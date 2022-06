Cận cảnh TT Văn hóa xứ Đông nghiệm thu sai tăng hơn 4,5 tỷ đồng

Trao đổi với PV Báo Tri thức và Cuộc sống về việc tiến hành thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của BQL dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương tại công trình Trung tâm Văn hoá xứ Đông, cơ quan thanh tra phát hiện việc nghiệm thu sai tăng hơn 4,5 tỷ đồng cùng một số vi phạm khác, TS.LS Đặng Văn Cường cho rằng, sau khi có kết luận thanh tra, cơ quan chức năng sẽ xem xét làm rõ nội dung kết luận, làm rõ thiệt hại và trách nhiệm của các tổ chức, cá nhân có liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật. Đối với số tiền mà đã chi sai do nghiệm thu không đúng khối lượng công trình, cần phải thu hồi cho nhà nước và xác định thiệt hại đã xảy ra. Trường hợp nghiệm thu sai nhưng chưa chi tiền, kịp thời phát hiện và chưa ra gây ra hậu quả thiệt hại đến tài sản của nhà nước, có thể chỉ xem xét xử lý kỷ luật và xử lý ở góc độ hành chính. Tuy nhiên, nếu trường hợp số tiền đã chi ra, đã xác định được thiệt hại, đồng thời cơ quan chức năng xác định đã có lỗi thiếu trách nhiệm, không thực hiện hoặc thực hiện không đúng chức trách nhiệm vụ được giao dẫn đến thiệt hại đến tài sản nhà nước, cơ quan chức năng sẽ chuyển hồ sơ cho cơ quan điều tra xem xét về hành vi thiếu trách nhiệm gây hậu quả nghiêm trọng theo quy định của pháp luật. “Việc thi công một công trình có mức đầu tư lớn như vậy thì không tránh khỏi những sai sót, thiếu sót. Tuy nhiên, nếu những sai sót là không có chủ ý, không có yếu tố vụ lợi, những thiệt hại là do yếu tố khách quan mang lại thì có thể châm chước. Nếu có những sai sót, thiệt hại cho nhà nước là do yếu tố vụ lợi, do cố ý, do thiếu trách nhiệm của tổ chức, cá nhân gây thiệt hại nghiêm trọng đến tài sản của nhà nước thì phải xem xét xử lý theo quy định pháp luật”, luật sư Cường nêu ý kiến. Công trình Trung tâm Văn hóa xứ Đông có tổng vốn đầu tư trên 648 tỷ đồng, diện tích xây dựng hơn 4.500 m2, quy mô gồm 4 tầng và 1 tầng hầm, 1 tầng áp mái. Công trình gồm trung tâm hội nghị và quảng trường có sức chứa 19.000 người. Sau hơn 400 ngày thi công, công trình trên được đưa vào hoạt động từ tháng 7/2020 đến nay, nhiều sự kiện lớn của tỉnh Hải Dương được tổ chức tại đây. Mới đây, Báo Thanh tra đưa tin, qua tiến hành thanh tra việc quản lý đầu tư xây dựng cơ bản của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương tại công trình Trung tâm Văn hoá xứ Đông Hải Dương, cơ quan thanh tra phát hiện việc nghiệm thu sai tăng 4.529.098.900 đồng và một số vi phạm khác. Công trình Trung tâm Văn hoá xứ Đông Hải Dương có tổng mức đầu tư hơn 648 tỷ đồng. Thời điểm thanh tra, chủ đầu tư đã lập quyết toán giá trị thi công xây dựng gói thầu số 03, 04, nhưng chưa lập báo cáo quyết toán dự án hoàn thành. Tổng giá trị nghiệm thu, quyết toán gói thầu số 04 thi công xây dựng, cung cấp và lắp đặt thiết bị Trung tâm Văn hoá xứ Đông Hải Dương là 485,6 tỷ đồng. Tổng giá trị nghiệm thu, quyết toán gói thầu số 03 thi công xây dựng quảng trường là hơn 43 tỷ đồng. Nghiệm thu bàn giao đưa vào sử dụng ngày 6/6/2021. Qua thanh tra cho thấy, một số vật liệu, thiết bị được chỉ định chưa phù hợp nên phải điều chỉnh trong quá trình thi công. Bản vẽ thi công hạng mục quảng trường được thiết kế thể hiện các thông số về cao trình hiện trạng trước khi đào san đất không đúng với thực tế, dẫn đến phải bổ sung khối lượng đào đất không thích hợp khi thi công. Thiết kế kết cấu bê tông nền quảng trường sử dụng cấp phối đá 2x4 kết hợp đá 4x6 cho 1m3 bê tông là chưa phù hợp. Hồ sơ thiết kế kỹ thuật được duyệt sử dụng cấp phối đá 2x4. Hồ sơ dự toán công trình còn tính sai tăng về khối lượng, áp dụng một số định mức, đơn giá chưa phù hợp với yêu cầu kỹ thuật được chỉ định trong hồ sơ thiết kế. Tổng giá trị thiết kế tính sai tăng hơn 2,9 tỷ đồng. Tại công trình Trung tâm Văn hoá xứ Đông Hải Dương, việc phun tạo bọt chống cháy ESSCOAT UL kết cấu thép mái không đều, một số vị trí bị bong tróc để lộ lớp kết cấu thép bên trong. Thi công chít mạch đá lát nền hạng mục quảng trường có nhiều vị trí keo chít mạch bị bong tróc. Như vậy, cơ quan thanh tra đã chỉ ra nhiều sai phạm trong quá trình triển khai tổ chức thi công công trình này. Đáng chú ý, công tác nghiệm thu khối lượng, giá trị xây lắp công trình còn chưa chặt chẽ, dẫn đến nghiệm thu sai tăng. Công trình Trung tâm Văn hoá xứ Đông bị nghiệm thu sai tăng 4,5 tỷ đồng. Để xảy ra các thiếu sót nêu trên, cơ quan thanh tra xác định, trách nhiệm thuộc về lãnh đạo và cán bộ chuyên môn có liên quan của Ban Quản lý dự án đầu tư xây dựng tỉnh Hải Dương, đơn vị tư vấn thiết kế tư vấn giám sát và các đơn vị thi công xây dựng công trình. >>> Mời độc giả xem thêm video Những bất thường của một dự án thu hồi đất cho thuê: (Nguồn: ANTV).

