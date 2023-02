Chân dung 4 chiến sĩ được đề cử Gương mặt trẻ Việt Nam tiêu biểu 2022

Thượng úy Lê Hảo (SN 1994) - Trợ lý Thanh niên, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP HCM, Quân Khu 7. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, anh đã tự nguyện xung phong và vận động cán bộ, đoàn viên đơn vị tham gia vào "Tổ công tác đặc biệt". Thượng uý Lê Hảo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, trực tiếp tham gia khâm liệm, mai táng những nạn nhân không may qua đời vì dịch COVID-19 tại nghĩa trang chính sách Củ Chi. Thượng úy Lê Hảo từng được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc khi tốt nghiệp thủ khoa trường Sĩ quan Chính trị năm 2020. Anh cũng từng nhận bằng khen của Thành ủy TP HCM vì có thành tích xuất sắc là đạt giải Ba Cán bộ Tham mưu tốt - Dân vận khéo. Thượng úy Vũ Trung Kiên (SN 1997) công tác tại tàu 015, Lữ đoàn 162, Vùng 4, Quân chủng Hải quân. Năm 2021, anh được Tổng Tham mưu Trưởng tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games) được tổ chức tại Nga. Bên cạnh đó, anh cũng từng tham gia huấn luyện 114 ngày tại Việt Nam và 14 ngày tại Nga. Kết quả cuối cùng ở các giai đoạn đều đạt Khá, Giỏi. Điều này đã góp phần cùng đội tuyển Cứu hộ - Cứu nạn giành đồng giải Nhất ở nội dung thi "Sử dụng phương tiện cứu sinh trên biển" trong khuôn khổ môn thi "Cúp biển" của hội thao. Đại úy Vũ Ngọc Tường (SN 1990), phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự đã phá được nhiều vụ án quan trọng và nhận được nhiều giải thưởng danh giá: Tháng 6/2021, tham gia chuyên án "Đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm hoạt động cho vay nặng lãi"; Tham gia phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang và các địa phương để tổ chức truy bắt nóng đối tượng giết 3 người trong gia đình vào năm 2021 ở Bắc Giang; Huân chương Chiến công hạng Ba; Được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen. Trung uý Thào A Khư (SN 1992), công tác tại Công an Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Một số thành tích, hoạt động nổi bật: Phá thành công 8 chuyên án, trong đó trực tiếp khám phá 3 chuyên án ma túy, bắt giữ 9 đối tượng; Phối hợp đưa được 34 đối tượng đi cai nghiện tại trung tâm cai nghiện bắt buộc của tỉnh; Tham gia Chuyên án 522C: Đấu tranh với đối tượng Vừ A Co tại huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu 12.600 viên ma túy tổng hợp; Huân chương Chiến công hạng Ba. >>> Xem thêm video: Công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2020. Nguồn: ĐTHĐT.

Thượng úy Lê Hảo (SN 1994) - Trợ lý Thanh niên, Phòng Chính trị, Bộ Tư lệnh TP HCM, Quân Khu 7. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ phòng chống dịch COVID-19, anh đã tự nguyện xung phong và vận động cán bộ, đoàn viên đơn vị tham gia vào "Tổ công tác đặc biệt". Thượng uý Lê Hảo đã hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ tham gia thực hiện công tác phòng chống dịch COVID-19, trực tiếp tham gia khâm liệm, mai táng những nạn nhân không may qua đời vì dịch COVID-19 tại nghĩa trang chính sách Củ Chi. Thượng úy Lê Hảo từng được nhận bằng khen của Bộ trưởng Bộ Quốc phòng vì đã có thành tích xuất sắc khi tốt nghiệp thủ khoa trường Sĩ quan Chính trị năm 2020. Anh cũng từng nhận bằng khen của Thành ủy TP HCM vì có thành tích xuất sắc là đạt giải Ba Cán bộ Tham mưu tốt - Dân vận khéo. Thượng úy Vũ Trung Kiên (SN 1997) công tác tại tàu 015, Lữ đoàn 162, Vùng 4, Quân chủng Hải quân. Năm 2021, anh được Tổng Tham mưu Trưởng tặng bằng khen vì đã có thành tích xuất sắc trong quá trình tham gia Hội thao Quân sự Quốc tế (Army Games) được tổ chức tại Nga. Bên cạnh đó, anh cũng từng tham gia huấn luyện 114 ngày tại Việt Nam và 14 ngày tại Nga. Kết quả cuối cùng ở các giai đoạn đều đạt Khá, Giỏi. Điều này đã góp phần cùng đội tuyển Cứu hộ - Cứu nạn giành đồng giải Nhất ở nội dung thi "Sử dụng phương tiện cứu sinh trên biển" trong khuôn khổ môn thi "Cúp biển" của hội thao. Đại úy Vũ Ngọc Tường (SN 1990), phòng Trọng án, Cục Cảnh sát Hình sự đã phá được nhiều vụ án quan trọng và nhận được nhiều giải thưởng danh giá: Tháng 6/2021, tham gia chuyên án "Đấu tranh triệt phá băng nhóm tội phạm hoạt động cho vay nặng lãi"; Tham gia phối hợp với Công an tỉnh Bắc Giang và các địa phương để tổ chức truy bắt nóng đối tượng giết 3 người trong gia đình vào năm 2021 ở Bắc Giang; Huân chương Chiến công hạng Ba; Được Bộ trưởng Bộ Công an tặng bằng khen. Trung uý Thào A Khư (SN 1992), công tác tại Công an Huyện Điện Biên, tỉnh Điện Biên. Một số thành tích, hoạt động nổi bật: Phá thành công 8 chuyên án, trong đó trực tiếp khám phá 3 chuyên án ma túy, bắt giữ 9 đối tượng; Phối hợp đưa được 34 đối tượng đi cai nghiện tại trung tâm cai nghiện bắt buộc của tỉnh; Tham gia Chuyên án 522C: Đấu tranh với đối tượng Vừ A Co tại huyện Sốp Cộp, tỉnh Sơn La về hành vi mua bán trái phép chất ma túy, thu 12.600 viên ma túy tổng hợp; Huân chương Chiến công hạng Ba. >>> Xem thêm video: Công bố 10 gương mặt trẻ tiêu biểu Việt Nam năm 2020. Nguồn: ĐTHĐT.