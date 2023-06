Chân dung tân Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang Trần Văn Cung

Ngày 23/6, Công an tỉnh An Giang đã tổ chức lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Công an, Thiếu tướng Bùi Văn Quyền, Phó Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) trao Quyết định cho Đại tá Trần Văn Cung làm Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang. Tại buổi lễ, Đại tá Trần Văn Cung - tân Phó Giám đốc Công an tỉnh An Giang - đã cảm ơn sự quan tâm, giúp đỡ của Đảng ủy Công an trung ương và lãnh đạo Tỉnh ủy - UBND tỉnh. Đại tá Trần Văn Cung hứa sẽ tiếp tục rèn luyện, học tập, sâu sát cơ sở, nắm chắc tình hình, đem hết trí tuệ cùng tập thể ban giám đốc Công an tỉnh An Giang phấn đấu hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ. Đại tá Trần Văn Cung, sinh năm 1970, quê quán huyện U Minh Thượng, tỉnh Kiên Giang. Trước khi được bổ nhiệm chức vụ Phó Giám đốc An Giang, Đại tá Trần Văn Cung giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang; Trưởng phòng Tổ chức cán bộ, Công an tỉnh Kiên Giang. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Phó Trưởng Ban Kinh tế Trung ương. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

