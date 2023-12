Chân dung 3 Thứ trưởng Bộ Công an mang quân hàm Thượng tướng

Ngày 12/12, Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng đã trao quyết định thăng cấp bậc hàm Thượng tướng Công an nhân dân cho Thứ trưởng Bộ Công an Nguyễn Duy Ngọc. Theo Chủ tịch nước Võ Văn Thưởng, Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc là cán bộ ưu tú của Đảng, Nhà nước và ngành Công an. Thượng tướng Nguyễn Duy Ngọc sinh năm 1964, quê ở Hưng Yên. Ông là thạc sĩ Luật và có thời gian dài công tác, gắn bó với ngành Công an, trải qua nhiều chức vụ khác nhau trong ngành. Ông Ngọc từng là Trưởng Công an huyện Thanh Trì, Trưởng phòng Cảnh sát giao thông đường bộ đường sắt (PC67) Công an thành phố Hà Nội. Năm 2012, ông là Chánh văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an Hà Nội, sau đó trở thành Phó Giám đốc Công an thành phố Hà Nội, kiêm Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TP Hà Nội. Cuối năm 2016, ông Ngọc giữ chức vụ Phó Tổng cục trưởng Tổng cục Cảnh sát, Bộ Công an, sau đó ông kiêm thêm chức Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về kinh tế và tham nhũng. Đến tháng 8/2018, ông Ngọc là Phó thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Cục trưởng Cục Cảnh sát điều tra tội phạm về tham nhũng, kinh tế, buôn lậu, Bộ Công an. Một năm sau, ông trở thành Thứ trưởng Bộ Công an. Năm 2021, ông Ngọc được thăng quân hàm Trung tướng và được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Chiều 6/1/2022, Chủ tịch nước Nguyễn Xuân Phúc đã trao Quyết định thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng đối với hai Thứ trưởng Bộ Công an: Trần Quốc Tỏ và Lương Tam Quang. Thượng tướng Trần Quốc Tỏ sinh năm 1962, quê ở Xã Quang Thiện, huyện Kim Sơn, Ninh Bình. Ông là Phó Giáo sư, Tiến sĩ Luật học, Tội phạm học, Điều tra tội phạm. Từ 9/1989 - 3/2007, ông là Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Công an huyện Kim Sơn, Đội trưởng đội Cảnh sát Điều tra tội phạm (1989-1994), Trưởng Công an thị trấn Phát Diệm (1994-1999); Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy, Phó Trưởng Công an huyện, Phó Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Sơn (1999-2005); Ủy viên Ban Thường vụ Huyện ủy, Bí thư Đảng ủy, Trưởng Công an huyện, Thủ trưởng cơ quan Cảnh sát điều tra Công an huyện Kim Sơn. Từ 3/2007 - 10/2011, ông giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Cục, Bí thư Chi bộ, Trưởng phòng 2, Cục Cảnh sát môi trường; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Cục, Phó Cục trưởng Cục Cảnh sát môi trường, Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm, Bộ Công an. Từ 11/2011 - 2/2014, ông giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Tổng cục, Bí thư Đảng ủy Cục, Chánh Văn phòng Cơ quan Cảnh sát điều tra, Bộ Công an; Phó Tổng Cục trưởng Tổng cục Cảnh sát phòng, chống tội phạm; Phó Thủ trưởng Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an. Từ tháng 3/2014 - 10/2015, ông giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, Ủy viên Ban Thường vụ Tỉnh ủy, Phó Bí thư Tỉnh ủy; sau đó là Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy Thái Nguyên. Từ tháng 10/2015 - 5/2020, ông giữ chức Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng khóa XII, nhiệm kỳ 2015-2020; Bí thư Tỉnh ủy tỉnh Thái Nguyên nhiệm kỳ 2015-2020; Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Trưởng Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Thái Nguyên; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khóa XIV. Từ tháng 5/2020 - 1/2022 ông giữ chức vụ Ủy viên Trung ương Đảng khóa XII, XIII; Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Công an Trung ương, Trung tướng, Thứ trưởng Bộ Công an; Đại biểu Quốc hội khóa XIV; Ủy viên Ủy ban Quốc phòng và An ninh Quốc hội khóa XIV, Hội đồng bầu cử Quốc gia công bố trúng cử Đại biểu Quốc hội khóa XV. Tháng 1/2022, ông được Thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. Thượng tướng Lương Tam Quang sinh năm 1965. Quê quán: huyện Kim Động, tỉnh Hưng Yên. Ông là Cử nhân chuyên ngành Điều tra tội phạm. Quá trình công tác: Trước 2012, ông là Trợ lí Thứ trưởng Bộ Công an. Năm 2012 ông là đại tá, Phó Chánh Văn phòng Bộ Công an. Năm 2015, ông được phong quân hàm Thiếu tướng. Tháng 10/2017, ông là Ủy viên Đảng ủy Công an Trung ương, Chánh Văn phòng Bộ Công an kiêm người phát ngôn của Bộ Công an. Tháng 3/2019, ông được phong quân hàm Trung tướng. Ngày 15/8/2019, ông là Thứ trưởng Bộ Công an. Tháng 5/2020, ông được bổ nhiệm chức danh tư pháp Thủ trưởng Cơ quan An ninh điều tra Bộ Công an. Ngày 30/1/2021, tại Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng được bầu là Ủy viên Trung ương Đảng khóa XIII, nhiệm kỳ 2021-2026. Tháng 1/2022, ông được thăng cấp bậc hàm từ Trung tướng lên Thượng tướng. >>> Xem thêm video: Thăng hàm Thượng tướng cho hai Thứ trưởng Bộ Công an. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

