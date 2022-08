Chiêm ngưỡng thời trang của lực lượng công an qua các thời kỳ

Từ ngày thành lập cho đến nay, lực lượng Công an từng nhiều lần thay đổi trang phục từ kiểu dáng cho tới màu sắc. Cùng ngắm những bộ trang phục của lực lượng công an được trưng bày tại Bảo tàng Công an Nhân dân và Bảo tàng Công an TP Hà Nội. Quần soóc và áo sơ mi ngắn tay được lực lượng công an sử dụng trong những ngày đầu cánh mạng 1945. Trang phục cảnh sát sử dụng năm 1962. Theo hướng dẫn viên của Bảo tàng Công an TP Hà Nội, màu của bộ trang phục này do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn. Cũng từ năm 1962, lực lượng công an bắt đầu có trang phục dành cho nữ. Đến năm 1982, lực lượng công an có trang phục mới. Trong ảnh là trang phục nam công an sử dụng từ năm 1982 – 1989. Trang phục nữ công an sử dụng từ năm 1982 – 1989. Hướng dẫn viên bảo tàng Công an Hà Nội giới thiệu mẫu áo cảnh sát sử dụng những năm 1988-1990. Đến năm 1988, lực lượng an ninh bắt đầu có trang phục riêng. Trong ảnh là áo thu đông của an ninh nam và nữ (bên phải) sử dụng năm 1988. Áo thu đông của lực lượng cảnh sát sử dụng năm 1988. Trang phục lực lượng an ninh sử dụng năm 1989. Trang phục lực lượng an ninh sử dụng năm 1990 so với năm 1989 không có nhiều khác biệt. Trang phục cảnh sát sử dụng trong năm 1990. Áo xuân hè lực lượng cảnh sát sử dụng từ năm 1997. Áo lực lượng an ninh sử dụng năm 2010. Trang phục xuân hè (tượng nam nữ bên trái) và thu đông (tượng nam nữ bên phải) của lực lượng cảnh sát hiện đang sử dụng. Trang phục thu đông của lực lượng an ninh hiện đang sử dụng. Trang phục xuân hè của lực lượng an ninh hiện đang sử dụng. Ngoài quần áo thì mũ cũng là phụ kiện không thế thiếu được trong trang phục của lực lượng công an. Trong ảnh là phù hiệu của lực lượng công an Nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp có tân Giám đốc Công an Tỉnh: (Nguồn: THĐT)

Từ ngày thành lập cho đến nay, lực lượng Công an từng nhiều lần thay đổi trang phục từ kiểu dáng cho tới màu sắc. Cùng ngắm những bộ trang phục của lực lượng công an được trưng bày tại Bảo tàng Công an Nhân dân và Bảo tàng Công an TP Hà Nội. Quần soóc và áo sơ mi ngắn tay được lực lượng công an sử dụng trong những ngày đầu cánh mạng 1945. Trang phục cảnh sát sử dụng năm 1962. Theo hướng dẫn viên của Bảo tàng Công an TP Hà Nội, màu của bộ trang phục này do đích thân Chủ tịch Hồ Chí Minh chọn. Cũng từ năm 1962, lực lượng công an bắt đầu có trang phục dành cho nữ. Đến năm 1982, lực lượng công an có trang phục mới. Trong ảnh là trang phục nam công an sử dụng từ năm 1982 – 1989. Trang phục nữ công an sử dụng từ năm 1982 – 1989. Hướng dẫn viên bảo tàng Công an Hà Nội giới thiệu mẫu áo cảnh sát sử dụng những năm 1988-1990. Đến năm 1988, lực lượng an ninh bắt đầu có trang phục riêng. Trong ảnh là áo thu đông của an ninh nam và nữ (bên phải) sử dụng năm 1988. Áo thu đông của lực lượng cảnh sát sử dụng năm 1988. Trang phục lực lượng an ninh sử dụng năm 1989. Trang phục lực lượng an ninh sử dụng năm 1990 so với năm 1989 không có nhiều khác biệt. Trang phục cảnh sát sử dụng trong năm 1990. Áo xuân hè lực lượng cảnh sát sử dụng từ năm 1997. Áo lực lượng an ninh sử dụng năm 2010. Trang phục xuân hè (tượng nam nữ bên trái) và thu đông (tượng nam nữ bên phải) của lực lượng cảnh sát hiện đang sử dụng. Trang phục thu đông của lực lượng an ninh hiện đang sử dụng. Trang phục xuân hè của lực lượng an ninh hiện đang sử dụng. Ngoài quần áo thì mũ cũng là phụ kiện không thế thiếu được trong trang phục của lực lượng công an. Trong ảnh là phù hiệu của lực lượng công an Nhân dân trong thời kỳ kháng chiến chống Pháp.

>>> Mời độc giả xem thêm video Đồng Tháp có tân Giám đốc Công an Tỉnh: (Nguồn: THĐT)