doanh vàng bạc, đá quý Doji. Với vai trò là khách hàng chị Như Ý (37 tuổi - Hà Nội) cho biết: "Với mục đích thì hôm nay chị đi mua vàng mua và nghêu sử dụng số tiền tiền mừng tuổi, tiền tích lũy theo 1 năm làm việc của bạn nhỏ như thế là mình mua thì cũng mong muốn con mình có một ý thức quản lý chi tiêu cũng như là biết tiết kiệm và biết quý trọng đồng tiền mình kiếm được.... Cũng cầu mong cho gia đình khách may mắn mua vàng, giá vàng tăng hay giảm thì mình làm giàu cơ thì cần phải cân đối nhưng mang tính chất tâm linh người Việt Nam mình thì sẽ nặng về tâm linh nhiều hơn. Thứ hai nữa là mình mang tính chất tích lũy về tương lai cho con và tạo thói quen tốt cho con. Cho nên mình cũng không quan tâm nhiều đến việc tăng giá của thị trường". Chị Như Ý cho biết thêm. Hũ hạt gạo vàng - bạc là món quà tặng được nhiều người lựa chọn năm nay trong ngày vía Thần Tài. Hình ảnh thỏi vàng ngân lượng. Tượng vàng Thần Tài.