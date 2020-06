Chân dung 5 tân Giám đốc công an tỉnh, tội phạm cứ dè chừng

Ngày 26/6, Thứ trưởng Bộ Công an Trần Quốc Tỏ đã trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Trần Hải Quân (trái), Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình đến giữ chức vụ Tư lệnh Bộ Tư lệnh Cảnh vệ. Cũng tại buổi lễ, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao quyết định của Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Tiến Nam (ảnh), Phó Giám đốc Công an tỉnh Hà Tĩnh giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình. Phát biểu tại lễ công bố, Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ mong muốn Đại tá Nguyễn Tiến Nam cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Bình hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Cùng ngày 26/6, Thứ trưởng Bộ Công an - Lương Tam Quang trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an bổ nhiệm Đại tá Tráng A Tủa, Phó Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên. Thứ trưởng Lương Tam Quang đánh giá cao Đại tá Tráng A Tủa. Trên mỗi cương vị công tác, dù bất kỳ hoàn cảnh nào, đồng chí Tráng A Tủa cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, phát huy vai trò gương mẫu đi đầu của người lãnh đạo, chỉ huy, tận tâm, tận lực, vượt qua mọi khó khăn thử thách, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Đại tá Tráng A Tủa hứa trên cương vị công tác mới sẽ tiếp tục phát huy năng lực, kinh nghiệm công tác, cùng tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Điện Biên hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ Đảng, Nhà nước và Nhân dân giao phó, tiếp tục phát huy truyền Công an Điện Biên anh hùng. Cũng trong ngày 26/6, công an Thành phố Hải Phòng đã tổ chức thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo Quyết định số 5777/QĐ-BCA của Bộ trưởng Bộ Công an, Đại tá Nguyễn Quốc Hùng, Phó Giám đốc Công an thành phố Hải Phòng đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Hà Nam, từ ngày 1/7/2020. Tân giám đốc công an tỉnh Hà Nam - Nguyễn Quốc Hùng (thứ 2 từ trái sang) bày tỏ lòng biết ơn sâu sắc đối với sự quan tâm, tín nhiệm và tin cậy của Đảng ủy Công an Trung ương, lãnh đạo Bộ Công an, của Thành ủy, UBND thành phố Hải Phòng, tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an Hải Phòng. Ông Nguyễn Quốc Hùng hứa sẽ không ngừng trau dồi kinh nghiệm, đoàn kết, quy tụ cùng tập thể lãnh đạo và cán bộ, chiến sĩ Công an tỉnh Hà Nam hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao. Cũng trong ngày 26/6, tại trụ sở Công an tỉnh Quảng Trị, Thứ trưởng Trần Quốc Tỏ trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động và bổ nhiệm Đại tá Nguyễn Văn Thanh (trái), Phó Giám đốc Công an tỉnh Thừa Thiên - Huế giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị. Thiếu tướng Trần Quốc Tỏ ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Trần Đức Việt và Đại tá Nguyễn Văn Thanh. Thứ trưởng Bộ Công an mong muốn Đại tá Nguyễn Văn Thanh trong vai trò, trọng trách mới sẽ cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. Tân Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị - Đại tá Nguyễn Văn Thanh hứa trong vai trò mới sẽ cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Quảng Trị hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao, tiếp tục nâng cao hiệu quả thực hiện nhiệm vụ chính trị, giữ vững an ninh chính trị và trật tự an toàn xã hội. Chiều 26/6, tại Kiên Giang, Bộ Công an tổ chức Lễ công bố quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về công tác cán bộ. Theo đó, Đại tá Đỗ Triệu Phong, Phó Cục trưởng, Cục An ninh Kinh tế, Bộ Công an được bổ nhiệm giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang. Thiếu tướng Nguyễn Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an đã trao quyết định cho Đại tá Đỗ Triệu Phong (áo trắng). Đại tá Đỗ Triệu Phong, sinh năm 1967, quê quán ở huyện Triệu Phong, tỉnh Quảng Trị. Phát biểu tại buổi lễ, Thiếu tướng Đỗ Duy Ngọc, Thứ trưởng Bộ Công an, ghi nhận và đánh giá cao những đóng góp của Đại tá Đỗ Triệu Phong. Thiếu tướng Ngọc mong muốn trong vai trò, trọng trách mới, Đại tá Đỗ Triệu Phong sẽ cùng với tập thể Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Kiên Giang hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. >>> Xem thêm video: Công an Hà Nội bắt đối tượng truy nã bỏ trốn tại phiên tòa

