Chiêu trò lừa đảo của 3 công ty tín dụng đen ở TP HCM bị đánh sập

Ngày 29/5, Công an TP HCM cho biết đã khởi tố 9 bị can là Giám đốc, Trưởng phòng, Trưởng bộ phận, Trưởng nhóm thuộc Công ty TNHH MTV TMDV Digital Credit; Công ty TNHH Fincap VN và Công ty TNHH Sofi Solutions về tội " Cho vay lãi nặng trong giao dịch dân sự". 9 bị can bị khởi tố gồm: Nguyễn Thị Tuyết Sương (SN 1968), Trương Tuấn Tài (SN 1991), Trần Dũng (SN 1986), Cao Thị Xuân Hương (SN 1978) Đặng Hùng Tuấn (SN 1987) Nguyễn Thị Bé Năm (ngụ quận 12), Đinh Thị Hồng Loan (SN 1980), Lưu Tuấn Bình (SN 1982) và Hồ Thị Bích Chi (SN 1990). Cơ quan điều tra xác định, Công ty Digital Credit; Fincap VN, Sofi Solutions cùng một hệ thống điều hành với hơn 100 nhân viên, núp bóng dịch vụ cầm đồ, tư vấn tài chính để hoạt động cho vay lãi nặng thông qua trang web tamo.vn và findo.vn. 3 công ty này đã có chiêu trò nhắm vào tâm lý của khách hàng rằng vay số tiền không lớn, từ 500.000 đồng đến 20 triệu, thời hạn vay chỉ một tuần đến một tháng, nên họ chấp nhận lãi suất "cắt cổ". Cùng với đó, nhiều cá nhân, lãnh đạo các công ty liên tiếp quảng cáo, tuyển dụng nhân viên để chào mời, tìm kiếm người vay, mở rộng hoạt động. Từ tháng 4/2019 đến tháng 4/2023, thông qua 2 trang web tamo.vn và findo.vn, 3 công ty nói trên đã giải ngân cho vay hơn 2 triệu lượt với tổng số tiền hơn 6.072 tỷ đồng. Qua đó thu lợi bất chính hơn 4.123 tỷ đồng. Các công ty này đã cho vay với lãi suất thấp nhất là 153,2%, cao nhất là 1.289,67%, tức gấp từ 7 lần đến 64 lần mức lãi suất cao nhất quy định tại Bộ luật Dân sự. Sau thời gian lập chuyên án, cán bộ chiến sĩ thuộc Công an TP.HCM đã đồng loạt khám xét 3 công ty nói trên. Tại đây, lực lượng chức năng đã bắt giữ nhiều người cùng các tài liệu chứng cứ phục vụ công tác điều tra. Liên quan tội phạm "tín dụng đen", gần một tháng ra quân truy quét, Công an TP HCM đã phát hiện, xác minh hàng trăm số điện thoại liên quan hoạt động cho vay tài chính với 50 đối tượng nghi vấn. Cơ quan điều tra đã khởi tố 3 vụ/17 bị can về các hành vi phạm tội liên quan đến "tín dụng đen"; xử phạt vi phạm hành chính 43 trường hợp về hành vi quảng cáo trái pháp luật. >>> Xem thêm video: Bình Phước triệt phá băng nhóm tín dụng đen. Nguồn: ĐTHĐT.

