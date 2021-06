Cây cổ thụ ở trụ sở Toà án Tối cao đổ sập tường

Sáng 13/6, một cây c ổ thụ có tuổi đời hàng chục năm tuổi ở khuôn viên Toà án nhân dân Tối cao (số 48 đường Lý Thường Kiệt, phường Trần Hưng Đạo, quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) bất ngờ bật gốc đè sập tường sau đó đổ chắn ngang đường Hoả Lò trong sự ngỡ ngàng của nhiều người. Theo một người dân kể lại, sự việc xảy ra vào. khoảng gần 5h cùng ngày. Vào thời điểm trên trời Hà Nội không ưa tuy nhiên sau một cơn gió lớn khiến cây bị bật gốc. Theo quan sát cây cổ thụ có bán kính khoảng 70cm. Rất may thời điểm xảy ra vụ việc vào sáng sớm nên không có người đi qua. Ngay sau khi tiếp nhận thông tin, Đội Cảnh sát PCCC&CHCN Công an quận Hoàn Kiếm đã điều động 10 cán bộ chiến sĩ nhanh chóng đến hiện trường để tiến hành cắt toàn bộ cành cây, thu dọn hiện trường. Đến hơn 6h cùng ngày mọi việc vẫn đang được khẩn trương gấp rút tiến hành. Lực lượng cảnh sát khẩn trương cưa cây để tránh gây ảnh hưởng giao thông. Ngày 12/6, Ban Chỉ huy Phòng, chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn (PCTTTKCN) TP.Hà Nội đã có công điện đề nghị các sở ngành, địa phương tổ chức triển khai các biện pháp chủ động ứng phó bão số 2. Công điện cho biết, chiều 12/6, áp thấp nhiệt đới trên Biển Đông đã mạnh lên thành bão và là cơn bão số 2 trong năm 2021. Hiện, bão số 2 tiếp tục di chuyển theo hướng Tây Tây Bắc, mỗi giờ đi được 15 - 20km. Dự kiến khoảng 4 giờ sáng 13/6, bão số 2 ở ngay trên vùng biển Vịnh Bắc Bộ. Sức gió mạnh nhất vùng gần tâm bão mạnh cấp 8, giật cấp 10. Để chủ động ứng phó với bão số 2, Ban Chỉ huy PCTTTKCN TP.Hà Nội đề nghị các sở ngành, địa phương khẩn trương thông tin, cảnh báo kịp thời để người dân biết, chủ động phòng tránh. Nhiệm vụ trọng tâm là bảo đảm an toàn công trình, tính mạng, tài sản của nhà nước và an toàn tuyệt đối cho người dân, nhất là ở những vùng trũng thấp, có nguy cơ ngập lụt, sạt lở đất trong mưa bão. >>>> Xem thêm video: Mưa lớn làm nhiều điểm ngập lụt ở Hà Nội. Nguồn: Đài Truyền Hình Hà Nội.

