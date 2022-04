Chân dung hotgirl bán loại ma túy lần đầu xuất hiện tại Đà Nẵng

Ngày 25/4, Công an quận Hải Châu cho biết vừa bắt tạm giam Dương Thị Thanh Phương (28 tuổi, trú phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu) và các đối tượng liên quan để điều tra đường dây buôn bán trái phép chất ma túy. Trước đó, đêm 24/4, các trinh sát thuộc Đội Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy, Công an quận Hải Châu bắt quả tang Mai Gia Thái Bình (20 tuổi, trú phường Hòa Khánh Bắc, quận Liên Chiểu) thu giữ trong người đối tượng 10 gói (khoảng 70 gam) "nước nho ma túy". Đấu tranh mở rộng, lực lượng chức năng tiếp tục bắt giữ Dương Thị Thanh Phương. Phương là đối tượng thường xuyên livestream, quay video giới thiệu loại nước nho này trong các hội, nhóm kín nhằm thu hút các dân chơi. Theo Công an quận Hải Châu, "nước nho ma túy" là loại ma túy mới xuất hiện lần đầu tiên tại Đà Nẵng. Nhìn bề ngoài, loại ma túy này không khác gì một gói bột pha nước giải khát. Một gói bột bán với giá từ 2,8 đến 3 triệu, mỗi gói pha cùng một lon nước giải khát bất kỳ, đủ cho 2-3 đối tượng "phê pha". Theo cảnh báo của Bộ Công an, loại ma túy mới có tên là Crispy Fruit (tạm dịch: trái cây giòn hay "nước dâu"). Thứ bột thực phẩm được ngụy trang dưới dạng nước uống trái cây này thực chất là một loại ma túy tổng hợp, rất dễ gây nghiện. Ngoài "nước dâu" thì trên thị trường ngầm còn có "nước nho", "nước xoài"... đều là các loại ma túy tổng hợp (MDMA, Methaphetamin, Nimetazepam) nguy hiểm. >>> Xem thêm video: Bạc Liêu: Thuê xe ô tô luồng xanh để chở ma túy đi bán. (Nguồn: Đài Truyền Hình Đồng Tháp).

