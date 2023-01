Chân dung 2 tân Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, Yên Bái

Sáng 30/1, tại trụ sở Công an tỉnh Bạc Liêu, lãnh đạo Cục Tổ chức cán bộ (Bộ Công an) thông báo quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an về việc điều động đại tá Lê Việt Thắng - Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, đến nhận công tác và giữ chức Giám đốc Công an tỉnh Yên Bái kể từ ngày 1/2. Việc trao quyết định cho đại tá Lê Việt Thắng sẽ được tổ chức tại Công an tỉnh Yên Bái. Cũng trong sáng 30/1, Thứ trưởng Lương Tam Quang trao quyết định của Bộ trưởng Bộ Công an điều động, bổ nhiệm đại tá Hồ Việt Triều (50 tuổi, quê tỉnh Bến Tre), Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau, đến nhận công tác và giữ chức vụ Giám đốc Công an tỉnh Bạc Liêu, kể từ ngày 1/2. Tại buổi lễ, Thượng tướng Lương Tam Quang - thứ trưởng Bộ Công an - cho biết, đại tá Lê Việt Thắng và đại tá Hồ Việt Triều được đào tạo cơ bản, trưởng thành từ cơ sở và thực tiễn công tác, có bản lĩnh chính trị vững vàng. Trên mỗi cương vị công tác, dù bất kỳ hoàn cảnh nào cũng luôn nêu cao tinh thần trách nhiệm, vượt qua mọi khó khăn thử thách lập nhiều chiến công, thành tích. Đại tá Hồ Việt Triều xuất thân trong gia đình binh nghiệp, có cha là Thiếu tướng Hồ Việt Lắm - Anh hùng lực lượng vũ trang, nguyên cục trưởng Cục An ninh Tây Nam Bộ, nguyên Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau. Đại tá Triều trưởng thành trong lực lượng Công an Cà Mau, từng đảm nhiệm các chức vụ: trưởng Công an huyện Ngọc Hiển, Trưởng Công an thành phố Cà Mau, Phó Giám đốc Công an tỉnh Cà Mau. >>> Xem thêm video: Điều động, bổ nhiệm Giám đốc Công an tỉnh Lâm Đồng và Đắk Lắk. Nguồn: Truyền Hình Nhân Dân.

