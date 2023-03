Chân dung tân Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận Lê Quang Nhân

Ngày 17/3, tại Bình Thuận, Trung tướng Nguyễn Duy Ngọc - Thứ trưởng Bộ Công an, đã chủ trì lễ công bố quyết định về công tác cán bộ của Bộ trưởng Bộ Công an. Thừa ủy quyền của Bộ trưởng Bộ Công an, Thứ trưởng Nguyễn Duy Ngọc đã trao quyết định điều động và bổ nhiệm đại tá Lê Quang Nhân (SN 1969, quê quán Hà Tĩnh), Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận từ ngày 20/3. Lương và các chế độ, chính sách khác của đại tá Lê Quang Nhân do Công an tỉnh Bình Thuận thực hiện theo quy định. Cục trưởng Cục Tổ chức cán bộ, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, Công an tỉnh Bình Thuận và đại tá Lê Quang Nhân chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Nhận nhiệm vụ mới, đại tá Lê Quang Nhân đã cảm ơn Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, lãnh đạo tỉnh Bình Thuận đã tin tưởng giao trọng trách mới. Đại tá Nhân khẳng định quyết tâm cùng tập thể Đảng ủy, lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận tiếp tục thực hiện có hiệu quả sự lãnh đạo, chỉ đạo của Đảng ủy Công an Trung ương, Tỉnh ủy, HĐND, UBND tỉnh phát huy tinh thần đoàn kết nội bộ, xây dựng lực lượng Công an Bình Thuận trong sạch, vững mạnh. Đại tá Lê Quang Nhân từng làm Phó Giám đốc Sở Cảnh sát Phòng cháy chữa cháy Công an tỉnh Đồng Nai. Tháng 7/2018, ông Nhân được điều động giữ chức vụ Phó Giám đốc Công an tỉnh Bình Thuận. Đến đầu tháng 5/2020, đại tá Lê Quang Nhân được Bộ Công an điều động về lại Đồng Nai và bổ nhiệm chức Phó Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

