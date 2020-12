Chân dung vị tướng 94 tuổi vừa nhận danh hiệu Anh hùng LLVTND

Ngày 26/12, Đảng ủy, Bộ Tư lệnh Quân đoàn 3 đã tổ chức Lễ trao danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang Nhân dân tặng Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, nguyên Ủy viên Trung ương Đảng, nguyên Đại biểu Quốc hội (khóa VIII, IX, X), nguyên Tư lệnh Quân khu 4, nguyên Tư lệnh Quân đoàn 3, nguyên Trung đoàn trưởng Trung đoàn 24A, Mặt trận Tây Nguyên. Ảnh: TTQS Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân, sinh năm 1926, tại xã Nghi Diên, huyện Nghi Lộc, tỉnh Nghệ An. Ông được bầu vào Ban Chấp hành Trung ương Đảng tháng 12/1986 và trúng cử đại biểu Quốc hội Khóa VIII tháng 4/1987 và liên tục là đại biểu Quốc hội các Khóa IX, Khóa X. Ảnh: TTQS Năm 1980, ông được Nhà nước phong quân hàm Thiếu tướng năm 1980 và năm 1987 được phong hàm Trung tướng. Ông được tặng thưởng Huân chương Độc lập hạng Nhì, Huy hiệu 70 năm tuổi Đảng… Ảnh: Bộ Quốc phòng. Trung tướng Nguyễn Quốc Thước tham gia cách mạng từ tháng 4/1945 trong phong trào Việt Minh tại địa phương, là cán bộ tiền khởi nghĩa, nhập ngũ, tham gia kháng chiến chống thực dân Pháp. Ông vào chiến trường Tây Nguyên từ năm 1965, tham gia chiến đấu trọn 10 năm ở chiến trường Tây Nguyên trên cương vị là Trưởng ban Tác huấn, chỉ huy Trung đoàn 24A, Trung đoàn 28, Phó Tham mưu trưởng, Tham mưu trưởng Chiến dịch Tây Nguyên. Có mặt ở những nơi gian khổ ác liệt nhất, trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã dũng cảm, mưu trí, sáng tạo, linh hoạt trong từng trận đánh, kịp thời động viên cán bộ, chiến sĩ, củng cố tư tưởng, niềm tin cho bộ đội quyết tâm đánh thắng đế quốc Mỹ xâm lược; chỉ huy đơn vị chiến đấu với hiệu suất cao. Ảnh: IT Trên chiến trường ông nổi tiếng là vị tướng dũng cảm, kỷ luật, cứng rắn, nhưng trong đời sống thì các quân nhân đánh giá ông là người nhân hậu, tình cảm, hết lòng vì nhân dân, đồng đội và tổ quốc. Ông đã trực tiếp chỉ huy, tham gia nhiều chiến dịch, nhiều trận chiến đấu, giành thắng lợi lớn. Trong đó, phải kể đến chiến dịch Chư Pa tháng 1/1969, Trung đoàn 24A ông làm Trung đoàn trưởng có nhiệm vụ luồn sâu trong lòng địch, đánh tiêu hao lực lượng; đồng thời đánh cắt giao thông đường 14, cắt đứt tiếp tế của địch ở địa bàn Kon Tum. Với sự mưu trí, sáng tạo, quyết đoán trong từng trận đánh, tướng Nguyễn Quốc Thước đã chỉ huy đơn vị chiến đấu đánh thiệt hại nặng 3 trung đoàn ngụy và 1 tiểu đoàn Mỹ, trong đó có 1 đại đội bị tiêu diệt hoàn toàn; đánh bại 3 cuộc hành quân “Bình Tây 48, 49, 50” của địch. Thắng lợi của Chiến dịch Chư Pa đã làm thất bại ý đồ của địch đưa chiến lược “Việt Nam hóa chiến tranh” ra thử nghiệm tại chiến trường Tây Nguyên. Ảnh: QĐND Ngày 21/5/1969, trong trận phục kích đánh giao thông trên đường 14 của Tiểu đoàn 6 (Trung đoàn 24A), dưới sự chỉ huy trực tiếp của ông, với tài mưu lược của người chỉ huy, nắm vững quy luật đối phó của địch, tìm cách lừa địch để đánh bồi lần thứ hai cùng trong một ngày; đồng thời biết sáng tạo cách đánh bất ngờ, yếu tố hết sức quan trọng trong tác