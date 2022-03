Cháy lớn tại xóm trọ sinh viên ở Hà Nội, 1 người tử vong

Hồi 19h06 phút ngày 31/3/2022, Trung tâm thông tin chỉ huy CATP Hà Nội nhận được tin báo của người dân xảy ra cháy tại địa chỉ số 04, ngõ 60 đường Phú Đô, phường Phú Đô, Nam Từ Liêm, Hà Nội. Qua nắm tình hình có người mắc kẹt trong đám cháy, Trung tâm Thông tin Chỉ huy Công an Thành phố đã điều động tổng cộng 7 xe chữa cháy, xe cứu nạn cứu hộ, xe chỉ huy cùng hơn 30 CBCS thuộc Phòng PC07 và Công an quận Nam Từ Liêm xuống hiện trường cứu nạn và tổ chức chữa cháy. Khoảng 19h12 phút, lực lượng Cảnh sát PCCC&CNCH đã tiếp cận đám cháy và nhanh chóng thống nhất, triển khai hướng dẫn thoát nạn, cứu người và tổ chức chữa cháy. Đến 19h20 phút, đám cháy đã được khống chế, không để ngọn lửa cháy lan sang các công trình và nhà dân lân cận. Đến khoảng 19h30 phút, đám cháy được dập tắt hoàn toàn. Khu vực cháy tại nơi để xe ở tầng 1 thuộc nhà 5 tầng, 1 tum, kết cấu bê tông, cốt thép, diện tích mặt sàn khoảng 170 m2. Lực lượng Cảnh sát PCCC và CNCH đã cứu được 5 người bị thương (trong đó có 4 trẻ em) và đưa đi cấp cứu kịp thời, hướng dẫn thoát nạn an toàn cho 7 người. Về thiệt hại sơ bộ, có 1 nạn nhân tử vong, về tài sản cơ quan điều tra đang tiếp tục thống kê. Nguyên nhân vụ cháy đang được lực lượng chức năng điều tra, làm rõ. Thông tin ban đầu Công an cho biết, nguyên nhân có thể không loại trừ nguyên nhân do đốt. Video: Bên trong hiện trường cháy ở Phú Đô

