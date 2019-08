Cháy nhà xưởng sát Aeon Mall Long Biên: Hơn 1.000m2 kho hàng bị thiêu rụi

Theo thông tin ban đầu, sự việc trên xảy ra vào khoảng hơn 9 giờ sáng 11/8, nhiều người bất ngờ phát hiện cột khói cao hàng chục mét bốc lên từ một khu kho xưởng nằm trong Khu Công nghiệp nằm cạnh Aeon Mall Long Biên.

Theo quan sát của phóng viên, vị trí hỏa hoạn được xác định là của công ty Trách nhiệm hữu hạn Zion. Đến thời điểm hiện tại, một dãy nhà xưởng lợp tôn của Công ty này bị lửa bao phủ, khói bốc ra cuồn cuộn. Nhiều xe cứu hỏa đang được huy động tới hiện trường để tổ chức chữa cháy. Sáng cùng ngày, trao đổi với PV một lãnh đạo Công an phường Long Biên (quận Long Biên, Hà Nội) đã xác nhận về vụ hỏa hoạn. “Các lực lượng chức năng đã có mặt tại hiện trường để khống chế vụ hỏa hoạn. Thiệt hại về người và tài sản do ngọn lửa gây ra hiện chưa thể thống kê” – vị này nói. Tới 10 giờ 30 phút, lửa vẫn đang có dấu hiệu lan rộng sang các khu vực lân cận. Cảnh sát đã phải huy động máy xúc để phá nhà xưởng cho khói thoát ra nhằm khoanh vùng và hạn chế cháy lan. Theo quan sát, lửa cùng nhiệt độ cao đã khiến cho toàn bộ dãy nhà xưởng bị hư hỏng nặng. Bên cạnh lực lượng cảnh sát PCCC, công nhân của công ty Zion cũng tích cực hỗ trợ để dập lửa. Được biết thời điểm xảy ra đám cháy vì là chủ nhật chỉ có chỉ có 11 người trực theo ca. Hiện 11 người này đều an toàn, không có thiệt hại về người. Tới thời điểm 11 giờ 30, đám cháy đã cơ bản được khống chế. Theo thống kê ban đầu, diện tích kho hàng đang bị cháy khoảng hơn 1.000m2. Hiện chưa có ghi nhận thiệt hại về người. Video Lực lượng cứu hỏa nỗ lực khống chế đám cháy ở nhà xưởng sát Aeon Mall Long Biên

