Chân dung đại biểu tham dự Hội nghị đối thoại ASEAN 2023

Chương trình đối thoại thanh niên ASEAN năm 2023 do Ban Thư ký ASEAN, Bộ Ngoại giao Indonesia tổ chức theo hình thức trực tuyến từ ngày 4 – 5/4 và trực tiếp tại thành phố Jakarta, Indonesia từ ngày 10 – 14/4. Đoàn đại biểu do chị Nguyễn Minh Châu, chuyên viên Ban Quốc tế T.Ư Đoàn làm trưởng đoàn và 4 thành viên gồm: Nguyễn Dương Thiên Thanh, Đặng Minh Châu, Trịnh Hải Đăng, Trần Kim Phẳng. Cả bốn thành viên đoàn Việt Nam đều sử dụng thành thạo ngoại ngữ và sở hữu nhiều thành tích trong lĩnh vực đang gắn bó.

Đại biểu Nguyễn Dương Thiên Thanh (SN 1994) là bác sĩ Phụ trách Phòng Chỉ đạo tuyến- Nghiên cứu khoa học, Bệnh viện đa khoa Đồng Nai; là Ủy viên Ban Chấp hành Đoàn cơ sở Bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Thiên Thanh sử dụng thành thạo 3 ngoại ngữ là tiếng Anh, tiếng Nhật và tiếng Trung Quốc. Thiên Thanh từng đoạt giải Nhất Speeling Bee, Đại học Y khoa Phạm Ngọc Thạch; giành học bổng Đại học Western Australia, Úc; giải Nhì Cuộc thi Olympic tiếng Anh dành cho cán bộ trẻ năm 2019. Chị là đại biểu thanh niên tiêu biểu của Đồng Nai tham dự Đại hội Đoàn toàn quốc lần thứ XII; đại biểu tham gia nhiều chương trình thanh niên quốc tế. Đại biểu Đặng Minh Châu (SN 2001) sinh viên năm 4 trường Đại học Ngoại thương (Hà Nội) nguyên là Phó Chủ tịch Hội Sinh viên của trường. Minh Châu từng đạt danh hiệu "Sinh viên 5 tốt" cấp thành phố năm 2022; Bằng khen chứng nhận "Đã đạt thành tích xuất sắc trong Công tác Hội và phong trào sinh viên Thủ đô năm học 2021-2022" của Hội sinh viên Việt Nam thành phố Hà Nội. Chị Châu sử dụng thành thạo tiếng Anh. Đại biểu Trịnh Hải Đăng (SN 2001) sinh viên năm 4, hiện là Ủy viên Ban Chấp hành Hội Sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia TP HCM. Hải Đăng sở hữu nhiều thành tích trong học tập như Giải Nhất phần thi Tranh biện Tiếng Anh tại diễn đàn Thanh niên với tư duy bền vững (Youth with Sustainminds Forum) năm 2021 của Hội Sinh viên TP HCM; Giải Nhất và Giải Thí sinh phản biện xuất sắc nhất cuộc thi Hùng biện Tiếng Anh TP HCM năm 2019 (Vietlish Public Speaking Contest)... Đại biểu Trần Kim Phẳng (SN 1995) Ủy viên Ban Chấp hành, Phó Trưởng Ban Phong trào Tỉnh đoàn Bến Tre. Với nhiều sáng kiến, cách làm hiệu quả trong công tác Đoàn và phong trào thanh thiếu nhi, anh Phẳng đã nhận được nhiều khen thưởng như Bằng khen của T.Ư Đoàn, T.Ư Hội Sinh viên Việt Nam, Tỉnh Đoàn Bến Tre... Hai ngày 4 - 5/4, đại biểu tham dự hội nghị theo hình thức trực tuyến. Ảnh: Ban Quốc tế T.Ư Đoàn.