chiến. Chính sự sáng tạo và mưu lược đó của người chỉ huy mà hiệu suất chiến đấu tăng lên gấp đôi; trong ngày đơn vị đã tiêu diệt 98 xe của địch, trong đó có 6 xe M113, loại khỏi vòng chiến đấu 250 tên địch, thu 14 súng các loại, bắn hỏng 1 trực thăng vũ trang, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Ảnh: QĐND Tại chiến dịch giải phóng A ta pư và cao nguyên Bô-lô-ven của Lào, tháng 4/1970, Trung đoàn 24A được tăng cường Tiểu đoàn 2 của Trung đoàn 28 và 1 Đại đội ĐKB, cối 120 mm do Trung đoàn trưởng Nguyễn Quốc Thước chỉ huy đã nhanh chóng rời Tây Nguyên sang Hạ Lào tham gia Chiến dịch giải phóng A ta pư. Trải qua 15 ngày chiến đấu ở Hạ Lào, Trung đoàn 24A và các đơn vị tăng cường, phối thuộc đã hiệp đồng chặt chẽ với lực lượng vũ trang và nhân dân Lào anh em liên tục tiến công, loại khỏi vòng chiến đấu hơn 1 nghìn tên địch, giải phóng thị xã A pa tư và vùng phụ cận. Với chiến công này, Trung đoàn 24A đã được tặng thưởng Huân chương Quân công hạng Ba. Ngày 7/5/1970, Trung đoàn 24A nhận lệnh của Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên nhanh chóng cơ động sang chiến trường Campuchia để phối hợp với lực lượng chiến trường B2 Nam bộ giải phóng các tỉnh Đông Bắc Campuchia, tạo thế chân kiềng cho 3 nước Việt Nam - Lào – Campuchia đánh thắng giặc Mỹ… Ảnh: VOV Thắng lợi của những trận đánh trên dưới sự chỉ huy của trung tướng Nguyễn Quốc Thước đã góp phần cùng với toàn Đảng, toàn dân, toàn quân ta làm nên Đại thắng mùa Xuân 1975, giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước. Ảnh: VNE Tại Lễ trao Danh hiệu Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân tặng Trung tướng Nguyễn Quốc Thước, Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Bí thư Quân ủy Trung ương, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng đã nhấn mạnh, với hơn 60 năm công tác trong Quân đội và Hội Cựu chiến binh Việt Nam, hơn 70 năm tuổi Đảng, trải qua nhiều cương vị chỉ huy cao cấp trong Quân đội, Trung tướng Nguyễn Quốc Thước luôn thể hiện bản lĩnh, tư duy sâu sắc, tầm nhìn chiến lược, đã quy tụ, phát huy sức mạnh của tập thể, trăn trở, tâm huyết hết mình cho sự nghiệp xây dựng Quân đội và củng cố quốc phòng… Ảnh:TTQS Mặc dù tuổi cao, được nghỉ ngơi, nhưng Trung tướng Nguyễn Quốc Thước vẫn thường xuyên tham gia góp ý với Đảng, Nhà nước, Quân đội về những vấn đề quan trọng của đất nước, của Quân đội, tham gia nhiều nội dung quan trọng về nghệ thuật quân sự, chiến lược quốc phòng và xây dựng Quân đội nhân dân ngày càng vững mạnh. Ảnh: Lao độngÔng tích cực đấu tranh với các luận điệu sai trái, thù địch, bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, bảo vệ chế độ, Nhà nước và Nhân dân. Ảnh Tiền phong Bày tỏ sự xúc động, niềm vinh dự, tự hào được nhận phần thưởng cao quý, trung tướng Nguyễn Quốc Thước cảm ơn sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, Quân ủy trung ương, Bộ Quốc phòng và Đảng ủy, Bộ tư lệnh Quân đoàn 3 cùng các cơ quan, đơn vị, đồng chí, đồng đội, quê hương và gia đình; nguyện tiếp tục cống hiến, đóng góp trí tuệ vào sự nghiệp cách mạng của Đảng, xây dựng đất nước, xây dựng quân đội ngày càng vững mạnh. Ảnh: TTQS

